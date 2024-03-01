За словами голови МЗС Угорщини Петера Сіярто, його країна виступає за мирні переговори щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Угорщина вирішила відмовитися надавати 18 млн доларів на зброю для України. Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сіярто під час своєї пресконференції.

"Ми вирішили використати ці 18 млн доларів для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду", - зазначив він.

За його словами, в Будапешті відмовилися виділяти такі кошти, адже вони пішли би на оплату озброєнь, які відправили б в Україну.

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Сіярто додав, що влада Угорщини виступає за мирне вирішення конфлікту в Україні, тому цю гроші спрямують на підтримання безпеки та стабільності в Чаді.

Позиція Угорщини щодо війни РФ проти України

Як писав УНІАН, раніше Петер Сіярто дав інтерв'ю російським ЗМІ, в якому наголосив, що Угорщина ніколи не брала та не братиме участі в діях, які спрямовані на постачання зброї до України.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України в НАТО не зможе посилити захист Європи, тому Україна має стати буферною зоною між Росією та країнами Заходу.

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