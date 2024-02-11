Угорський прем'є не хоче бачити Україну ані в ЄС, ані в НАТО.

Вступ України в НАТО нічим не зможе посилити захист Європи, тому Україна має слугувати буферною зоною між Росією та країнами Заходу. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю низці європейських видань, пише Index.hu.

Орбан зазначив, що до складу НАТО вже входять країни Західної Європи, які буцімто набагато сильніші за росіян. Тому він не вірить, що Кремль наважиться атакувати будь-кого з чинних членів альянсу.

Однак прем'єр-міністр Угорщини переконаний, що Росія і далі постійно атакуватиме Україну, відриваючи від неї нові шматки, якщо Київ не зможе виконувати свою роль буфера. За його словами, Москва не буде терпіти на своєму порозі державу, яка є членом ЄС і НАТО.

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Орбан вважає, що Європа не в змозі постачати українцям достатньо зброї, тому потрібно починати переговори про припинення вогню. При цьому він вважає, що Україні треба надати належні гарантії безпеки, як буферній державі.

Українсько-угорські відносини: останні новини

Як писав УНІАН, Угорщина категорично відмовляється постачати зброю Україні, бо це, за словами угорської влади, лише затягує війну. Днями очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто знову повторив цю позицію.

Так само Угорщина відмовляється надавати Україні фінансову допомогу. Навіть опосередковано – через спільний бюджет ЄС. 1 лютого Будапешт нарешті припинив блокувати надання Україні 50 мільярдів макрофінансової допомоги саме на умовах, що угорських грошей там не буде.

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