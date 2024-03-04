Глава МЗС Угорщини заявив, що нібито не дотримано попередніх умов.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував можливі переговори угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського. Дипломат заявив, що найближчим часом така зустріч не відбудеться.

Він вважає, що передумови для такої зустрічі ще не готові.

"Для цієї зустрічі необхідні деякі попередні умови, поки що ці умови для організації зустрічі ще далеко не готові", - заявив Сіярто в коментарі російському пропагандистському агентству РИА Новости.

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Варто зазначити, що наприкінці січня глава МЗС Угорщини заявив, що до зустрічі Зеленського та Орбана "довгий шлях", і що вона відбудеться після того, як Київ виконає умови Будапешта.

Візит Сійярто в Україну - останні новини

29 січня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто прибув до України. Після переговорів відбулася спільна пресконференція Сіярто, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Угорський дипломат прокоментував розблокування Угорщиною допомоги від Євросоюзу Україні на суму 50 млрд євро.

Зі свого боку Кулеба заявив, що Сійярто під час зустрічі не сказав нічого поганого, хоча міг.

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