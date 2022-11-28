Напередодні у Білорусі помер голова МЗС Володимир Макей, якого називали наступником Лукашенка.

Олександр Лукашенко анонсував нову зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, заявивши, що між Москвою і Мінськом складаються проблеми, які вимагають їхнього спільного обговорення.

"Є певні гальмування, на жаль, бюрократичні. Ми про це поговоримо, це стосується в цілому нашої співпраці з Росією. Найближчим часом зустрінемося з президентом Росії. Також обговоримо ці питання", – заявив він, передають росЗМІ.

За словами Лукашенка, нібито йдеться про економічні питання і проблеми, які заважають імпортозаміщенню:

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"Це найголовніше для нас зараз. Вже цей рік показав, що ми впораємося. Просто трохи часу треба, але ми впораємося".

При цьому Лукашенко не назвав дату передбачуваної зустрічі.

Нова зустріч Лукашенка і Путіна: що передувало

Раніше повідомлялося, що 26 листопада помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, близький соратник Олександра Лукашенка.

Радник голови МВС України Антон Геращенко припустив, що Макея могли отруїти, і його смерть – це сигнал самому Лукашенку, наступником якого його називали.

До цього аналітики Інституту Роберта Лансінга заявили, що РФ готує ліквідацію Лукашенка, щоб контролювати армію Білорусі.