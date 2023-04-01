Пропозиція Путіна щодо створення антизахідної коаліції під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви не була сприйнята позитивно.

Новою концепцією зовнішньої політики Росії глава Кремля Володимир Путін, ймовірно, намагається створити антизахідну коаліцію, йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

У документі підкреслюється мета Росії щодо створення багатополярного світопорядку, в тому числі щодо припинення домінування США у світових справах. Стверджується, що більша частина людства зацікавлена у конструктивних відносинах з Росією і що бажаний багатополярний світ відкриє можливості для незахідних світових держав і регіональних країн-лідерів.

"Новий документ, ймовірно, спрямований на підтримку спроб Кремля активізувати пропозиції неприєднаним країнам сформувати більш згуртований антизахідний блок", - пише ISW.

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Зниження економічної могутності Росії і ослаблення її військового потенціалу, однак, слугують поганим стимулом для того, щоб проявляти серйозний інтерес до пропозиції Москви, зауважують західні аналітики.

За оцінками ISW, пропозиція Путіна під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки китайський лідер відмовився втягувати Китай у геополітичний конфлікт Путіна із Заходом.

Росія зближаться з Китаєм, а Пекін готується до війни - що відомо

Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним у Москві позаминулого тижня. На думку експерта Вадима Денисенка, Путін отримав від лідера КНР Сі Цзіньпіна гарантії щодо своєї особистої безпеки.

Пізніше в Foreign Affairs з'явилася публікація про підготовку КНР до війни. Сі Цзіньпін виступив з кількома окремими промовами, присвяченими підготовці до війни. В одному з виступів він заявив генералам, що вони можуть "сміливо воювати". Про яку саме війну говорив глава Китаю, не цілком ясно, але цілком очевидним буде припустити, що мова йде про битву за Тайвань проти США і їхніх союзників, писали журналісти.

Тим часом речник Міністерства оборони Китаю Тан Кефей анонсував "зміцнення стратегічних комунікацій і координації" з російською армією.

Китай у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну зайняв нібито нейтральну позицію, але Пекін постійно підіграє Путіну, в тому числі захищаючи агресію Кремля на дипломатичному рівні.

Також ЗМІ писали про готовність Китаю передати Росії ударні дрони. Раніше стало відомо про постачання Росії китайської амуніції для окупантів в Україні.

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