Йдеться про утримування від розгортання ядерки за межами своїх територій.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця сказав, що Кремль обманює і зневажає навіть тих, кого оголошує своїми стратегічними партнерами.

"Путіну знадобилося лише чотири дні, щоб порушити ще одне зобов'язання, яке він нещодавно взяв на себе з лідером КНР у спільній заяві, підписаній 22 березня 2023 року. У документі сказано, що "всі держави, які володіють ядерною зброєю, повинні утримуватися від розгортання ядерної зброї за межами своїх національних територій", - заявив постпред на засіданні Радбезу.

Він звернув увагу на заяву Пекіна щодо того, що ядерну війну неможливо виграти й вести, а розповсюдженню ядерної зброї необхідно запобігти. Кислиця також нагадав, що Україна, у свій час, віддала третій у світі ядерний потенціал, тоді як РФ використовує ядерку для погроз.

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Ядерна зброя у Білорусі - що відомо

21 лютого під час послання до Федеральних Зборів РФ президент Володимир Путін оголосив про тимчасову зупинку участі у договорі про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Нещодавно Путін змінив риторику і вже оголосив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. Як припускають деякі експерти, президент РФ може завдати ядерний удар по Україні саме з території Білорусі, щоб удар у відповідь нанесли туди ж, а не по Росії.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що міжнародне товариство має не дати РФ стати неконтрольованим розповсюджувачем ядерної зброї.

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