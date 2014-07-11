Сили АТО вилучили у бойовиків три танки, три установки «Град» та чотири бойові броньовані машини

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

«Під час звільнення міст Слов’янськ, Краматорськ, Артемівськ та інших населених пунктів сили АТО захопили та вилучили з прихованих складів велику кількість трофейного озброєння та військової техніки, зброї та боєприпасів, якими були озброєні бойовики терористичних бандформувань», - йдеться в повідомленні.Читайте такожУ Луганську з'явилися російські танки Т-72 - журналіст

Зокрема, вилучено 4 бойових броньованих машини, 3 танки, 3 одиниці реактивних систем залпового вогню «Град» та мінометів, 1 одиниця спеціальної техніки (інженерна машина розгородження ІМР), 31 ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс), 26 одиниць протитанкових керованих ракет (ПТКР), 101 одиницю стрілецької зброї та майже 300 тисяч боєприпасів до неї, 27 одиниць інженерних боєприпасів (протитанкові та протипіхотні міни).