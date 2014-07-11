Сили АТО вилучили у бойовиків три танки, три установки «Град» та чотири бойові броньовані машини

11:57, 11 липня 2014
Військо
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Сили Антитерористичної операції (АТО) під час визволення Слов’янська, Краматорська та Артемівська Донецької області вилучили у терористів три танки, три установки «Град», чотири бойові броньовані машини та іншу зброю і боєприпаси.

Фото: Facebook Leon Ken

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

«Під час звільнення міст Слов’янськ, Краматорськ, Артемівськ та інших населених пунктів сили АТО захопили та вилучили з прихованих складів велику кількість трофейного озброєння та військової техніки, зброї та боєприпасів, якими були озброєні бойовики терористичних бандформувань», - йдеться в повідомленні.Читайте такожУ Луганську з'явилися російські танки Т-72 - журналіст

Зокрема, вилучено 4 бойових броньованих машини, 3 танки, 3 одиниці реактивних систем залпового вогню «Град» та мінометів, 1 одиниця спеціальної техніки (інженерна машина розгородження ІМР), 31 ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс), 26 одиниць протитанкових керованих ракет (ПТКР), 101 одиницю стрілецької зброї та майже 300 тисяч боєприпасів до неї, 27 одиниць інженерних боєприпасів (протитанкові та протипіхотні міни).

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