Сили АТО вилучили у бойовиків три танки, три установки «Град» та чотири бойові броньовані машини
Сили Антитерористичної операції (АТО) під час визволення Слов’янська, Краматорська та Артемівська Донецької області вилучили у терористів три танки, три установки «Град», чотири бойові броньовані машини та іншу зброю і боєприпаси.
Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.
«Під час звільнення міст Слов’янськ, Краматорськ, Артемівськ та інших населених пунктів сили АТО захопили та вилучили з прихованих складів велику кількість трофейного озброєння та військової техніки, зброї та боєприпасів, якими були озброєні бойовики терористичних бандформувань», - йдеться в повідомленні.Читайте такожУ Луганську з'явилися російські танки Т-72 - журналіст
Зокрема, вилучено 4 бойових броньованих машини, 3 танки, 3 одиниці реактивних систем залпового вогню «Град» та мінометів, 1 одиниця спеціальної техніки (інженерна машина розгородження ІМР), 31 ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс), 26 одиниць протитанкових керованих ракет (ПТКР), 101 одиницю стрілецької зброї та майже 300 тисяч боєприпасів до неї, 27 одиниць інженерних боєприпасів (протитанкові та протипіхотні міни).