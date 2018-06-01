Як Тимошенко Ющенка зустрічала (фоторепортаж)
Як і розпорядився голова держави у своєму указі, на його приїзд з Польщі у Борисполі чекали Тимошенко, Яценюк, Богатирьова... З’явився навіть київський мер, якого сам Ющенко незадовго від того відсторонив від виконання обов’язків...
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Києва з Польщі, де він перебував з робочим візитом.
У “Борисполі” главу держави зустріла прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, а також секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, керівники силових відомств, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та інші.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО позитивно оцінили підписані угоди між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом».
Як повідомили УНІАН у прес-службі голови держави, про це йшлося під час їх зустрічі.
Під час зустрічі керівник уряду і голова НАК «Нафтогаз» Олег ДУБИНА уявили Президентові доповідь про останні газові угоди, досягнуті під час переговорів в Москві.
Фото Михайла Марківа, Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН