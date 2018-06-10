Кофі Аннан: Уявімо, що коїться в головах російських генералів

На молодіжний форум «Світ. Україна. Я», організований Фондом Віктора Пінчука приїхав екс-генсек ООН Кофі Аннан. Віктор Пінчук продовжує тішити публіку цікавими гостями, заробляючи репутацію покровителя мистецтв і просвітителя народу. Не встигли ми забути розвеселу сесію колишнього президента Польщі Олександра Квасневського на бізнес-форумі, як ось тепер на молодіжний форум, де Пінчук видає премії молодим талантам, прибуває колись дуже значущий для ООН, авторитетний у минулому політик, якого називають «президентом світу» Кофі Аннан.

Він прочитав лекцію для студентів і відповів на їх запитання.

Цікаво, що перед лекцією виступив сам Пінчук. Сказав своїм стипендіатам, що вони кращі, а також запросив їх попрацювати волонтерами на майбутньому концерті Пола Маккартні, який він організовує в червні. І пообіцяв, що при цьому вони потраплять до фан-зони, де бачитимуть сера Пола на відстані п`ятнадцяти сантиметрів.

Кофі Аннан прочитав дуже добру лекцію, з одного боку – автобіографічну, з іншого – багату на рекомендації для майбутніх молодих лідерів. Пан Аннан розповів, що тим, хто сидить у залі, дуже пощастило, адже вони дорослішають в період, коли їх держава стала незалежною. Він пригадав, що його рідна Гана звільнилася від британського панування, коли він був їхнього віку. І, за словами Кофі Аннана, здавалося дуже незвичайним, що раніше всі управлінські місця у владі, в поліції займали британці, а потім стали займати уродженці Гани. Це був дуже драматичний і напружений момент, згадував екс-генсек ООН. Пан Аннан розповів, як потрапив до Міннесоти взимку, був мороз 36 градусів, а всі американці носили теплі навушники, які здавалися йому страшно непривабливими. Він нізащо не хотів їх надягати, поки не відморозив вуха. А потім пішов у магазин і купив собі найбільші навушники. Резюмував цю історію Аннан такими словами: ви повинні вслухуватися і вдивлятися в навколишній світ, в те середовище, в яке ви потрапили. Дивіться, як поводяться інші, і вчіться, і світ обов`язково відгукнеться.

Ви повинні працювати на навколишніх. Ви повинні працювати на світ, безпеку і соціально-економічний розвиток суспільства. Не бійтеся просити ради, напучував пан Аннан. Іноді вам хочеться миттєво ухвалити рішення. Не треба, іноді потрібно перечекати, хоч би як високо ви стрибнули. Ви не досягнете мети, а іноді треба зробити ривок. Ви повинні йти за своїм внутрішнім компасом. Ви неодмінно його знайдете. Перед вами відкриті всі межі. І я хочу, щоб ви прагнули побачити не дерево, а цілий ліс.

Лекція при цьому не була обтяжена зовнішньополітичними подробицями, актуальними коментарями щодо стану ООН. Але деякі колишній генсек ООН дав. ЄС він назвав найуспішнішим геополітичним проектом ХХ століття. «Країни ЄС пережили дві світові війни, масу регіональних конфліктів і вони все ж таки показали, як можна успішно, допомагаючи один одному, жити в одному європейському домі», – сказав колишній лідер ООН.

Студенти щосили прагнули сподобатися колишньому генсекові, і тому запитання були доволі улесливі. Але дві дівчини, одна з Донецького, інша із Закарпатського університетів, вирізнилися. Перша – з сильним південноукраїнським акцентом – запитала, чи не є невизнання російської мови державним порушенням демократії і прав людини. Кофі Аннан, напевно, був в курсі цієї гострої теми і тому відповів дипломатично, нікого не образивши: «Різноманітність сьогоднішнього світу припускає, що ми повинні знати мови. Мова – це знаряддя, це зв`язок з країною. Ви не перестаєте бути українцями від того, що говорите російською мовою».

На запитання закарпатської студентки – що поганого в тому, що НАТО розширюється на схід, – пан Аннан відповів: «Кожен регіон дбає про власну безпеку. Якщо в країні не вистачає безпека, означає її не вистачає всім нам. Але питання НАТО дуже гаряче. НАТО успішно розвивається в Європі, воно успішно йде на схід, починаючи з моменту падіння Берлінської стіни. І Росія не дуже затишно почувається, коли, з одного боку, розширюється НАТО, з іншого – ставляться установки ПРО. І ви подумайте, що коїться в головах російських генералів. Адже безпека Європи стосується і Росії. І тому я за ширший діалог, у тому числі і з Росією».

Більше якихось серйозних запитань і відповідей не прозвучало. Пресу щодо можливості щось запитати вкрай обмежили, кореспондентові УНІАН запитання поставити не вдалося. Ну що ж, якщо логіка бесіди будувалася за принципом: все краще дітям, то тоді – не шкода.

Маша Міщенко