Черновецький пропонує готуватися до ще більших пробок

Учора рух в столиці було паралізовано. Транспортні затори виникли не тільки вже в традиційних проблемних регіонах на кшталт Московської площі, мосту Патона, чи вулиці Артема, а й на невеличких вуличках, де зазвичай машини з’являються з періодичністю одна на півгодини.

- Я вчора добиралася з офісу, що на Кудрявському узвозі, додому на Курську три з половиною години. У салоні маршрутки тхнуло чимось горілим чи вихлопними газами, але народ не виходив, - ділиться з УНІАН киянка Оксана. - Всі пасажири були роздратовані. Якийсь чоловік кричав по телефону на свою співрозмовницю: “Ти що глуха?! Я сиджу зараз в пробці, злий, як чорт! Як я швидше приїду додому?” На перехресті вулиць Артема й Глибочицької стояв регулювальник. Свисток у його роті ледве не вискакував, бо машини їхали, не звертаючи уваги на його рухи палкою. Другий регулювальник вже на Чорновола сказав водієві, щоб він розпускав пасажирів, бо на Севастопольській площі сталась якась аварія. Люди в маршрутці стали обурюватись, відмовлялись виходити, бо на вулиці холодно і йшов дощ.

Зазвичай у випадках тотального “пробкування”, столичні мешканці користуються найбільш зручним і швидким громадським транспортом – метро. Але вчора київська підземка не справлялася з такими потоками пасажирів і в ній теж з’явилися пробки, щоправда “живі”.

- Я 20 хвилин переходила вчора з “Золотих воріт” на “Театральну”, - бідкається киянка Ганна. - Мене просто людським потоком винесли на ескалатор, так само понесли до вагону і впхнули туди.

Учора по всій Україні було зафіксовано близько 1100 дорожньо-транспортних пригод, з них по Києву - майже 400, - розповідає УНІАН начальник відділу зв`язків з громадськістю Київського управління ДАІ Євген Кравець. - Це своєрідний рекорд для столиці.

За словами Євгена Анатолійовича, ще декілька років тому по Києву в день фіксувалося 100 аварій. 150 – це був виняток. А сьогодні середня цифра ДТП у столиці – 300. У геометричній прогресії збільшується і кількість автотранспорту: ще на початку року було зареєстровано трохи більше 800 тисяч, сьогодні – більше мільйона. Окрім цього, дорогами столиці курсує ще приблизно до півмільйона гостьових (транзитних) машин.

А ще ДАІ звинувачує погоду.

- Світова практика показує, що через негоду - дощ чи сніг - дорожній рух ускладнюється, уповільнюється в середньому на 30% і зростає ризик ДТП, - зазначає Кравець.

В ДАІ запевняють, що для роботи “на вулиці” залучають якомога більше працівників, навіть кабінетних службовців. Насамперед, для того, щоб якомога швидше прибути на місце ДТП і оформити аварію. До речі, столичні інспектори ДАІ вже застосовують нову техніку, зокрема електронні лінійки, які дозволяють за декілька секунд зробити заміри і таким чином прискорити оформлення ДТП.

В управлінні ДАІ також зауважують, що водії самі часто порушують правила дорожнього руху і таким чином спричиняють аварії. Основними причинами виникнення заторових ситуацій називають порушення правил проїзду перехресть, паркування в недозволених місцях, а також ремонтні роботи на проїзній частині (на разі такі роботи тривають на більш ніж 30 вулицях, у тому числі на вул. Артема, Московському проспекті, Біличанському шляхопроводі) .

Столична влада запевняє, що про існування проблеми знає і вживає необхідних заходів.

- Ми активно будуємо дорожньо-транспортну інфраструктуру. Зараз Московську площу, вже почали будувати з’їзд з Дарницького мосту. Всі розв’язки будуються вчасно. Просто машини занадто швидко купують, - розповідає УНІАН заступник голови КМДА Денис Басс. - У місті вже мільйон автомобілів і постійно реєструються нові. Тому нам доведеться обмежити в’їзд автівок у місто. Будемо враховувати досвід того самого Лондона і Парижа, де введені такі обмеження.

На контраргумент, що в`їзд вантажівок обмежили, а пробки як були, так і залишилися , Басс відповідає:

- Якщо б ми зараз ще впустили вантажівки, їхати було б взагалі неможливо. Тим, що вантажні машини не в’їжджають у часи пік, ми мінімум на чверть знизили навантаження на дороги. По-перше, вантажівки їздять повільно, по-друге, вони засмічують атмосферу шкідливими речовинами і найголовніше - через них виникає велика кількість ДТП. Вони найчастіше не знають міських доріг і стоять в пробках.

А ось столичний градоначальник дивиться на ситуацію з заторами на дорогах оптимістично.

- Це ще не ті затори, які очікують Київ. У нас вони мінімальні, порівняно з великими європейськими містами, - заявляє мер Києва Леонід Черновецький. - Звичайно, боротьба з пробками відбуватиметься постійно. Ми будемо обмежувати в’їзд автомобілів. Спочатку - в центральну частину, згодом транзит. Але Кабінет міністрів повинен побудувати окружну дорогу, і не одну, а декілька. Ціна питання, якщо це одна дорога – приблизно 10 млрд. грн. Де він візьме ці гроші, мені важко уявити, тому що Кабмін - сьогодні неефективна структура.

Анна Ященко