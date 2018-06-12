Тимошенко в Японії «очистили» від злих духів і напоїли саке (фоторепортаж)

Грошей не дали, щоправда обіцяли прислати експерта, напоїли саке і подарували цілих два звучні титули – один для українсько-японської співпраці, інший для самої ЮВТ. У результаті, вже на другий день візиту Тимошенко пригадала про Путіна.

З дводенного візиту до Японії прем`єр-міністр України привезе додому титул «української Жанни д’Арк», гарну назву для українсько-японської співпраці – «Арка свободи і процвітання», купу компліментів від японського колеги, обіцянку прислати до України експертів, зокрема, в галузі фінансів, і незважаючи на всі зусилля якомога привабливіше розписати українські чорноземи і благодатний інвестиційний клімат... ні копійки грошей.

На жаль з`ясувалося, що в Японії переможні реляції голови нашого уряду, які більш-менш спрацьовують в Україні, втрачають свою «чудодійну силу». А з реальним станом справ обізнаний не тільки японський прем`єр Таро Асо, а й, скажімо, голова громадської ради з міжнародних дружніх обмінів Рехєї Мурата, якому Тимошенко намагалася обіцяти особисту підтримку японського бізнесу в Україні. Пан Мурата обійшовся дипломатичним зауваженням, мовляв, йому відомо про труднощі, які переживає Україна через світову фінансову кризу. А також він упевнений, що Японія зацікавлена в продовженні і зміцненні економічних зв`язків.

Нітрохи не гірше з ситуації викрутився і прем`єр-міністр Таро Асо: його зустріч з Тимошенко, заявив пан Асо на прес-конференції, була вельми змістовною, особливо з урахуванням того, що це був перший візит прем`єр-міністра України до Японії. Також японський уряд вітає динаміку зміцнення відносин у галузі глобальних змін клімату (простіше кажучи, продаж Україною своїх квот на викиди парникових газів). Йому також відомий стан справ в економіці України, і він готовий допомогти колезі, негайно направивши до Києва експерта з фінансів.

А ще прем`єр Японії навчив Тимошенко, як одержати кредит МВФ. У його версії все виглядає просто (майже як у Литвина): необхідно забезпечити єднання «всіх внутрішніх сил в Україні», але при цьому не забувати і про важливе – кожна сторона повинна виходити з «позицій протекціонізму»... На жаль, японський колега «нашої Жанни» не уточнив, як саме можна досягти такої управлінської ідилії.

Загалом уже на другий день візиту з ранку, після спроби зацікавити «початком нового етапу співпраці» України з Японією одного з депутатів японського парламенту, Юлія Володимирівна повернулася до звичних тем: система колективної європейської безпеки і місце України в ній. Просто сусідство з ЄС Україну не влаштовує, Києву треба більше. На шляху України до НАТО є об`єктивні перешкоди. І співчуття прем’єру РФ Володимиру Путіну, цього разу - у зв`язку з автокатастрофою в Петушківському районі Володимирської області.

З безумовно приємних моментів візиту, мабуть, можна відзначити церемонію «очищення» від злих духів Юлії Володимирівни та її "безпосереднього оточення" в синтоїстському храмі (після закінчення її прем`єрові урочисто вручили «бісогонну гілку» - міністрів від НУ-НС по Кабміну ганяти, чи що?). І процедуру споживання саке, яка, судячи з щирого виразу обличчя, прем`єрові сподобалася більше, ніж зустрічі у верхах.

А ось серед безумовних прорахунків – той факт, що ні представники МЗС, ні працівники нашого посольства в Японії, ні команда прем`єра навіть не подумали навчити Юлію Володимирівну правильно кланятися. Уклони голова нашого уряду відбивала як справжній «гайдзин» (японською - «чужак»), зчепивши руки під грудьми, хоча жінці слід кланятися із стійки «футболіста в стінці перед воротами». До речі, чоловіки кланяються з положення «руки по швах».

Утім, все на краще. Як пояснював одній пані, яка потрапила в неприємне становище через «уклони ці безглузді», Вадим Смоленський, автор книги «Записки гайдзина», «Ми ж іноземці, з нас чого питати? Абсолютно нічого...»