Чи будуть відкликати «Тойоти» в Україні

Компанія «Тойота» наприкінці минулого року заявила про намір відкликати понад 4 мільйони автомобілів, виготовлених на заводі у США. Як повідомлялося в американських ЗМІ, у ряді моделей, зібраних у період з 2005 по 2010 рік, була виявлена несправність – педаль газу застрягала в натиснутому положенні, чіпляючись за гумовий килимок перед сидінням водія. Деякі офіційні дилери «Тойоти» в Україні поспішили запевнити, що ця проблема їх не стосується, адже вони торгували автомобілями виключно японського складання, до яких претензій немає. Однак 1 лютого представники Toyota Motor Europe заявили, що мають намір відкликати близько 2 млн. автомобілів, проданих у Європі. Та ще й з`ясувалося, що у європейських машинах гумовий килимок ні до чого – проблема трохи серйозніша...

Які моделі відкликають і чому

Для початку варто прояснити ситуацію з тим, які ж неприємності можуть виникнути в українських «тойотоводів». Як повідомляється в офіційному прес-релізі Toyota Motor Europe, компанія підтвердила проведення комплексного ремонту педалей газу на 8 моделях Toyota, запланованих до відкликання в Європі. Подається список цих моделей і періоди, у які вони були складені:

· AYGO (лютий 2005 – серпень 2009)

· iQ (листопад 2008 – листопад 2009)

· Yaris (листопад 2005 – вересень 2009)

· Auris (жовтень 2006 – 5 січня 2010)

· Corolla (жовтень 2006 – грудень 2009)

· Verso (лютий 2009 – 5 січня 2010)

· Avensis (листопад 2008 – грудень 2009)

· RAV4 (листопад 2005 – листопад 2009)

Однак поки що остаточної ясності в питанні, які з проданих в Україні моделей підпадають під процедуру вилучення, а які – ні, немає. Справа в тому, що в автомобілях, які складали в Японії, проблем з педаллю газу не спостерігалося. Таким чином, власникам «чистокровних» «Тойот» начебто й нічого хвилюватися. Інша річ – власники «японців», виготовлених на заводах Євросоюзу та США. Одним із головних претендентів на відкликання в Україні є Yaris, далі йдуть Auris, Avensis і RAV4, але серед останніх якщо й будуть відкликання, то тільки автомобілів певних серій, а не всіх підряд. Які це будуть серії, представник «Тойота Україна» не уточнив, пообіцявши надати інформацію пізніше.

Тепер повернімося до технічних нюансів справи. Як повідомляється у прес-релізі компанії, фахівці фірми «Тойота» виявили проблему, яка у невеликій кількості випадків може викликати в автомобілях, що відкликаються, залипання педалі газу в натиснутому положенні. Але тут не обійтися без короткого технічного відступу. За даними фахівців компанії, описана проблема виникає через фрикційний механізм педалі газу, необхідний для забезпечення її «інформативності». Цей механізм збільшує опір натисканню і робить його плавним і стабільним. У конструкцію механізму входить повзун, що треться об навколишню поверхню при нормальній роботі педалі. Через характер використаних матеріалів, ступінь зношеності та погодні умови з часом деталі, що труться, можуть ненадовго залипати, працюючи неефективно. У деяких випадках тертя може збільшитися настільки, що педаль буде повертатися у вихідне положення повільніше, ніж звичайно, а у поодиноких випадках може залипнути в натиснутому стані, залишаючи дросельний клапан частково відкритим. Для усунення цієї проблеми фахівці «Тойоти» знайшли ефективне й просте рішення.

Є рекомендації компанії водіям. У випадку, якщо водій відчує, що педаль газу застряє у частково відкритому положенні дроселя або повільно повертається в неробоче положення, у «Тойоті» рекомендують керувати автомобілем твердим натисканням на педаль гальма з постійним зусиллям. При цьому наголошується, що не можна натискати на педаль гальма кілька разів поспіль, бо це може послабити роботу вакуумного підсилювача гальм, потребуючи сильнішого натискання на педаль гальма. Автомобіль слід зупинити, вимкнути двигун і зв`язатися з офіційним дилером «Тойоти» для надання допомоги.

У прес-релізі Toyota Motor Europe також повідомляється, що компанія уже вжила заходів, аби уникнути проблеми з педаллю газу на пропонованих до продажу автомобілях. За даними компанії, організовано оповіщення власників проблемних автомобілів.

З наведеного вище переліку автомобілів стає зрозуміло, що йдеться про чималу кількість машин, які підлягають відкликанню в Україні. Тільки у 2008 році в нашій країні було продано понад 8 тисяч Corolla, близько 4 тисяч RAV4, більш ніж 10 тисяч Yaris. Тож для українських дилерів «Тойоти» настає гаряча пора, адже всіх власників проблемних автомобілів треба обдзвонити і запросити на СТО, а там – оперативно обслужити. Неважко припустити, що менеджерам компанії доведеться вислухати багато «теплих» слів на свою адресу. Але що вдієш, така вже у них робота.

Власникам «офіційних» «Тойот» радимо вже сьогодні займати чергу на фірмові СТО для допрацювання педалі газу, яке буде проводитися безкоштовно. Те саме стосується власників «сірих» «Тойот», проданих в Україні. Однак для них обслуговування буде платним, оскільки на них не поширюються гарантійні зобов`язання офіційних дилерів...

Американські «нелегали»

За останні п`ять років в Україні мимо офіційних дилерів була продана не одна тисяча «Тойот» різних моделей, у тому числі й тих, що підлягають відкликанню як у Європі, так і в Північній Америці. При цьому слід зауважити, що за найвдаліший для автодилерів 2008 рік в Україні було продано близько 500 позашляховиків Sequoia, вартість яких становить близько 100 тисяч доларів. Седан бізнес-класу Avalon - теж не рідкість на українських дорогах, що вже казати про інші американські «Тойоти», які вельми приваблювали наших покупців помірною ціною. Для прикладу, «Тойота» Avalon у США коштувала вдвічі менше, ніж Camry в Україні. Загалом в Україні набереться не менш ніж 5 тисяч «Тойот», які підлягають відкликанню у США.

Але якщо з європейськими «Тойотами» все більш-менш зрозуміло, то стосовно «американців» ясності немає – чи то обрізати гумовий килимок під сидінням водія, чи то зменшити довжину самої педалі газу. Не відомо... До того ж стає зрозуміло, що проблема вже не стільки у горезвісному килимку, скільки в конструкції самої педалі, яка в багатьох моделях американських «Тойот» аналогічна європейським. Сама ж компанія як один із варіантів пропонує встановлювати спеціальну електронну захисну систему, яка буде глушити двигун, якщо датчики зареєструють зусилля на педалі гальма, але вповільнення не відбудеться.

Але все це десь далеко за Атлантичним океаном. У нас же власники «Тойот», випущених у США, повинні подбати про свою безпеку самостійно і за власні кошти. Ті з них, хто з повагою ставляться до себе та оточення, звісно, уважно вникнуть у ситуацію, однак знайдуться й такі, що проігнорують попередження про можливі неполадки, пошкодувавши на часу й грошей. Саме тому в усіх цивілізованих країнах у таких випадках з власниками автомобілів ведуть персональну роз`яснювальну роботу.

Що ж стосується наших реалій, то, як зазначив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, в Україні вже були подібні прецеденти. «Припустімо, якийсь виробник хоче проявити лояльність до покупців його автомобілів, незалежно від того, у кого вони їх придбали. Ми зверталися в ДАІ з проханням надати інформацію про власників автівок тієї моделі, яка підлягає відкликанню. На це нам відповіли, що така інформація є конфіденційною відповідно до українського законодавства і не підлягає розголошенню», – пояснив Назаренко.

При цьому керівник ВААІД поскаржився на забудькуватість ДАІ – її база даних періодично спливає у вільному продажу, приміром, на книжковому ринку «Петрівка». А проте, якщо хтось скористається такою базою, його буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

І ось факт: «Тойота» відкликає автомобілі. Якщо вони були продані через офіційних дилерів, то зробити це неважко. У кожного дилера є клієнтська база з контактними даними покупців, яких він оповістить про рішення компанії. Але якщо автомобіль був завезений в Україну через «сірих» дилерів або взагалі через фізичних осіб, то координати кінцевих власників недоступні. «У США автомобіль міг бути зареєстрований на якогось Майкла Перкінса, йому й прийде повідомлення про відкликання авто, яке вже кілька років перебуває в Україні», – каже О.Назаренко.

На його думку, нинішня ситуація ще раз підтверджує прислів`я – доки грім не вдарить, мужик не перехреститься. «Люди, які купували автомобілі не в офіційних дилерів, навіть якщо й знайдуть свого продавця, хоча близько 90% таких майданчиків закрилися з початком кризи, то останній для заводу-виробника ніхто. Виробник продає автомобілі лише офіційним дилерам, у якого потім перекуповують «сірі», – розповів О.Назаренко і додав: – Як наслідок – люди залишаються незахищеними, і організувати централізовану акцію з сервісного обслуговування проблемних автомобілів, куплених у «сірих» дилерів, фактично неможливо».

Але якщо ДАІ не бажає надавати інформацію, можливо, вона сама займеться цим питанням? На жаль, УНІАН не вдалося одержати коментар департаменту Державтоінспекції МВС України з приводу відкликання «Тойот». Не можна не визнати, що оповіщення власників проблемних автомобілів не входить в коло обов`язків ДАІ. Але ж саме ця структура покликана запобігати ДТП, звичайно, якщо це їй під силу...

Антон Лосєв