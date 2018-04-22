Лекція Президента: сльози і українське бароко
Президент провів майже академічну пару в сільській школі на Київщині. Я плакала... Президент «купував» глядачів, нітрохи не менш ефективно, ніж прем`єр-міністр, коли той розповідав в телепередачі про в`язницю...
Президент провів майже академічну пару в сільській школі на Київщині. Я плакала. Ні, я цілком серйозно. Усі ми розуміємо, що рефлексії Президента з приводу дитинства, ролі школи і всі одягнені в доступну, майже «шкільну» форму думки з приводу Конституції, двомовності, ЄС, НАТО, ВТО тільки формально були звернені до учнів Мар`янівської середньої школи. Зрозуміло, що трансльована на всю країну лекція була звернена до всіх сільських (і несільських) учителів, до всієї сільської (і несільської) інтелігенції. І Президент «купував» з потрухами вчителів, а заразом і вчительських дітей, нітрохи не менш ефективно, ніж прем`єр-міністр, коли той, розповідаючи в телепередачі про в`язницю і про Люсю, яка на нього чекала, «купував» певну гвардію Сходу країни.
|Віктор Ющенко у Мар`янівській школі. Фото Української правди
Свого часу, напередодні президентських виборів, я робила телефонні опитування в бессарабських селах: за кого вони голосуватимуть. Тоді з великим подивом виявила, що велика частина опитаних у молдавських, болгарських і гагаузьких селах налаштована голосувати за Ющенка. Регіон червоний, з сильною совковою пам`яттю – і раптом Ющенко.
|Віктор Ющенко - школяр
Президента до лекції готували. Добре готували. І не треба нікого переконувати, що ці хитро вплетені в його промову історичні аналогії, фрагменти голлівудських фільмів, приклади закордонних країн щодо болісних на сьогоднішні тем народилися як імпровізації. Президент вельми доречно пригадав, що в маленькій Данії, де всі знають англійську, а три чверті – німецьку, державною є тільки одна племінна мова – данська. А, завівши мову про помісну церкву, принагідно згадав, що онука Ярослава Мудрого Едгіна визнана святою в Баварії і що її чернечий подвиг можна порівняти з діяннями наших православних святих.
Він також нагадав сільським дітям, що простий хлопчина на ім`я Тарас Шевченко через рік після навчання став «володарем диплома професійного графіка номер один». Всі знають, що Шевченко є одним з батьків вітчизняної графіки і майстром офорту, але навряд чи широка публіка знає про диплом графіка, одержаний через рік після навчання в художній школі. Зачепивши таким чином увагу, далі Президент вів про те, як поет перетворив мову, що вважалася мовою водевілів, каламбурів і жартів, на мову поезії.
Далі Глава держави пройшовся по історії Козацької України. Зауваживши, що в Україні ніколи не було рабства, а посада гетьмана була виборною і не передавалася в спадок. Розповів, що найдавнішою цивілізацією є Трипільська. Найдавнішою Конституцією – Конституція Пилипа Орлика. А під містом Рахів у Закарпатті є знак, що позначає географічний центр Європи. Загалом, Президент всіляко давав зрозуміти, що є безліч приводів пишатися нашою країною.
Згадавши, що ми Європа – географічно, – Президент плавно перейшов до того, що нас об`єднує з Європою ціннісно, і як би непогано бути інтегрованою туди й економічно. Так само органічно перейшов до теми НАТО. Ось непогано було б, щоб в питаннях безпеки у нас була загальна з країнами Європи відповідальність. Щоб ми несли відповідальність за країни Європи, а країни Європи за нас.
Але завершив Президент лекцію не політичними дослідженнями. Він говорив про цінність освіти, про те, що все можна відкласти, окрім доброї освіти. Я не знаю, чи не кривив душею Президент, кажучи про те, які фундаментальні знання дає українська середня школа. Але він, безумовно, хотів донести до учнів: цінуйте кожен день, проведений у школі. Освіта створює і розкриває талант. А освіта – це велика праця.
|Атестат про середню освіту Віктора Ющенка
Або ось іще, наприклад, коли Президент закінчив лекцію, учні почали ставити запитання. І тут знову виявилось, що не треба було так сильно старатися. Ну, запитання – ах, пане Президент: а як ви проводите вільний час, якщо, звичайно, він у вас є? – ще так-сяк. Президент міг поділитися щодо того, якого неймовірного самопожертвування вимагає його робота. Але запитання, в яких учениці завчено і трохи збиваючись, запитують про стратегічні цілі України, долю саркофага або нашу конкурентноспроможність у сучасному світі, – відгонюють фальшшю. Втім, інтерв`ю не затягнулося і майже не зіпсувало загального враження душевності. Останні слова Президента були такі: ваша доля у ваших руках, і вона може бути слухняною. Здається, дуже правильно сказано.
Маша Міщенко