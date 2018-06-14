Російське посольство пишно відгуляло Свято Миколая (фото)

День шанованого в православ’ї святого Російське посольство відгуляло з розмахом і блиском. На вечірку в банкетному залі п’ятизіркового готелю «Інтерконтиненталь» зібралося люду, як на весілля олігарха. Політики, чиновники, бізнесмени, просто відомі люди… Усі, так би мовити, друзі Росії… До честі організаторів, тут, здається, не було ні Чечетова, ні Табачника, ні Колесніченка…

Посол РФ Михайло Зурабов хвалить Богдана Ступку за роль Тараса Бульби в російській версії однойменного фільму.

Раїса Богатирьова вдячна, що на її місце – секретаря РНБО України - досі не призначили Медведчука чи ще якогось кума Путіна.

На столах усе було українське, і навіть вода з галицькою назвою – «Моршинська».

Андрій Деркач розказує Петрові Порошенку про його проект з «Голосом Росії». Це гарантія того, що ліцензію на частоти не відберуть.

Дівчата обговорюють Ступку.

Політолог Михайло Погребінський (на другому плані ліворуч) розповідає черговий анекдот «про москалів»…

Хор «Божичі» виконує «Многая літа».

На подарунках із кремлівською символікою красується логотип «Рошен».

Зурабов домовляється з пані Богомолець про знижки в її клініці.

Посол РФ розмовляє зі своєю улюбленою співачкою з Росії, колишньою манекенницею Ніною Шацькою.

Фото Аліси Андреєвої, Polit.ua