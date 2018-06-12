Їхати чи не їхати до Єгипту (розповідь очевидця, фото)

Пляжі Шарм ель Шейха найближчим часом відкриті не будуть.

Про це в неофіційних бесідах з туристами розповідають співробітники готелів і представники туроператорів, що працюють у Єгипті.

Акула-людожер, яка в грудні нападала на туристів в Єгипті, досі мандрує морськими просторами курортних зон країни.

Я приїхала до Єгипту 30 грудня - в надії не тільки зустріти Новий рік, як то кажуть, під пальмою, але й поплавати в одному з найкрасивіших морів світу. Якщо перший пункт вдався на славу, то з другим практично не склалося.

Перше, що побачила наша компанія, прийшовши на пляж, – це розібраний понтон і табличку з написом «Closed».

Адміністрація готелю, розташованого в бухті Sharks bay (Акуляча затока), пообіцяла, що купання буде дозволено після нового року. І потім ця дата відкладалася весь час на наступний день, і лише при виселенні з готелю нам зізналися, що пляжі будуть закриті до кінця лютого. Хоча офіційно підтвердити це ніхто не погодився.

На наше запитання, а чи возитимуть туристів на пляжі, де можна купатися, адміністратори готелю та й представник нашого туроператора здивовано знизували плечима – перший раз, мовляв, про таке чуємо...

Періодично відпочивальникам дозволяли похлюпатися в морській воді біля самого берега, де вода ледве сягає колін. Якщо ти намагався заплисти трохи подалі – з берега лунав свисток працівника пляжу з криком «подруга (друг), НЕЛЬЗЯ».

2 січня нас підняв з лежаків крик «Акули!» від одного з росіян, усі кинулися до берега подивитися і, дійсно, побачили три великі плавники, які курсували вздовж берега нашого пляжу.

За кілька хвилин з`явився катерок із береговою охороною, намотав пару кіл навколо трьох «акул», і поплив. Пізніше, виявилось, що це були зовсім не акули, а тунці, але купатися навіть біля берега, про всяк випадок, цього дня заборонили взагалі.

До речі, заборона на купання не розповсюджувалася на туристів, які йшли на додаткові витрати. Так, найнявши човник, ти міг відплисти від берега, наприклад, до острова Тиран, і накупатися там досхочу, на свій страх і ризик, звичайно! Так само купалися люди на пляжах недобудованих готелів, але найцікавіше, що в Шарм ель Шейху відкритими залишалися міські пляжі. Так само можна було побачити рибок, заплативши за уроки дайвінгу. Для цього в готелі навіть залишили не розібраним один з понтонів.

Ми прагнули особливо не ризикувати, але один раз все ж таки не втрималися і поплили на острів Тиран. Акул, на щастя, ми не зустріли, зате зустріли дельфінів.

Плавати нам з ними теж заборонили, оскільки, як розповів місцевий рибалка, акули люблять плавати поблизу від дельфінів, які, в свою чергу, плавають недалеко від зграй рибок саломон – улюблених ласощів і акул, і дельфінів.

Чому акули в свій раціон почали включати і людину, досі залишається загадкою. За тиждень ми почули багато версій, які не узгоджувалися між собою. Від теорій змови проти туристичної індустрії Єгипту - до фраз, на зразок, акули просто з’їхали з глузду!

Один співробітник готелю розповів нам, що німкеня, яку загризла акула, пливла з їжею для рибок, що й стало причиною нападу. Я не знаю, чи можна вірити подібній інформації, але, очевидно, диму без вогню не буває. Булки, які туристи кидають з берега або понтона, приваблюють маленьких риб, а скупчення маленьких – приваблює великих! Власне акули завжди були і, напевно, будуть у Червоному морі. Раніше їх напади на людину мали вкрай рідкісний і одиничний характер, зараз ситуація змінилася. До речі, раніше і дощ у Єгипті йшов раз на п`ять - шість років, а минулого року був аж двічі - в березні і в кінці грудня.

Тому, приймаючи рішення їхати на відпочинок в Шарм ель Шейх (хоча ходять чутки!!!, що акул бачили вже і в Табі, й інших курортних містах Єгипту), опирайтеся тільки на свої відчуття або відгуки туристів на спеціальних туристичних сайтах.

Думаю, єгипетські власті офіційно не оголошуватимуть про закриття пляжів на тривалий період, оскільки це може стати крахом індустрії, яка забезпечує основний дохід країни.

Олена Гітлянська, журналіст УНІАН