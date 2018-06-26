Ющенка біля ГПУ ображали постійні прихильники Тимошенко? (фото)

Суперечку з Віктором Ющенком біля Генеральної прокуратури влаштували люди, які постійно беруть участь у мітингах біля тієї ж ГПУ на підтримку лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Принаймні, такий висновок напрошується, якщо порівняти фотографії сьогоднішнього інциденту із знімками мітингів біля ГПУ за останній місяць.

Як мінімум, це можна стверджувати щодо одного чоловіка і жінки, які потрапили на фото і сьогодні, і під час попередніх мітингів біля ГПУ.

На фото мітингу проти Ющенка біля ГПУ сьогодні зафіксовані, зокрема, мітингуючі - літній колоритний чоловік у сірій в`язаній шапочці, який тримав образливий плакат і при цьому вступив в словесну перепалку з Ющенком, і жінка в бежевому пальті й бежевому кепі - яка також тримала «антиющенківський» плакат. Текст на плакаті чоловіка «Паскуда Ющенко, як тебе земля носить?», текст на плакаті у жінки - «Безбатченку, ми не твоя нація!» Мітинг супротивників Ющенка проходив на вигляд нібито від імені «рядових українців», принаймні, мітингуючі не тримали ніякої партійної символіки. Після перепалки Ющенко звинуватив пікетників у тому, що вони виконують замовлення якоїсь політичної сили, назву якої він не уточнив.

Однозначних висновків щодо того – це «голос народу» чи «політичне замовлення» - на підставі самих лише фото, звісно, робити не можна, але певні питання виникають. Адже якщо переглянути фотографії мітингів ГПУ, які проводили прихильники БЮТ і Юлії Тимошенко на її підтримку, то можна побачити, що сьогоднішні супротивники Ющенка постійно беруть участь у мітингах на підтримку Тимошенко. Як мінімум - протягом останнього місяця.

Фото УНІАН