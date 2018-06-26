Ющенка біля ГПУ ображали постійні прихильники Тимошенко? (фото)
Суперечку з Ющенком біля Генеральної прокуратури влаштували люди, які постійно беруть участь у мітингах біля тієї ж ГПУ на підтримку лідера партії «Батьківщина»...
Суперечку з Віктором Ющенком біля Генеральної прокуратури влаштували люди, які постійно беруть участь у мітингах біля тієї ж ГПУ на підтримку лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Принаймні, такий висновок напрошується, якщо порівняти фотографії сьогоднішнього інциденту із знімками мітингів біля ГПУ за останній місяць.
Як мінімум, це можна стверджувати щодо одного чоловіка і жінки, які потрапили на фото і сьогодні, і під час попередніх мітингів біля ГПУ.
|Мітинг сьогодні: проти Ющенка чоловік в сірій шапочці і жінка в бежевому
На фото мітингу проти Ющенка біля ГПУ сьогодні зафіксовані, зокрема, мітингуючі - літній колоритний чоловік у сірій в`язаній шапочці, який тримав образливий плакат і при цьому вступив в словесну перепалку з Ющенком, і жінка в бежевому пальті й бежевому кепі - яка також тримала «антиющенківський» плакат. Текст на плакаті чоловіка «Паскуда Ющенко, як тебе земля носить?», текст на плакаті у жінки - «Безбатченку, ми не твоя нація!» Мітинг супротивників Ющенка проходив на вигляд нібито від імені «рядових українців», принаймні, мітингуючі не тримали ніякої партійної символіки. Після перепалки Ющенко звинуватив пікетників у тому, що вони виконують замовлення якоїсь політичної сили, назву якої він не уточнив.
Однозначних висновків щодо того – це «голос народу» чи «політичне замовлення» - на підставі самих лише фото, звісно, робити не можна, але певні питання виникають. Адже якщо переглянути фотографії мітингів ГПУ, які проводили прихильники БЮТ і Юлії Тимошенко на її підтримку, то можна побачити, що сьогоднішні супротивники Ющенка постійно беруть участь у мітингах на підтримку Тимошенко. Як мінімум - протягом останнього місяця.
|17 січня 2011 року, мітинг біля ГПУ за Тимошенко: на задньому плані – жінка в бежевому, яка 21 січня під ГПУ тримала плакат проти Ющенка
|31 грудня 2010 на мітингу прихильників ЮВТ: чоловік в сірій шапочці, який сварився з Ющенком
|29 грудня 2010 року на мітингу прихильників ЮВТ: чоловік, що тримав плакат і сварився з Ющенком
|27 грудня 2010 року: Тимошенко біля ГПУ спілкується із своїми прихильниками, на задньому плані за спиною Тимошенко стоїть чоловік у сірій шапочці, який виступав проти Ющенка на мітингу 21 січня
Фото УНІАН