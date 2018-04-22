Як УНІАН Леоніда Кравчука від повної “єрунди” рятував
«Вооруженные силы России» написано на хресті, який нібито презентував перший Президент України музею на військовому кладовищі США. Нам вдалося пояснити цей феномен...
«Вооруженные силы России», – написано на хресті, який нібито презентував перший Президент України музею на військовому кладовищі США. Нам вдалося пояснити цей феномен...
– Яким же був мій подив, коли я побачив цю медаль, – каже Ігор Шпак. Нештатний кореспондент УНІАН під час своєї поїздки до США відвідав знамените Арлінгтонське національне кладовище в штаті Вірджинія. Тут поховано 260 тисяч людей, і це перш за все ветерани всіх війн, починаючи від Американської революції XVIII століття. Упокоюються тут також президенти, голови Верховного суду і астронавти.
При кладовищі функціонує невеликий музей, де VIP-відвідувачі залишають свої подарунки.
Судячи з одного з таких артефактів, 5 березня 1994 року цей музей відвідав Леонід Кравчук. Він презентував загиблим героям щось, назване президентською медаллю, якщо вірити підпису під нею англійською. Цікаво, що президентська медаль першого Президента України є хрестом сріблястого кольору із зображенням двоголового орла посередині.
На медалі напис: «Вооруженные силы России». Ігор Шпак сфотографував медаль: якість зображення не найліпша, але в принципі суть зрозуміла. Наш земляк спробував дізнатися, чому під медаллю Росії стоїть такий підпис, але був вихідний день, керівництво кладовища на роботі не виявилося.
Причину непорозуміння ми з`ясовували в Києві.
Спочатку звернулися до прес-секретаря Леоніда Макаровича, але, мабуть, їй це питання здалося занадто нікчемним, і нас попросили передзвонити за два тижні. Ми вирішили взагалі не передзвонювати: справді дуже вже дрібна ця медаль.
Набрали Арлінгтонське кладовище: секретар сказала, що це питання треба вирішувати з місцевим істориком містером Шерлоком. Тиждень ми дзвонили йому, але спілкувалися тільки з автовідповідачем. Після невдач з Америкою звернулися до вітчизняних і російських фахівців з проханням прокоментувати даний феномен.
– Єдине, що можу сказати: цей хрест, на якому написано «Вооруженные силы России», не має ніякого відношення до нагородної системи Росії, – сказав нам київський нумізмат Павло Демченко.
А ось який лист нам надіслав Віталій Шляга, помічник адміністратора російського Клубу «Нумізмат» :
– Наша думка, що цей орден – це повна нісенітниця. Ніяких офіційних паперів про такі ордени немає, це по-перше. По-друге, незрозуміло причому тут Президент України Кравчук, якщо орден присвячений Збройним силам Росії і на ньому зображений військовий геральдичний знак, емблема Збройних сил Російської Федерації. По-третє, емблема зображена з великими помилками, які є неприпустимими на державних нагородах. Ну і, по-четверте, якість чеканки просто жахлива. Тому вердикт: “є-рун-да”.
Цілком може бути, що це якийсь приватний випуск на чиєсь замовлення. Американці, до речі, дуже люблять замовляти подібні речі, за нагоди і без, і вручати їх одне одному.
Отака безрадісна картина виходить. Хтось, можливо, навіть це був не Леонід Кравчук, подарував американським героям залізяку, ціна якої – ламаний гріш. А стрілки виявилися переведеними на Леоніда Макаровича.
Зрештою, нам вдалося додзвонитись і пояснити проблему пані Корі Маккарті, представниці прес-служби Арлінгтонського кладовища. Вона взялася передати наш лист невловимому пану Шерлоку, місцевому історику. Ми нарешті дочекались відповіді, а історія отримала досить смішне продовження:
“Я дізнався, що медаль була справді подарована нам Президентом Кравчуком 5 березня 1994 року, коли він відвідував Могилу Невідомого Солдата. Вона знаходиться в тій самій вітрині, що й “Російський Хрест” (насправді праворуч від цього хреста). Це медаль з коричневою стрічкою, на якій невеличкі блакитні й жовті смужки, на самій медалі - цифра “33”. Очевидно, підписи під медалями були випадково переставлені під час ремонту або звичайного прибирання вітрини. Я поставив на місце ідентифікаційну бирку під українською медаллю. Хочу подякувати вам за те, що ви привернули нашу увагу до цього випадку і я зміг виправити помилку,” - такою була відповідь містера Шерлока.
Довідка
Щороку на Арлінгтонському кладовищу здійснюється близько 5400 нових поховань. Це одне з двох національних кладовищ, що знаходяться під юрисдикцією Міністерства сухопутних сил (на другому кладовищі – у Вашингтоні – здійснюються поховання солдатів і льотчиків). Щороку Арлінгтонське національне кладовище відвідують близько 4 мільйонів осіб. Найбільш відвідувані місця – могила Невідомого солдата і могила колишнього президента Джона Фіцджеральда Кеннеді, на якій горить вічний вогонь. Офіційний сайт кладовища: http://www.arlingtoncemetery.org
Антон Зікора, Оксана Романюк Фото Ігоря Шпака
Фото Ігоря Шпака