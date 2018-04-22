Як УНІАН Леоніда Кравчука від повної “єрунди” рятував

«Вооруженные силы России», – написано на хресті, який нібито презентував перший Президент України музею на військовому кладовищі США. Нам вдалося пояснити цей феномен...

– Яким же був мій подив, коли я побачив цю медаль, – каже Ігор Шпак. Нештатний кореспондент УНІАН під час своєї поїздки до США відвідав знамените Арлінгтонське національне кладовище в штаті Вірджинія. Тут поховано 260 тисяч людей, і це перш за все ветерани всіх війн, починаючи від Американської революції XVIII століття. Упокоюються тут також президенти, голови Верховного суду і астронавти.

При кладовищі функціонує невеликий музей, де VIP-відвідувачі залишають свої подарунки.

Судячи з одного з таких артефактів, 5 березня 1994 року цей музей відвідав Леонід Кравчук. Він презентував загиблим героям щось, назване президентською медаллю, якщо вірити підпису під нею англійською. Цікаво, що президентська медаль першого Президента України є хрестом сріблястого кольору із зображенням двоголового орла посередині.

На медалі напис: «Вооруженные силы России». Ігор Шпак сфотографував медаль: якість зображення не найліпша, але в принципі суть зрозуміла. Наш земляк спробував дізнатися, чому під медаллю Росії стоїть такий підпис, але був вихідний день, керівництво кладовища на роботі не виявилося.

Причину непорозуміння ми з`ясовували в Києві.

Спочатку звернулися до прес-секретаря Леоніда Макаровича, але, мабуть, їй це питання здалося занадто нікчемним, і нас попросили передзвонити за два тижні. Ми вирішили взагалі не передзвонювати: справді дуже вже дрібна ця медаль.

Набрали Арлінгтонське кладовище: секретар сказала, що це питання треба вирішувати з місцевим істориком містером Шерлоком. Тиждень ми дзвонили йому, але спілкувалися тільки з автовідповідачем. Після невдач з Америкою звернулися до вітчизняних і російських фахівців з проханням прокоментувати даний феномен.

– Єдине, що можу сказати: цей хрест, на якому написано «Вооруженные силы России», не має ніякого відношення до нагородної системи Росії, – сказав нам київський нумізмат Павло Демченко.

А ось який лист нам надіслав Віталій Шляга, помічник адміністратора російського Клубу «Нумізмат» :

– Наша думка, що цей орден – це повна нісенітниця. Ніяких офіційних паперів про такі ордени немає, це по-перше. По-друге, незрозуміло причому тут Президент України Кравчук, якщо орден присвячений Збройним силам Росії і на ньому зображений військовий геральдичний знак, емблема Збройних сил Російської Федерації. По-третє, емблема зображена з великими помилками, які є неприпустимими на державних нагородах. Ну і, по-четверте, якість чеканки просто жахлива. Тому вердикт: “є-рун-да”.

Цілком може бути, що це якийсь приватний випуск на чиєсь замовлення. Американці, до речі, дуже люблять замовляти подібні речі, за нагоди і без, і вручати їх одне одному.

Отака безрадісна картина виходить. Хтось, можливо, навіть це був не Леонід Кравчук, подарував американським героям залізяку, ціна якої – ламаний гріш. А стрілки виявилися переведеними на Леоніда Макаровича.

Зрештою, нам вдалося додзвонитись і пояснити проблему пані Корі Маккарті, представниці прес-служби Арлінгтонського кладовища. Вона взялася передати наш лист невловимому пану Шерлоку, місцевому історику. Ми нарешті дочекались відповіді, а історія отримала досить смішне продовження:

“Я дізнався, що медаль була справді подарована нам Президентом Кравчуком 5 березня 1994 року, коли він відвідував Могилу Невідомого Солдата. Вона знаходиться в тій самій вітрині, що й “Російський Хрест” (насправді праворуч від цього хреста). Це медаль з коричневою стрічкою, на якій невеличкі блакитні й жовті смужки, на самій медалі - цифра “33”. Очевидно, підписи під медалями були випадково переставлені під час ремонту або звичайного прибирання вітрини. Я поставив на місце ідентифікаційну бирку під українською медаллю. Хочу подякувати вам за те, що ви привернули нашу увагу до цього випадку і я зміг виправити помилку,” - такою була відповідь містера Шерлока.

Довідка

Щороку на Арлінгтонському кладовищу здійснюється близько 5400 нових поховань. Це одне з двох національних кладовищ, що знаходяться під юрисдикцією Міністерства сухопутних сил (на другому кладовищі – у Вашингтоні – здійснюються поховання солдатів і льотчиків). Щороку Арлінгтонське національне кладовище відвідують близько 4 мільйонів осіб. Найбільш відвідувані місця – могила Невідомого солдата і могила колишнього президента Джона Фіцджеральда Кеннеді, на якій горить вічний вогонь. Офіційний сайт кладовища: http://www.arlingtoncemetery.org