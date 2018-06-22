Стотисячний мітинг в Москві слухав українську пісню

Морози не завадили російським незгодним вийти на вулицю... На Болотній крутили українську групу «Океан Ельзи»: «Вставай, мила моя, вставай, більшого вимагай!"... Прихильники влади таврували "помаранчевих"...

Акція «За чесні вибори» зібрала ще більше прихильників, ніж у грудні, і привернула найбільшу увагу преси, незважаючи на те, що цього дня свої політичні акції в Москві провели і прихильники Володимира Путіна, і шанувальники Володимира Жириновського, і навіть нечисленні симпатики Валерії Новодворської.

До 12.00 опозиціонери прибували до місця збору - Калузької площі. Звідси через Велику Якиманку вони пройшли до площі Болотної, неподалік Кремля. Тут, власне, і відбувся мітинг «За чесні вибори». Тим, хто прийшов, роздавали білі стрічки з написами «За Росію без Путіна», білі повітряні кульки Stop Рut іn (у цій грі слів, крім очевидного, і заклик «не здавайся»), тут же був організований збір підписів за скасування підсумків виборів до Держдуми. Багато хто з незадоволених прийшли із саморобними плакатами і не соромилися у висловленні своїх думок: «Неважливо як проголосували, важливо, як підрахували. Сталін. Чуров», «Теле-актор Путін ще 6 років на зомбоящик - народ зійде з розуму», «Путін, вистачить гребти під себе»,« Путін, йди».

За рішенням оргкомітету, хода мала складатися з чотирьох колон: загальногромадянської, «колони лібералів», «колони націоналістів» і «колони соціалістів». Однак більшість звичайних москвичів групуватися в колони не хотіли і самостійно почали ходу в бік Болотної, залишивши далеко позаду партійні «коробки» (в натовпі протестувальників, як підтвердив почесний голова Об`єднання українців Росії Валерій Семененко, були навіть представники української діаспори). Здавалося, що 20-градусний мороз тільки підганяє ходу - стояти на місці за такої температури було, і правда, складно.

На Болотній площі до опозиціонерів зі сцени звернулися відомі російські опозиціонери і культурні діячі. Серед тих, хто прийшов на мітинг, були непарламентські політики Григорій Явлінський, Борис Нємцов, Володимир Рижков, Ілля Яшин, Сергій Удальцов, а також письменники Людмила Улицька, Дмитро Биков, Борис Акунін, журналісти Леонід Парфьонов, Олексій Венедиктов і багато інших. Кульмінацією мітингу став виступ Юрія Шевчука - лідера музичного гурту ДДТ, який, вийшовши на сцену, затягнув народну "Ой, мороз-мороз...», а потім виконав пісню «Еду я на Родину».

Цікаво, але на музичному фоні Болотної звучала і відома пісня української групи «Океан Ельзи» «Вставай!»: «Вставай, мила моя, вставай, більшого вимагай", - схоже, ці слова сьогодні зрозумілі більшості протестувальників.

Їх вимоги і тепер не змінилися. Як і раніше, вони хочуть негайного звільнення політв`язнів, перевиборів до Державної думи, відставки голови російського Центрвиборчкому і розслідування його діяльності, реєстрації опозиційних партій і проведення чесних виборів президента Росії. Головна пропозиція організаторів, підтримана масовими вигуками з публіки: «Жодного голосу за Путіна!». Серед інших закликів, що звучали зі сцени: «Раз, два, три - Путін виходь!», «Росія, без Путіна!", "Росія буде вільною!»

За підрахунками організаторів, в опозиційній ході взяли участь більше 120 тис. осіб. Але офіційні дані ці цифри, звісно, не підтверджують, чиновники називають у чотири рази меншу кількість учасників акції на Болотній.

Тим часом прихильники влади зібралися в Москві на Поклонній горі. Акція пройшла на підтримку Володимира Путіна під закликом не допустити «помаранчеву чуму». Очевидно, перше не виключає другого (природно, присутнім не нагадали, що Віктор Янукович рівно через 5 років після Помаранчевої революції все-таки отримав найвищий пост у країні на демократичних виборах). Добре відомі кремлівські пропагандисти і старі «друзі» України - телеведучий Максим Шевченко, журналіст Михайло Леонтьєв, лідер Євразійського союзу Олександр Дугін - всі затято кричали зі сцени про загрозу «оранжистських» революцій. Навіть дивно, чому вони апелюють до цього кольору, адже у російських опозиціонерів вже є свій символ - білі стрічки.

- «Так» - чесним виборам, «ні» - помаранчевій чумі!»- вигукував, відкриваючи мітинг, прихильник діючої влади, політолог Сергій Кургінян.

За даними поліції, цей мітинг нібито став наймасовішим у столиці, і зібрав майже 140 тис. учасників. Але ті, хто був на цій акції, в особистих розмовах зазначають, що на мітингу їх було значно менше. Хоча багато хто прийшов, за їхніми словами, з власної ініціативи. У районі акції було помічено безліч автобусів з номерами сусідніх з Москвою регіонів Росії.

Своїх прихильників на вулиці Москви вивели також політик Володимир Жириновський і громадська активістка Валерія Новодворська. Але їхні акції були нечисленні і швидко закінчилися. Всього в країні 4 лютого в підтримку влади і проти неї пройшли акції в сотнях російських міст.

Тим часом опозиція обіцяє, що готова знову виходити на вулиці, якщо її вимоги не будуть почуті владою. Наступна акція, як повідомляється, пройде в Москві вже 26 лютого, рівно за тиждень до президентських виборів.