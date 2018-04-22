Першокласний вибір: до яких шкіл українська еліта віддає своїх дітей

На сайті одного приватного ліцею можна прочитати: “Він (ліцей) розрахований на тих, хто втомився від "вулиці" і масової школи (часті побори, лайка, паління, знущання, побиття, приниження, брак вчителів, вогкість, неувага, "совковий" підхід, бруд, холод...), а також на тих, хто хоче, щоб його дитина «вийшла в люди»: виросла здоровою, розумною і стала багатою.” Доволі нестандартний педагогічний підхід - загальноосвітні школи описані мов у фільмах жахів. А щоб дитина, як кажуть, “вийшла в люди” і вчилася в “престижному ліцеї”, батькам доведеться платити 7800 євро на рік! Це тоді як вартість навчання в одному з найдорожчих вузів країни КІМВ становить трохи більше $4 тис.

Вибір школи – основна проблема, з якою доводиться стикатися більшості батьків. Досі немає єдиної думки про те, яка школа краща – державна чи приватна. Усі батьки хочуть дати своїй дитині краще, і освіту зокрема, але вартість цього “кращого” все ж таки мусить відповідати доходам. Можна вибрати звичайну загальноосвітню, безплатну. Доведеться, звісно, робити різні внески “на потреби школи”, але вони коливаються в межах кількох десятків гривень на місяць. Гімназії і ліцеї будуть дорожчими – від 100 грн. до кількасот доларів на місяць. У столиці є і дуже дорогі приватні школи, де вчаться діти бізнес- і політичної еліти. Там декларуються високі стандарти освіти, індивідуальний підхід до кожної дитини, пропонують додаткові послуги: шкільний автобус, добре харчування, сучасну технічну базу.

Слід зазначити, що стати учнем ліцеїв і гімназій досить непросто, при прийомі в перший клас майже всі навчальні заклади такого роду практикують конкурсний відбір. Хто б міг припустити ще 10 років тому, що першокласникові для підготовки в школу доведеться займатися з репетиторами. “Шалені гроші йдуть на репетиторів! Треба вміти читати, писати, рахувати і навіть володіти основами англійського. А Свято букваря тільки 14 квітня. Чому навчають у школі дітей до тих пір, якщо вони вже все вміють?” – обурюється мама майбутнього першокласника.

У скільки віддавати дитину в школу – друга проблема, яка турбує батьків. Керівник Центру психіатрії, психотерапії і практичній психології психотерапевт Євген Воронков розповідає: “За радянської системи діти приходили до школи в 7 років. І була розвинена наука, виробництво, вигравали міжнародні олімпіади. І зараз ті діти, хто пішов в семирічному віці в школу, і тут, і на Заході є цілком успішними людьми.” Якщо дитина піде в школу в 6 років, вона просто її на рік раніше закінчить. “Ну і що? Це абсолютно не має ніякого значення в майбутньому. Розумнішою і щасливішою вона точно не буде”, - додає Воронков. До речі, науковці довели, що паспортний вік дитини не завжди збігається з біологічним і психологічним. Але з іншого боку, якщо в 6 років дитина вже читає і пише, навіщо їй сидіти вдома і втрачати рік, тим більше, що тривалість навчання дедалі зростає, і вийшовши зі школи в 19 років, одразу можна відправлятися “під вінець”.

До першого класу цього року підуть більше 355 тис. дітей, це на 8% менше, ніж торік. За словами міністра освіти Станіслава Ніколаєнка, для них відкриють свої двері 20 тис. 400 шкіл.

Деякі відомі українці цього року теж віддають своїх чад до першого класу. Думками про вибір школи вони поділилися з УНІАН.

Дочка Президента України Віктора Ющенка Христина піде в 1 клас Міжнародної Печерської школи. Там же в другому класі вчиться її старша сестра Софія, а молодший брат Тарас піде в дитсадок при школі, який, до речі, закінчила Христина. Подружжя Ющенків обрало саме цю школу для своїх дітей, оскільки там викладають багато іноземних мов, а також існують “європейські стандарти добродійності” (з самого дитинства школярі залучаються до участі в добродійних програмах і акціях).

Син екс-секретаря РНБО, голови Ради НБУ Петра Порошенка Михайло 1 вересня піде в гімназію №86 “Консул”. Минулого року сюди вступили доньки-близнятка Порошенко Саша і Женя, батьки залишилися задоволені умовами і результатами освіти, і вирішили Мишка віддати туди ж. І забирати зі школи дітей зручно – одразу трьох.

Абсолютна олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Катерина Серебрянська для свого сина Жені обрала школу №49 по вул. Ярославів Вал. “Це школа з французьким ухилом, розташована близько від будинку, має хорошу репутацію", – аргументує свій вибір Катерина.

Екс-солістка групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва вирішила віддати свою дочку Соню до Ліцею міжнародних відносин № 51. “Я чула багато позитивних відгуків від мам, чиї діти там вчилися і вчаться. Тут моя дочка буде в надійних руках”, - розповіла Віра. І додала, що ліцей до того ж підходить і за місцем розташування.

А ось президент компанії "Євраз Груп" (Росія), власник телеканалу Інтер Валерій Хорошковський і народний артист України, народний депутат V скликання Ян Табачник відмовилися розповісти, яку школу обрали для своїх дітей. “Навіщо потрібно знати, де вчиться мій син?” – заявив Табачник.

Ганна Ященко