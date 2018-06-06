Пора змінити «залізного коня» – корм не по кишені?..

Кому, як не водіям, відомо, що криза реформувала засіб пересування знову в розкіш. Заправка залізного друга – справа не з дешевих. До того ж, бензин не зупиняється в ціні, набираючи кожного тижня процентне підвищення. Наприклад, А-95 вже в середньому 7 грн. за літр, а преміум-клас все ближче підбирається до відмітки 8 грн. Влада нас заспокоює, пояснюючи подорожчання нафтопродуктів світовими тенденціями.

Так, в червні міністр палива та енергетики України Юрій Продан заявив, що «підвищення ціни сьогодні пов`язане з тенденціями, які існують на ринку нафти, і повністю відповідає тій тенденції, яка спостерігається в Європі зі зростання цін на нафтопродукти». Міністр ще й підкреслив, що зростання цін на бензин у нашій країні відбувається «з деяким запізненням».

Ну, може, йому видніше, але Антимонопольний комітет, схоже, ближчий до проблем власників авто. Після підвищення в кінці травня цін на високооктановий бензин АМК виніс 174 вимоги до суб`єктів господарської діяльності про зниження цін на всій території України. При цьому в.о. голови Комітету Олександр Мельниченко тоді відзначив, що Міністерство палива та енергетики повинне взяти на себе часткову відповідальність за цінову ситуацію на ринку нафтопродуктів, оскільки воно "керує експертно-аналітичною групою, що встановлює рекомендовані ціни на нафтопродукти".

А заява О.Мельниченка про те, що збільшенню цін на нафтопродукти в червні сприяли деякі дії експертно-аналітичної групи, прояснила ситуацію. Він сказав, що ця група, зокрема, під час розрахунків ціни на нафтопродукти не враховувала собівартість світлих нафтопродуктів, які виготовляють на українських нафтопереробних заводах (НПЗ).

Крім того, за словами в. о. голови АМК, експертно-аналітична група закладала в ціну високу вартість банківських кредитів та інвестиційну складову. «Це біля 70 копійок за літр, хоча розвиток інфраструктури ринку в 2009 році практично припинився», – додав він.

В той же час О.Мельниченко відзначив, що визначення експертно-аналітичною групою рекомендованого цінового коридору ускладнювало проведення розслідувань на ринку нафтопродуктів, оскільки оператори посилалися на те, що їхні ціни не перевищують визначений експертно-аналітичною групою ціновий коридор. Щоправда, за його словами, минулого тижня експертно-аналітична група відмінила публікацію цінового коридору.

Також в. о. голови АМК зазначив, що впродовж січня-травня органами АМК відкрив 36 справ про порушення конкурентного законодавства на ринку нафтопродуктів і по цих справах застосовано штрафні санкції на суму 2,7 млн. грн.

А ще, він пропонує вихід із ситуації, що склалася. На його думку, необхідно розробити єдиний підхід до обчислення об`єктивних цін на нафтопродукти. О.Мельниченко вважає за доцільне провести розширене засідання за участю представників експертно-аналітичної групи, Кабінету Міністрів і всіх зацікавлених сторін, зокрема найбільших нафтотрейдерів”, - сказав в. о. голови АМК. На засіданні, вважає він, потрібно розглянути повноваження експертно-аналітичної групи, а також поговорити про сприяння збільшенню виробництва нафтопродуктів на українських підприємствах.

До речі, про бензин. Місткість ринку нафтопродуктів України складає 3 млрд. дол. в роздрібних цінах на рік. Україна споживає біля 16 млн. тонн нафтопродуктів в рік, з них по 5 млн. тонн бензину і дизпалива і 6 млн. тонн мазуту. Цифри не малі, якщо стільки споживаємо, то варто замислитися, що робити далі.

А що кажуть експерти? Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн вважає, що високі ціни на бензин в Україні обумовлені зростанням цін на нафту і девальвацією гривні. «Зараз ніхто з державних чиновників не може взяти на себе сміливість і сказати, що сьогоднішня вартість бензину при вдвічі меншій ціні на нафту в порівнянні з минулим роком обумовлена виключно девальвацією національної валюти. Це всім очевидно», – відзначає він.

Тим часом, на його думку, зростання цін на бензин не пов`язане із зловживаннями з боку нафтотрейдерів. «Основна проблема в тому, що на цей ринок звертають увагу, тільки тоді, коли зростають ціни, а коли ціни зменшуються, ніхто не помічає. Сьогодні всі говорять про те, що зростання ціни пов`язане із зловживаннями, хоча насправді зростання відбувається у нас кілька разів на рік. Такий ринок сьогодні. Нічого не поробиш. Ніде за кордоном зростання цін на бензин не обговорюється, тому що люди вже звикли, за багато років зрозуміли, що якщо сьогодні в новинах передали, що ціна на нафту в світі зросте , то завтра зростуть ціни на бензин. Це сполучені посудини», – підкреслив експерт.

Є ще одна думка, яка багато в чому розкриває причини підйому цін на бензин. Так, директор компанії «Паралель» Дмитро Кулик вважає, що подорожчання бензину на автозаправних станціях обумовлене істотним збільшенням закупівельних цін на українських нафтопереробних заводах (НПЗ). А ось зростання гуртових цін зумовлене, в першу чергу, глобальними тенденціями зовнішнього паливного ринку.

Не обійтися в цьому питанні і без думки опозиції нинішньому уряду. Народний депутат, міністр палива і енергетики в опозиційному уряді Віктора Януковича Юрій Бойко вважає, що дії уряду Юлії Тимошенко на ринку нафтопродуктів України неадекватні та непрофесійні.

«В уряду Тимошенко, як завжди, не вистачає професіоналізму для відстоювання державних інтересів на ринку нафтопродуктів. Уряд просто йде на повідку у нафтотрейдерів, що входять до експертно-аналітичної групи при Мінпаливенерго, і не здатен вести з ними професійної дискусії», – вважає Ю.Бойко.

На думку народного депутата, експертно-аналітична група з питань функціонування ринків нафти і нафтопродуктів при Міністерстві палива та енергетики України, «сьогодні перетворилася на інструмент легалізації інтересів нафтових компаній. Почали зростати ціни на світовому ринку, і уряд відразу ж затверджує новий ціновий коридор, не враховуючи той факт, що дороге паливо починає надходити з Європи мінімум через 2-3 тижні. Зате трейдери отримують можливість за підвищеними цінами розпродати старі запаси».

Як вважає Ю.Бойко, уряд Тимошенко не вперше провалює ситуацію на ринку нафтопродуктів. Влітку минулого року ціни на бензин і дизпаливо в роздрібному продажі досягли рекордних рівнів і перевищили 7 грн. за літр. «З такими підходами ціни на нафтопродукти скоро перевищать 10 грн. за літр», – вважає народний депутат.

Говорячи про середньострокові заходи зі стабілізації ситуації на ринку, Ю.Бойко відокремив необхідність державної підтримки вітчизняних виробників нафтопродуктів і збільшення видобутку нафти всередині країни.

Тут варто пригадати дані Держкомстату. Українські нафтопереробні заводи в січні-травні цього року скоротили виробництво автомобільного бензину на 6,3%, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, до 1,320 млн. тонн. Правда, і минулого року статистика була невтішною – наші НПЗ скоротили виробництво бензину на 22,3%. Тут ще варто додати нинішній стан самих заводів, а з врахуванням кризи їх модернізація, як і будівництво нових, відкладається надовго.

Експертні оцінки зводяться до одного – дешевизни на ринку нафтопродуктів не буде і готуватися потрібно до гіршого. А до цього варто додати прогнози міжнародних інститутів, що друга хвиля кризи прийде до нас з початком осяні. На щастя, період відпусток на той час закінчиться, як і «польових» робіт на фазендах. Ми потихеньку пересядемо в маршрутки та інший громадський транспорт, правда, невідомо, скільки буде коштувати проїзд.

Оксана Павловська (УНІАН)