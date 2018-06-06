МакДональдз обіцяє: валютні коливання не зіпсують українцям смак біг-маків

Як би криза не лютувала, але шлунок бере своє, їсти все одно хочеться. І не просто їсти, а – смачно, недорого та в комфортних умовах. Що ж зараз відбувається на ринку громадського харчування, зокрема, як переживає нелегкі часи МакДональдз, розповів в інтерв`ю УНІАН директор з маркетингу МакДональдз в Україні Сергій Братусєв.

- Сергію, чи вплинула криза на роботу компанії, чи скоротилася кількість відвідувачів, чи зменшився середній чек?

В цілому, ринок скоротився за рахунок зниження частоти візитів у заклади громадського харчування. Але неформальні підприємства громадського харчування зараз користуються найбільшою популярністю. Про середній чек можу сказати, що в першому півріччі він вищий, ніж в той же період 2008 року, але, як і раніше, нижче, ніж в МакДональдз у європейських країнах.

У першому півріччі ринок припинив зростання. На нашу думку, ця тенденція, швидше за все, продовжиться і в другому півріччі. За результатами дослідження компанії TNS, в порівнянні з минулим роком, об`єм ринку у візитах в заклади громадського харчування за шість місяців скоротився на третину. В той же час, спостерігається деяке зростання частки ресторанів швидкого обслуговування на ринку громадського харчування.

- Чи змінилися ціни на продукцію компанії через валютні коливання?

Собівартість деякої нашої продукції безпосередньо пов`язана з курсом валют, оскільки частину продуктів ми імпортуємо. Це, наприклад, картопля фрі, курячі і рибні продукти, апельсиновий сік. У певних випадках українські постачальники використовують імпортні інгредієнти або упаковку. Наприклад, молочні суміші для морозива і молочних коктейлів виготовляє Білоцерківський молочний комбінат з молока, яке постачають кращі українські фермери. Проте, спеціальну упаковку для сумішей підприємство імпортує.

Як би там не було, ми прагнемо, щоб ціни на наші продукти були доступні для широкого кола відвідувачів. Деколи ми йдемо на зниження прибутковості для того, щоб не підвищувати ціни і не перекладати вантаж валютних коливань на плечі відвідувачів. Так, від початку цього року середньозважені ціни на продукти МакДональдз знижені на 1,5%. У першу чергу на найбільш популярні сандвічі: ціна на чізбургер впала з 6,5 грн. до 5.5 грн., а на Даблчізбургер – з 12 до 11 грн.

- Чи валютні коливання не змусять компанію віддавати перевагу українським постачальникам, збільшувати їх кількість?

Сьогодні значну частину продуктів нам постачають українські підприємства. Їх частка зараз складає більше 60%. Напівфабрикати з яловичини для сандвічів виготовляє компанія «ЕСКА Фуд Солюшнс» (Вінницька обл.), булочки для сандвічів - пекарня «Іст Болт Україна» (Дніпропетровськ), молочну продукцію постачає Білоцерківський молочний комбінат (Київська обл.). МакМафіни для нас і ще цілої низки європейських держав виготовляє Кондитерський будинок «Шантіль».

Свіжі овочі, які входять у склад не тільки салатів, але і багатьох наших сандвічів, наприклад, Бігтейсті або Чикен Рол, залежно від сезону, вирощують в Україні (навесні, влітку, восени), в Іспанії та Туреччині (взимку).

Ми завжди готові розглядати пропозиції українських підприємств про співпрацю. Потенційний постачальник повинен бути лідером у своїй галузі з високим технологічним рівнем організації виробництва. Підприємство має орієнтуватися на довгострокову партнерську співпрацю і бути готовим впроваджувати нові технології, системи контролю якості та безпеки продукції.

- Чи експортується українська продукція в заклади МакДональдз в інших країнах?

Почнемо з того, що МакДональдз працює тільки з тими постачальниками, які відповідають як вимогам локального законодавства, так і вимогам МакДональдз. Вимоги МакДональдз однакові для країн Європи і часто вони строгіші за вимоги законодавства певної країни. Це дозволяє українським підприємствам постачати продукти не тільки для українських ресторанів, але і для МакДональдз в інших країнах. Наприклад, підприємство “Еска Фуд Солюшнс” постачає гамбургери з 100% яловичини для МакДональдз в Молдові, Грузії та Азербайджані, а дніпропетровська пекарня “Іст-болт” періодично експортує продукцію до Росії, Молдови, Білорусі, Грузії, Азербайджану, Швеції та Великобританії.

- Чи використовує компанія ГМО-продукти? Якщо так, то чи будете наносити відповідне маркування на упаковку?

МакДональдз на ринку громадського харчування працює вже більше 50 років. І компанія виконує як законодавство України, так і Євросоюзу щодо генномодифікованих продуктів. Компанія в Європі (зокрема, і в Україні) строго вимагає від своїх постачальників не використовувати ГМО-продукти.

Відповідно до законодавства України МакДональдз надає відвідувачам інформацію про склад, а також про харчову та енергетичну цінність продукції. Щодо всієї харчової продукції, яку ми пропонуємо відвідувачам, у нас є висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров`я України, а також сертифікати відповідності Держстандарту України.

- У зв`язку із забороною грального бізнесу та звільненням великої кількості площ, які знаходяться переважно в людних місцях, чи розглядає компанія можливість їх оренди для відкриття нових закладів? Можливо, вже ведете конкретні переговори?

Ми розглядаємо різні можливості розміщення наших ресторанів. У першу чергу, ми звертаємо увагу на жваві місця, на ті майданчики, які найзручніші для відвідувачів. У той же час, нас цікавить будівництво ресторанів, що стоять окремо, з можливістю устаткування послуги МакДрайв, а для цього потрібна територія площею близько 14 соток.

Сьогодні МакДрайв дуже популярний серед відвідувачів, оскільки це унікальна для України послуга, яка дозволяє зробити та одержати замовлення, не виходячи з автомобіля. Тільки у червні в Україні послугою МакДрайв скористалося близько 800 тисяч машин.

- Чи бере участь МакДональдз у капіталах інших компаній-виробників в Україні?

Один із головних принципів нашої роботи з постачальниками полягає в тому, що ці компанії фінансово, адміністративно і юридично не залежать від компанії МакДональдз.

- Скажіть, будь ласка, що ваша компанія планує на майбутнє?

Плануємо подальший розвиток в Україні – відкриття ресторанів в нових для МакДональдз містах і в тих, де наші ресторани вже успішно працюють. Цього року ми відкрили два МакДональдз (в Одесі та Вінниці) і до кінця року, за нашими розрахунками, почнуть роботу ще декілька ресторанів в інших містах України.

Цього року ми вже інвестували близько 60 млн. гривень у розвиток компанії. Ці інвестиції направлені не тільки на відкриття закладів МакДональдз, але й на реконструкцію ресторанів, встановлення сучаснішого устаткування, впровадження нових програм (наприклад, ранкове меню МакСніданок), що також вимагає встановлення додаткового обладнання.

А в цілому, 10-річний план розвитку компанії в Україні передбачає збільшення кількості МакДональдз до 200 ресторанів.

- А якщо говорити про плани на найближчі 2-3 роки?

У найближчі декілька років ми плануємо відкриття нових ресторанів, оновлення інтер`єрів, розширення меню.

Є в наших планах і створення МакКафе. МакКафе – це не окрема кав`ярня, це частина ресторану МакДональдз, де відвідувачі зможуть спробувати нове для себе десертно-кавове меню. Для нас МакКафе це, з одного боку, можливість потішити відвідувачів новими блюдами, а з іншого боку - зацікавити тих людей, які до цього не приходили в МакДональдз, віддаючи перевагу традиційним кав`ярням. Одночасно з оновленням інтер`єру ресторану в ньому будуть обладнувати МакКафе, оскільки формат МакКафе не передбачає окремого приміщення.

- А чи скоро з`явиться перше МакКафе?

За нашими планами, перше в Україні МакКафе почне роботу в 2011 році. Ми бачимо серйозні перспективи для розвитку цього напряму. Вже сьогодні ми щодня продаємо близько 23 тисяч порцій кави - від еспресо до латте.

- Які перспективи розвитку ринку швидкого харчування?

За нашими прогнозами, в умовах кризи повинна відбутися консолідація ринку. На ринку залишаться найбільш ефективні, тобто, ті підприємства, які пропонують високий рівень обслуговування та якість продуктів за доступними для відвідувачів цінами. Для цього компанія, зокрема, повинна створити базу постачальників, які в необхідні терміни надають якісну продукцію.

Розмовляла Лілія Коваль (УНІАН)