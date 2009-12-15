У Львові буде цілодобове водопостачання вже з 30 грудня

30 грудня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО приїде до Львова, щоб особисто «запустити» цілодобове гаряче та холодне водопостачання у місті.

Про це прем’єр заявила в інтерв‘ю Львівському телебаченню.

«Уряд надав великі кошти для забезпечення Львова цілодобовим водопостачанням – виділив 200 млн. грн. І я особисто приїду 30 грудня у Львів, щоб запустити цілодобове водопостачання і забезпечити нарешті львів‘ян гарячою і холодною водою», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.