У Львові буде цілодобове водопостачання вже з 30 грудня
11:20, 15 грудня 2009Права споживачів
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Тимошенко особисто “запускатиме”
30 грудня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО приїде до Львова, щоб особисто «запустити» цілодобове гаряче та холодне водопостачання у місті.
Про це прем’єр заявила в інтерв‘ю Львівському телебаченню.
«Уряд надав великі кошти для забезпечення Львова цілодобовим водопостачанням – виділив 200 млн. грн. І я особисто приїду 30 грудня у Львів, щоб запустити цілодобове водопостачання і забезпечити нарешті львів‘ян гарячою і холодною водою», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
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