На Прикарпатті ялинки захищатимуть від самовільних рубок

Сьогодні, 15 грудня, на Прикарпатті стартувала операція «Новорічна ялинка».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Державній екологічній інспекції в Івано-Франківській області, яка спільно з обласним Управлінням лісового та мисливського господарства та Управлінням МВС здійснюють цю операцію.

Метою операції є виконання заходів з охорони хвойних дерев в передноворічний період: недопущення самовільних рубок, безконтрольного перевезення та реалізації новорічних ялинок, а також притягнення до відповідальності за самовільну заготівлю і реалізацію незаконно зрубаних новорічних ялинок.

За інформацією екологічної інспекції, організовано мобільні групи і пости, які проводять спільні рейди-перевірки на автодорогах, залізничних вокзалах і ринках області з метою перевірки законності заготівлі, перевезення та реалізації новорічних ялинок.

Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області попереджає, що громадянину за незаконно зрубану ялинку доведеться заплатити штраф від 85 грн. до 170 грн.

В передноворічний період на ринках області буде організовано виїзну торгівлю новорічними ялинками, гілками та композиціями.