В Україні розпочалася реєстрація на зовнішнє тестування-2010

Сьогодні, 15 грудня, в Україні стартувала вступна кампанія 2010 року.

Український центр оцінювання якості освіти розпочав реєстрацію осіб, які мають бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання, повідомили УНІАН у прес-службі УЦОЯО, зазначивши, що саме його результати зараховуватимуть як вступні випробування до всіх вищих навчальних закладів.

Сьогодні відкрито для майбутніх абітурієнтів близько 900 пунктів реєстрації. Кожен бажаючий повинен особисто з’явитися до пункту реєстрації і лише у виняткових випадках це може зробити замість нього довірена особа. Тобто, цьогорічна реєстрація на зовнішнє оцінювання стає повністю самостійною й індивідуальною для кожного абітурієнта. Єдиною підставою для реєстрації є власне волевиявлення особи, яка братиме участь у зовнішньому оцінюванні.

Як повідомлялося раніше, майбутньому абітурієнту під час реєстрації треба буде подати паспорт (якщо ж станом на 15 грудня 2009 року майбутньому абітурієнту не виповнилося 16 років і в нього ще немає паспорта, – свідоцтво про народження). Також – документ про отримання повної загальної середньої освіти (атестат) або його копію. Тим, хто здобуде повну загальну середню освіту в 2010 році, – довідку з навчального закладу (зразок такої довідки розміщено на сайті Українського центру). Крім того, потрібно принести дві фотокартки розміром 3х4 см і два пластикові файли для зберігання документів формату А4.

Після завершення реєстрації кожен абітурієнт отримає бланк сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з фотографією, який він пред’являтиме під час проходження тестувань і вступу до вищого навчального закладу. Після завершення зовнішнього оцінювання абітурієнти повинні будуть самостійно роздрукувати зі своєї сторінки додаток до сертифіката, де буде вказано отримані ними результати, який разом із сертифікатом необхідно буде подати до приймальної комісії вибраного навчального закладу.

Цього року абітурієнти за потреби матимуть можливість вносити зміни до своїх реєстраційних даних необмежену кількість разів, проте зробити це можна лише протягом терміну реєстрації, тобто до 31 березня 2010 р. Саме в цей день о 18-й годині завершиться реєстрація для участі в зовнішньому оцінюванні.

„Реєстрація триватиме три з половиною місяці, проте ми наполегливо рекомендуємо не відкладати її на останні дні”, - підкреслив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

Як повідомлялося, для участі в зовнішньому оцінюванні 2009 року зареєструвалася 461 тис. 981 особа, пройшли тестування – 433 тис. 999 осіб.