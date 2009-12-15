У Криму хочуть заборонити "порошкові" вина

Верховна рада Автономної Республіки Крим розгляне проект постанови про заборону виробництва і реалізації "порошкових" вин.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-центрі Верховної Ради АРК, проект відповідного рішення розглянули на засіданні Постійної комісії кримського парламенту зі зовнішньоекономічних зв`язків, торгівлі та підприємництва.

Згідно з повідомленням, депутати розглянули проект постанови "Про заходи, що приймаються для запобігання виробництву і реалізації фальсифікованої виноробної продукції на території Автономної Республіки Крим".

Кажучи про актуальність даної теми, голова комісії Валерій ІВАНОВ відзначив, що сьогодні чинне законодавство передбачає відповідальність за виробництво сурогатних алкогольних напоїв, проте, поки не введена заборона на виробництво так званого "порошкового вина", чим користуються відомі виноробні торгові марки, приховуючи під брендом неякісну продукцію. Якщо не прийняти дієвих заходів, Крим втратить виноградарство і виноробну галузь, вважає він.

У цьому проекті постанови пропонують доручити відповідним контролюючим органам вжити заходи для запобігання виробництву фальсифікованого вина на території автономії. Цей документ депутати рекомендували внести до порядку денного грудневих пленарних засідань ВР АРК, які відбудуться 23-25 грудня.