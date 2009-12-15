«Укрзалізниця» призначила 40 додаткових потягів

Станом на 15 грудня 2009 року залізниці України призначили 40 додаткових потягів на новорічні і зимові свята.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці.

Зокрема, 13 потягів призначила Південно-Зхідна залізниця; 9 — Придніпровська; 6 — Одеська; 5 — Південна, 3 — Львівська; 4 — Донецька. Крім того, 20 потягів (з них 3 транзитні призначили російські залізничники.

У прес-службі відомства також повідомили, що станом на 15 грудня 2009 року у вільному продажу є доступна кількість місць: у потягах кримського напрямку на 29 грудня — 1310 місць, на 30 грудня — 286; у потягах львівського напрямку на 29 грудня — 1763 місць, на 30 грудня — 1021; у потягах ужгородського напрямку на 29 грудня — 267 місць, на 30 грудня — 1375; у потягах івано-франківського напрямку на 29 грудня — 187 місць, на 30 грудня — 900; у потягах чернівецького напрямку на 29 грудня — 165 місць, на 30 грудня — 167.