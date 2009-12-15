Держспожистандарт забракував 44% перевіреної рибної продукції

Територіальні органи державного нагляду Держспоживстандарту України за 11 місяців 2009 року перевірили 761 тонну рибної продукції вартістю понад 16 млн. 101 тис. грн. Інспектори виявили, що 334,5 тонни (44%) перевіреної рибної продукції та морепродуктів (риба холодного копчення, риба солона, пресерви, консерви) на суму понад 6 млн. 893 тис. грн. не відповідали вимогам чинної нормативної документації (НД).

Як повідомила УНІАН прес-служба відомства, про це сказала голова Держспоживстандарту України Лариса ЛОСЮК під час розширеного засідання Колегії Держспоживстандарту України 14 грудня.

Протягом зазначеного періоду перевірили 347 підприємств рибопереробної галузі різних форм власності, що становить 77% від загальної кількості підприємств в Україні.

Найбільше порушень (33%) виявили під час маркування і пакування продукції. Натомість, лише 1% рибної продукції не відповідав за показниками безпеки (мікробіологічні показники, токсичність).

Під час перевірки на одному з підприємств Київської області інспектори виявили бактерії кишкової палички, перевищення кількості аеробних та анаеробних мікроорганізмів у 2 із 7 перевірених партій продукції. На підприємстві також зафіксовано порушення у рецептурі та маркуванні продукції. Зокрема, на етикетці відсутні строк придатності, час виготовлення, калорійність продукції, а напис «Без консервантів» не підтверджений протоколами випробувань.

Кількість порушень за фізико-хімічними показниками становили 11% усіх порушень. Наприклад, під час перевірки виробництва і реалізації пресервів рибних «Оселедці філе-шматочки в олії «Форелька» виробника з Київської області інспектори виявили одночасне використання двох консервантів (сорбінової кислоти та бензонату натрію), штучних барвників Е-122 (азорубін) та Е-110 (жовтий «сонячний захід»), що є порушенням вимог «Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок».

Серед інших порушень були: відсутність атестації виробництва (8%); випуск та реалізація продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації без сертифіката відповідності (8%); відсутність контролю і порушення періодичності випробувань продукції (9%); порушення за органолептичними показниками (4%).

Фахівці Держспоживстандарту називають такі причини невідповідності продуктів: порушення технологічної дисципліни та рецептур; незадовільна організацію контролю технологічного процесу та якості готової продукції; відсутність необхідної нормативної і технологічної документації; відсутність на підприємствах власних виробничих лабораторій; незадовільний контроль за якістю сировини; незадовільне зберігання сировини та матеріалів; низький рівень санітарної культури на виробництві;

За результатами перевірок заборонено реалізацію 207 партій продукції, що не відповідає вимогам нормативної документації та законодавства. Видано 197 приписів щодо заборони реалізації усієї продукції, підприємствам-порушникам видано 271 постанову про накладення економічних санкцій на загальну суму 292 тис. 200 грн. за випуск і реалізацію продукції, що не відповідає вимогам НД та законодавства. 179 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 280 підприємствам видано приписи щодо усунення недоліків.

Як зазначають у повідомленні, серед основних проблем, які перешкоджають проведенню якомога ефективніших перевірок якості та безпечності продукції, є відсутність державного фінансування відбору зразків продукції та проведення лабораторних досліджень продукції.