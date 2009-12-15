У 2010 році почнеться швидке зростання цін на продовольство

2010 рік може стати роком швидкого зростання цін на продовольство, повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на результати своїх досліджень.

Рекордне зростання в галузі чекають від цін на рис: він, за оцінками аналітиків, може подорожчати на 63%, до рівня 1038 доларів за тонну (зараз - 638 доларів), за рахунок зростання філіппінського імпорту і дефіциту в Індії.Також, за оцінками уряду США, на 39% може подорожчати сухе молоко. Аналітики JPMorgan Chase & Co говорять про можливість 25% зростання цін на цукор.

Поки темпи зростання цін на сільгосптовари нижчі, ніж в інших сировинних секторах: так, ф`ючерси на мідь зросли за рік на 100%, ціни на нафту - на 57%. Проте, спостерігачі припускають, що післякризове відновлення збільшить попит на продовольство і витрати операторів цього сектора.

"Складські запаси на зернових ринках знаходяться на надзвичайно низьких рівнях" - таку заяву зробили 10 грудня аналітики Barclays Capital, пояснивши, що "не можуть виключити" подальшого зростання цін на продовольство в 2010 році, "тому що багато чинників, що викликали це зростання в 2007-2008 роках, залишаються в силі".

У вересні 2009 року Bloomberg заявляло про те, що на тлі оптимістичних прогнозів щодо збору урожаю в Австралії, США, Китаї, а також через зростання запасів, ціна на пшеницю впала до мінімального значення з квітня 2007 року.

ТСН