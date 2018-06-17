Як львів'яни самі пампухи їли та інших пригощали (фото)

У Львові з 8 по 10 січня проходило ІІІ Міське свято Пампуха. Організатори щиро запрошували, обіцяли смачні пампухи, веселі забави, традиційні колядки та багато іншого. Ми вирішили подивитись, а заодно й скуштувати фестивальних пампухів та поколядувати разом з вертепами, щоб сповна відчути атмосферу Різдва.

Враження трохи зіпсувала неріздвяна погода – мокрий сніг під ногами, який самі ж відпочивальники перетворювали на болото. Поки дійшли до місця проведення (внутрішнього дворика львівської Ратуші), то мало не замочили ноги. А ось штани врятувати від болота не вдалося, але від цього не засмутилась, бо їх замазали веселі діти, які підстрибували від радості просто в калюжі. “Свято – це свято, його не зіпсує ніяка погода, головне, що батьки привели нас сюди”, – говорили усім своїм виглядом діти. І треба брати з них приклад. Бо ідеальні умови проведення ніколи не гарантували хорошого святкування. Головне – люди та настрій. А за настрій відповідає аж ніяк не погода. Тому забули про болото, повертаємося до пампухів.

До речі, треба згадати, приїжджав на свято і президент України Віктор Ющенко зі своєю свитою. Він відкрив Різдвяний парад та попробував пампуха, або кілька, не знаю, подивився виставу “Різдвяна феєрія” театру “Воскресіння” та сходив помолитися до церкви Преображення Господнього. Тому деякі відвідувачі свята у перший день прийшли з подвійною метою – і на Ющенка подивитись, і пампуха скуштувати.

Свято Пампуха розпочалось із великого Різдвяного параду. Учасників було більше однієї тисячі. Центральною частиною міста пройшли звіздарі, громадські організації та близько 20 різних вертепів. У рамках святкування проходив конкурс вертепів. На вулицях можна було побачити багато переодягнених людей, які й на сцені колядували, і поза сценою також.

Про пампухи

Українські "пампухи" та "пампушки", польські "пончки", російські "пончики", єврейські "суфганієти", американські "донатси” такі схожі та водночас такі різні, говорять організатори. Саме для того, щоб познайомитись з традиціями випікання звичної страви та історією її походження, вони запрошували усіх на свято.

Маленькі кульки посипані цукровою пудрою - солодкі символи Різдва. Важко уявити це велике свято без пампухів. У кожної родини вони різні - солодкі і не дуже, з маком або без нічого, але однаково смачні.

Організатори розказують, що на Святий вечір господині часто жартують - заліплюють у пампухи символічні начинки. Пампух, начинений сіллю - бути весь рік у тяжкій праці. Замість маку чорний мелений перець - готуйся до несподіванок. Той, хто візьме пампух з копійкою - розбагатіє. А якщо в пампушці мед - на кохання чи весілля.

На Святі Пампуха подібного не було – гостям пропонували лише смачні начинки – варення рожі, чорницю, вишню, мак та різне повидло. Пампухи виглядали звично, як у бабусі, і на смак такі ж. Хоча, домашні таки кращі, бо рідніші. Правда, коштували вони на святі трохи забагато – звичайний – 5 гривень, политий шоколадом – 10 гривень. “Чого так дорого, - дивувалась одна з відвідувачок, - я думала 2 гривні. Випікання пампухів не потребує великих затрат”. А справді, чого потребує пампух? Ми запитали господиню Марію Холявінську, який традиційний рецепт виготовлення цих кульок. Ось, що вона нам сказала: 1 л відвару картоплі (якщо пекти пісні пампухи), або молока, 1 ст. дріжджів, 4 варені картоплі. З цього розчинити легеньке тісто. Тоді додати 200 г цукру, 100 г олії та замісити. З цієї порції виходить понад 50 пампухів. То чи не забагато хотіли заробити продавці на святкових настроях відвідувачів. Як дорослі, так і малі купували святкові пампухи, незважаючи на те, що більшість вміє їх готувати, а також на немалу вартість. Звісно, багато хто брав мінімальну кількість (лише дітям, наприклад), бо ціна таки кусалася. За гроші, які витратили на пампухи, можна було без проблем всією сім’єю з’їздити у село, неподалік Львова, де гостинні господині можуть безкоштовно пригостити своїми пампухами. Оригінальним було б Різдво і незвичним. До того ж, у місті болото, а в селі лежить білий пухнастий сніг. Це, як варіант. Звісно, можна сказати, що купуючи пампух, ви платили ще й за коляду, яка супроводжувала свято, але все одно забагато...

Дітям було добре

Найбільше свято подобалось дітям, хоча дорослі також не відмовлялися ні від колядування разом з колективами, ні від смакування пампухами. Просто діти відразу показують свої емоції, тому вони – найкращий критик.

Якщо підсумувати, то весело було і смачно. Навіть дуже смачно, ви ж знаєте, що чим дорожчий продукт, тим він смачніший. Може, організатори цього і добивалися. А хто не побував на Святі Пампуха, а йому дуже засмакувало, то радимо приготувати вдома – рецептом нашим попробуйте скористатися. Смачного!

Ярина Сало (УНІАН)

Фото автора та Олі Ковалишин