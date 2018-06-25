Тонкощі дегустації пива (фоторепортаж)

Для того, щоб познайомити наших читачів з особливостями дегустації пива, ми звернулися до одного з найбільших українських виробників компанії "Оболонь". У компанії розповідають, що вони постійно контролює якість продукції на всіх етапах її виготовлення. Передусім, цим безпосередньо займаються чотири лабораторії – експериментальна, радіологічна, виробнича і технічного контролю. Проте є ще одна ланка контролю якості – професійна дегустація готового продукту спеціалістами компанії.

Дегустації проходять двічі на тиждень на головному заводі ЗАТ «Оболонь». Для цього збирається команда технологів, співробітників лабораторій, начальників цехів розливу. Усі вони свого часу пройшли спеціальний відбір та навчання за міжнародними стандартами, щоб досконало оволодіти навичками професійного дегустатора. Адже для цієї роботи потрібні люди з дуже тонкими здібностями розрізняти смак і запах. Досвідчені фахівці визначають з високою точністю деякі показники, наприклад, вміст вуглекислоти, вираженість хмельової гіркоти тощо. Дегустуючи пиво, технологи «Оболоні» можуть визначити не тільки найменші відхилення у смаку, але й їхні причини – характеристики солоду, хмелю, води, температурні режими виготовлення пива, умови фільтрації та інше.

Для дегустації важливим є дотримання певних правил. Такими є, наприклад, температура напоїв, порядок дегустації пивних сортів. Зокрема, спочатку йдуть світлі сорти із нижчою густиною (вмістом сухих речовин у початковому суслі) та меншим вмістом алкоголю, далі – міцніші та більш насичені сорти.

Оцінка пива проводиться у кілька етапів. Члени дегустаційної комісії ЗАТ «Оболонь» для кожного зразка здійснюють певну послідовність операцій. Необхідно:

• зосередити увагу і зробити кілька послідовних вдихів через ніс, щоб відчути запах пива

• збовтати по колу пиво в бокалі і ще раз вдихнути запах, помічаючи різницю;

• візуально оцінити утворення піни, прозорість, колір та ігристість напою;

• взяти в рот трохи пива, витримати протягом кількох секунд, зафіксувати враження;

• відчути повний аромат пива носом і ротом;

• зробити ковток і відчути смак та післясмак пива.

Усі оцінки кожен учасник записує до спеціальної дегустаційної анкети, де виставляються бали за показниками прозорості, кольору, смаку, аромату, хмельової гірчинки, піноутворення, а також загальна оцінка кожного зразка (за 25-бальною шкалою). Згодом підводяться підсумки дегустації і надаються рекомендації чи зауваження щодо тих чи інших зразків пива.