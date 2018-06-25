Великодній ярмарок в Українському домі (фоторепортаж)

Напередодні великого християнського свята Великодня в Українському домі у Києві відкрився II Всеукраїнський благодійний Великодній ярмарок. Ярмарок розпочався 31 березня і триватиме до 2 квітня. У ці три дні ґаздині, що не встигли скупитися, або ж розраховують на ексклюзивні товари, поспішатимуть сюди. На ярмарку представлені понад сто виробників з усіх регіонів – як великі організації, так і приватні підприємці, народні майстри та майстрині. Продукція – харчова, переробна, промислова, декоративна та сувенірна. Якщо простіше – все, що може потрапити до вашого великоднього кошика: від вишитих рушників – до ковбасок, сардельок, гусей, ба, навіть поросят, а також – пасок і писанок.

Писанок на ярмарку було дуже багато – від писанок-оберегів до сучасних мальованок та “шкрябанок”. Також тут можна побачити багато шоколадних та фарфорових писанок. Якщо ж ви хочете зробити писанку своїми руками, то на ярмарку маєте змогу вибрати собі сирі яйця, можна і страусині.

На жаль, “шкрябанок” нам не вдалося зафіксувати на камеру, оскільки їх розкупили відразу після відкриття виставки. За словами майстрині, це писанки, пофарбовані в один колір, на яких голкою вишкрябується розпис. Мальованки – це осучаснені писанки, зроблені за допомогою фарб, без воску. Як правило, з квітами яскравих кольорів, мало не неоновими, у блискітках. Писанки-обереги можна вішати біля ікон, на них ви не знайдете конкретного сюжету – лише лінії, звивини, переходи з одного кольору в інший. Проте це все не проста абстракція – тут зібрані автентичні українські символи, які передавались з покоління в покоління, й котрі мають конкретне значення.

“Взагалі, всі писанки – це були обереги, вони рятували від чогось. Рибка – побажання здоров’я, безкінечники – захист, прямокутник з крапочкою – символ засіяного поля, бджілка - символ працелюбства, трилисник - символ роду - батько, мати, дитина. Ось така гілочка – символ духовного зростання і процвітання роду, трикутнички, або “вовчі зуби” - оберіг від зла, восьмиконечні зірки – солярний символ, символ весняного сонця. Одне з традиційних древніх яєчок – “сорокаклинець” символізував сорок наділів поля, побажання достатку господарю або виконання 40 побажань. У християнстві такі писанки вже писали для 40 святих”, - розказує майстриня Олеся ТОКАРСЬКА з Київщини. За її словами, одними з перших зображали власне писанки із восьмиконечними зірками. Кольорів тоді було менше через використання натуральних барвників: був жовтий, оранжевий, червоний, всі відтінки трав’яних, теракотових аж до чорного, бузковий колір. У сучасному писанкарстві завдяки спеціальним фарбам використовують всі кольори.

Вартість писанок – від 20 гривень до 100 за гусячу та 500 гривень за страусину писанку. Розпис займає від кількох годин до кількох днів. “Робота кропітка, тому що пишеться воском. Якщо проведеш лінію, то вже не зітреш, тому тут потрібна твердість руки, окомір та фантазія. Спочатку по білому яєчку восковою трубочкою наноситься віск, потім кидається, наприклад, у жовту фарбу, знову закривається воском те, що ви хочете бачити жовтим, потім кидається у червону фарбу, потім закривається те, що ви хочете мати червоним, кидається в останній колір – коричневий, синій чи чорний, який називається “тло”, а потім тримаєте коло свічки писанку, і віск починає танути. Можна її трошки покрити олією або салом, коли вона гаряча. Але зараз техніка йде вперед, тому можна писанку трошки полакувати”, - говорить заслужений майстер народної творчості України, писанкарка Світлана ВИСКОЧИЛ.

Є традиційні, а є авторські писанки, де майстер “закодовує” певні символи. Це вже йде як сувенірна продукція. Є писанки-обереги, які вішають біля ікон. Як кажуть майстрині, перша писанка, розписана власноруч, має надзвичайну енергетику, тому її варто зберегти, навіть, якщо там розгулялась фантазія трирічної дитини.

Відвідувачі ярмарку мають змогу розписати власну писанку. Адже тут дають майстер-класи народні умільці - писанкарі, гончарі, різьбярі, вишивальниці. У перший день розписувати великодні яйця навчались вихованці шкіл-інтернатів, власне задля яких і організований благодійний ярмарок. Частина виручених від продажів на ярмарку коштів використають на потреби дітей-сиріт Київської області. За результатами ярмарку також визначать кращий великодній кошик та краще оформлення стенду від області.

Єва Клименко (УНІАН)

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