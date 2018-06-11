Чи є у вареній ковбасі м’ясо? (дослідження)

Як не дивно, але у варених ковбасах є м`ясо, принаймні, м`ясний фарш, немає сої і ГМО. Такими є результати тестування, яке провів Центр експертиз “Тест”. Однак, без істотних зауважень і, відповідно, поганих оцінок обійтися не вдалося. Причини не нові: жирність, невідповідність цифрам, вказаним на етикетках, наявність кишкової палички. В результаті з 8 протестованих ковбас 5 отримали оцінку "погано".

Технологія приготування

Щоб приготувати ковбасу, м`ясо потрібно очистити від сухожиль, хрящів і дрібних кісток, тобто жилувати. Після такої процедури м`ясо сміливо може називатися жилованим. Далі йде попереднє подрібнення і соління м`яса, яке багато в чому визначає соковитість і консистенцію майбутніх ковбасних виробів. Причому чим сильніше подрібнене м`ясо, тим менше часу потрібно на його соління. Щоб провести цю процедуру, порізане м`ясо перемішують з сіллю і залишають на деякий час. Після цього тонко подрібнюють м`ясо і змішують його за рецептурою з рештою компонентів.

Далі - наповнення оболонок. При цьому важливо виключити утворення порожнеч, але й не допустити розриву оболонки. Потім батони перев`язують або закріплюють на кінцях металевими дужками і залишають в підвішеному стані для осадження. І лише після всього цього відбувається термічна обробка, яка включає обсмажування і власне вариво ковбас. Обсмажують ковбаси зовсім не на сковороді, а обробляють високою температурою за сухого повітря. На цьому етапі оболонка підсушується, стає стерильною. Крім того, фіксується форма виробів, неприємний сирий запах зникає, поступаючись місцем приємним ноткам продуктів неповного згорання деревини. Варіння ковбас можна проводити двома способами – у воді або гострою парою. Цей процес має вирішальне значення для формування смаку і запаху, а також стійкості ковбас під час зберігання. Після цього вироби охолоджують і везуть у магазини.

Тестування

Щоб розібратися з якістю докторської ковбаси, Центр експертиз “Тест” вирішив провести порівняльне тестування 8 популярним марок цього продукту вітчизняного виробництва. Тестували такі ковбаси: “Ятрань", "Кременчукм`ясо Фарро", "Луганські делікатеси", "Алан", "Ідекс", "Дружба народів", "Поліс" і "Horeca select". У ковбас оцінили маркування та упаковку, продегустували. Найцікавішим етапом тестування стала перевірка ковбас в лабораторії. На цьому етапі в ковбасах перевірили склад, пошукали ГМО і кишкову паличку. Шість з восьми придбаних ковбас виготовлені за ДСТУ 4436:2005.

Маркування

До маркування ковбас зауважень було досить. Хоча основна інформація на етикетках була присутня, але у багатьох випадках нанесена вже дуже недбало, тому її прочитання нагадувало розгадування ребуса. В деяких випадках розгадати написи так і не вдалося. Зокрема, у складі ковбаси "Алан" основні інгредієнти перераховані нормально, а ось від харчових добавок залишилися тільки окремі букви, наведені без кодів Е. Споживач повинен здогадатися що під "ф. хар. аск. к-та. н. натр" ховається фосфати харчові, аскорбінова кислота і нітрит натрію??? Те, що про білки і жири на етикетках "Алан" і "Поліс" залишилися тільки "Б" і "Ж", здогадатися можна. Але що позначає в умовах зберігання ковбаси "Алан" напис "МГС – 10 діб", так і залишилося для нас загадкою.

Виробники ковбаси "Поліс" забули написати на етикетці саме слово "ковбаса", зате двічі в складі вказали карагенан. Вони також вказали, скільки можна зберігати ковбасу після розтину, але написали так, що нічого розібрати не можна: "після розтину спожити протягом: "н/к, в/к - 15 діб, інші - 72 години". Що таке "н/к, в/к" і які це "інші" ковбаси? Без відповідних кодів Е перераховані харчові добавки у складі докторських ковбас "Луганські делікатеси", "Кременчукм`ясо" і "Ятрань". "Загубився" код Е на етикетці ковбас "Дружба народів" і "Поліс".

Виробники ковбас переважно не вказують вміст вуглеводів в харчовій цінності, іноді навіть в тих випадках, коли в складі заявлений цукор, а значить, вуглеводи в такій ковбасі точно є ("Ідекс", "Алан", "Луганські делікатеси" і "Кременчукм`ясо"). "Не сходитися" харчова і енергетична цінність ковбаси "Ідекс": за жирності в 42,2 г/100 г і вмісті білка 13,4 г/100 г калорійності повинна бути біля 433 ккал, а ніяк не 181,1 ккал. Нечітко промарковані умови зберігання ковбаси "Ятрань".

Упаковка

Щодо упаковки, то, на жаль, виробники не завжди вказують, що ковбаса упакована під вакуумом, а саме в такому вигляді ми купували більшість ковбас. Акцентуємо вашу увагу на тому, що термін зберігання на упаковці – це термін зберігання запакованої ковбаси, а після розтину термін зберігання ковбаси набагато менший. Наприклад, самі виробники рекомендують зберігати ковбасу, виготовлену в натуральній оболонці, 72 години. Це не такий вже й великий термін, тому стежите за тим, щоб розпакована ковбаса не залежувалася у вашому холодильнику. І, звичайно ж, звертайте увагу на дату виробництва під час покупки.

Лабораторні дослідження

У лабораторії варену ковбасу перевірили за такими напрямами: жирність і наявність крохмалю, мікробіологічна безпека, склад, а також наявність ГМО.

Жирність виявилася проблематичним показником для багатьох зразків. Стандарт вимагає від докторської ковбаси не більше 22% жиру, саме не більше, а не точно 22% жиру. Адже жирність м`ясних виробів "підганяти" точнісінько під конкретну цифру складно через те, що м`ясокомбінати одержують м`ясо різної жирності. Багато ж виробників вказали конкретну цифру і "не потрапили" в неї ("Алан", "Ідекс", "Дружба народів", "Поліс" і "Луганські делікатеси"). Крохмаль. Згідно з ДСТУ 4436:2005 докторська ковбаса належить до виробів вищого сорту. А у варені ковбаси вищого сорту не дозволяється додавати крохмаль. Тішить, що у складі ковбас крохмалю не було.

Мікробіологія. Докторська ковбаса, як і всі варена ковбаса – це продукт повністю готовий до вживання, тому він повинен бути безпечним з погляду мікробіології. Стандарт передбачає таку вимогу: у 1г продукту присутність кишкової палички не допускається. На жаль, в 4 зразках її виявили, що призвело до зниження загальних оцінок. Це ковбаси марок: "Алан", "Дружба народів", "Поліс" і "Horeca select".

Ідентифікація складу – найцікавіший етап тестування. Насправді, все виявилося не так погано, як уявляють собі споживачі. За допомогою гістологічного дослідження встановили, що основу більшості зразків складає кутерований (подрібнений) фарш. Кутерований фарш – це м`ясна сировина, яка дуже дрібно порізана до однорідного стану, характерного для варених ковбас. У кутерований фарш не входить ні соя, ні крохмаль, ні сполучна тканина (хрящі, сухожилля), оскільки ці компоненти легко ідентифікуються. Певний відсоток у всіх зразках займають порожнечі, які, очевидно, утворюються під час перемішування фаршу. Проте, ми купуємо сосиски не за об`ємом, а за масою, тому нічог опоганого в тому немає. У зразках також виявили ледь помітні сліди сої, крохмалю і карагенану. За винятком ковбаси "Ідекс": у ній було 1,6% сої, незаявленої в складі.

ГМО. В жодному з 8 зразків докторської ковбаси ГМО не виявили.

Органолептична оцінка

Під час анонімної дегустації ковбасу оцінювали за 4 показниками: виглядом на розрізі, консистенцією, запахом і смаком. Докторська ковбаса повинна бути на розрізі рожевим або світло-рожевим фаршем, рівномірно перемішаним, ніяких сірих плям і порожнеч. Консистенція вареної ковбаси має бути пружна, а смак і запах – характерні для докторської ковбаси, з ароматом прянощів. Смак в міру солоний, без стороннього присмаку і запаху

До недоліків ковбас належить тріснута оболонка, яку дуже щільно набили, або, навпаки, її зморшкуватість через нещільне набивання. Колір також може багато що розповісти. Зокрема, сірі плями можуть свідчити про малу кількість нітриту натрію, сіре кільце на зрізі – про дуже швидке охолоджування чи зберігання у світлому приміщенні. Зеленуватий колір – це ознака використання недоброякісного м`яса. Використання ж цілком свіжої сировини, але з підвищеним вмістом жиру характеризується утворенням бульйону під оболонкою. Утворенню бульйону може сприяти і застосування мороженого м`яса, особливо з великим вмістом льоду.

Ціна та якість

За результатами тестування загальну оцінку "відмінно" отримала докторська ковбаса "Ятрань". Оцінка "добре" у ковбаси "Кременчукм`ясо Фарро". Це дві з трійки найбільш дорогих ковбас у нашому тесті. Оцінку "задовільно" одержала ковбаса "Луганські делікатеси".

Загальні оцінка "погано" у ковбас марок "Алан", "Ідекс", "Дружба народів", "Поліс" і "Horeca select".

Центр експертиз “Тест”