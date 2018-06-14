Олександр Рудяк: «Хочу аби кожний працівник міліції, приходив на роботу з думкою про захист людей»

Які злочини характерні для Полтавщини, про хід розкриття найрезультативніших з них, про суми, які беруть хабарники, а також про “перевертнів у погонах” та допомогу в розкритті злочинів населенням УНІАН розповів начальник управління МВС України у Полтавській області Олександр Рудяк.

- Олександр Вікторович, з якими результатами у розкритті та попередженні злочинів область закінчила перші чотири місяці 2011 року?

- Цьогоріч, за січень-квітень правоохоронцями зареєстровано 5530 злочинів, проти 5705, за цей же період 2010 року. Тяжких та особливо тяжких злочинів минулого року було скоєно 2187, а цього року - 2071. З них тяжких тілесних ушкоджень було скоєно у 2010 році - 49 і зараз – 22, а тяжких, що потягли смерть потерпілого менше на 50% - 16 і зараз – 6.

Що стосується крадіжок, то ми йдемо на рівні минулого року, але маємо суттєве зниження по крадіжкам з квартир. Правоохоронцями було затримано три серйозні групи. Зараз ми з ними працюємо. Суттєве зниження маємо і по розбоях – було 43 в січні-квітні 2010 року, зараз 22.

Навіть, з урахуванням того, що ми реєструємо всі злочини і нічого не приховуємо, то чітко спостерігається зменшення кількості злочинів.

- Тож з огляду на статистику, скажіть, які злочини притаманні регіону?

- Ці злочини завжди були і є, це злочини відносно приватної власності, зокрема, крадіжки. Їх кількість найбільша. З початку року їх зареєстровано 2905, а з них 2425 - відносно приватної власності. Я вже казав, що міліцією затримані групи квартирних злодіїв. Дві з них – організовані злочинні групи. За кожною з них доведено вже від 20 до 40 квартирних крадіжок.

- А які резонансні злочини останнім часом здійснені на території області?

- Всі резонансні злочини вже розкриті. Перший з них, це замовне вбивство підприємця у Миргороді. Це було перше за останнє десятиліття замовне вбивство скоєне на території Полтавського краю. Там причиною вбивства 46-річного підприємця, який займався продажем зерна, отрутохімікатів і мінеральних добрив, виявилися фінансові стосунки. Вбивство бізнесмена замовив той, хто йому заборговував, а сума боргу становила сотні тисяч гривень. Щоб не віддавати гроші партнер вирішив позбутися кредитора. Підприємця запросили на зустріч, там застрілили з револьвера калібру 5,6 мм. Тіло жертви, кілер та його посібник кинули неподалік складів в яму глибиною близько 2-х метрів і утрамбували землею. У кінці квітня міліція затримала організатора злочину, замовника, посібника і кілера.

Ще одне резонансне вбивство сталося днями в Лохвиці. Там без вісти зник громадянин, що скуповував у населення худобу. Машина його була виявлена 10 травня у Лохвиці із ключами у замку запалення. Згодом, порушена кримінальна справа за фактом вбивства. Зараз установка Міністерства така -якщо людина відсутня 2-3 дні, а інколи і добу і є якісь підстави вважати, що вона могла стати жертвою злочину, ми порушуємо справу, як правило, за статтею “Вбивство”. Так воно і сталося. Тіло підприємця було згодом знайдено з вогнепальним пораненням голови на території Сумської області. Його вбили з обрізу. Убивство планувалося заздалегідь. Чоловіка запросив до себе під приводом продати худобу інший чоловік - він його вбив та викрав 6000 грн. Підозрюваного у вбивстві затримано.

- Полтавщина завжди «славилася» злочинами у сфері нафтогазового комплексу, оскільки в області багато добувається нафти та газу. Як ситуація з подібними злочинами?

- Скажу коротко, але вам все стане зрозуміло. На нараді у “Нафтогазі України” було озвучено, що на території Полтавської області, завдяки нашій профілактиці і тому, що ми затримали ряд злочинних груп, в цьому році проблема не є суттєвою. Минулого року розбалансування в порівнянні з позаминулим роком у “Полтавагазвидобування” зменшилося на 3 тис 300 тонн.

- А яка ситуація щодо діяльності організованих злочинних груп?

- Полтавська область зараз знаходиться в першій п’ятірці в державі по виявленню організованих злочинних груп. За результатами п’яти місяців 2011 року нами буде задокументовано 14 виявлених груп. Це групи різної направленості – економічної та кримінальної спрямованості. Зараз практично у всіх підрозділах виявляють такі групи.

- Розкажіть щодо ситуації з розбійними нападами в регіоні…

- У нас січень-квітень 2010 року їх було 40, в 2011 – 32. Два ще не розкриті. Один з них по Кременчуку. Там із стріляниною пограбували магазин. 6 травня, близько 21.00, в один з продуктових магазинів зайшов невідомий чоловік з медичною маскою на обличчі. Він тримав у руці щось схоже на пістолет і наказав продавцю віддати гроші. Жінка спочатку подумала, що з нею жартують. Однак, невідомий вистрілив у стелю і ще раз наказав віддати гроші. Він забрав 700 гривень і мобільний телефон. Ще раз вистрілив вгору і вийшов. Пістолет, яким вчинили розбійний напад, стріляє гумовими кулями - експерти знайшли в магазині гільзи і одну кулю.

Загалом, спостерігається тенденція до зниження розбійних нападів за рахунок щільності нарядів, та профілактики злочинів. Коли люди бачать невідворотність покарання за менш тяжкі злочини, то рідко хто наважується на скоєння більш тяжких.

- Давайте поговоримо про хабарі. Якими сумами окреслюється розмір хабарів в краї?

- З початку року ми маємо 9 фактів хабарництва, де люди брали більше 10 тис. грн., а взагалі за 4 місяці задокументовано 38 хабарів. В минулому році було – 16. В основному, хабарі фіксуються відносно голів сільрад, представників ВНЗ. Але є і випадок, коли хабар брала начальник одного з управлінь ОДА.

- А щодо «перевертнів в погонах»?

- Ви знаєте, нами задокументовано ряд таких ганебних фактів. До 70% таких “міліціонерів” виявляємо самі і справи передаємо в прокуратуру. Ми не намагаємося якимось чином, вирішувати питання як їм допомогти. Скоїв злочин – відповідай, ким би ти не був. Днями, набув чинності вирок Комсомольського міського суду Полтавської області, який до п’яти років позбавив волі колишнього міліціонера, що одержав хабар. Там 31-річний дільничний інспектор міськвідділу ГУМВС України в Полтавській області вимагав у чотирьох місцевих мешканців 6 тисяч гривень за вирішення питання щодо непорушення стосовно них кримінальної справи за незаконний рибний промисел.

На початку травня у Глобинському районі Полтавської області за зловживання службовим становищем і службовим підробленням порушено кримінальну справу проти співробітника ДАІ, який безпідставно складав адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Прокуратура району порушила кримінальну справу за статтею 364, частина 1, Кримінального кодексу України (зловживання владою) і ст. 366, ч.1 (службова фальсифікація).

- А тепер щодо реорганізації органів внутрішніх справ. Чи планується оголошене заздалегідь скорочення?

- Дійсно, в міліції планується реорганізація. Планується, що у мене залишиться 3 заступники. Все скорочення буде, в основному, за рахунок апарату управління.

- Працюючи на Полтавщині після Криму, чи задоволені ви роботою нинішніх своїх підлеглих?

- Я задоволений. Так, дійсно, мною замінено ряд начальників міліції, але по великому рахунку у нас немає проблемних регіонів і вся область працює рівно, чітко, виважено та професійно.

- А населення допомагає в розкритті злочинів?

- Ми постійно звертаємося до населення за допомогою. Часто люди скаржаться, що там чи інде існує притон і ми оперативно перевіряємо і відпрацьовуємо цю інформацію. Що стосується квартирних крадіжок, то тут багато допомагають бабусі, які сидять перед під’їздом. Вони все бачать, чують і знають. Я радію, що люди все більше нам довіряють...

Загалом, основне моє завдання, як керівника міліції Полтавщини - це підняти довіру людей до правоохоронців. Хочу аби кожний працівник міліції, приходив на роботу з думкою про захист людей.

- Як ви досягатимете своєї мети?

- Насамперед, підняти авторитет міліції та довіру до правоохоронців слід профілактикою та розкриттям злочинів. Щоправда, неможливо і не потрібно розкривати злочин будь-якою ціною. Таке завдання не ставиться.

По - друге, ми повинні йти по шляху захисту прав і свобод громадян. Не зважаючи - це особа потерпіла, підозрювана чи заарештована - всі перед Законом рівні. Просто один знаходиться з одного боку Закону, інший з іншого. Також необхідно раз і назавжди виключити з практики роботи міліції ситуації, коли люди могли б говорити, що в міліції їх побили чи забили. Саме до цього ми йдемо і цього прагнемо.



Олег Булашев. УНІАН