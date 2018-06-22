Чи розплющить очі Феміда?

Факти, як кажуть, річ уперта. Але представники Феміди давно і успішно доводять протилежне – факти не завжди є аргументом при ухваленні вироку. Чи не найбільш переконливими «аргументами і фактами» все-таки залишаються у.о.

Черговим прикладом вибірковості примхливої Феміди стала справа директора Чернігівського ТОВ «А» (назву ТОВ змінено) громадянина А., якого попри зібрану доказову базу, суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області О.Ільченко звільнив з-під варти у залі суду та скасував арешти з майна «поклавши в основу вироку свідчення громадянина А.».

Що брав до уваги згаданий суддя – не нам судити, ми ж подаємо дані цієї справи надані з компетентних джерел у правоохоронних органах, які служать в ім‘я переконання, що «злодій повинен сидіти у в‘язниці».

Отже, все по черзі…

Головним слідчим управлінням МВС України, 13 січня 2011 року було закінчено провадженням кримінальну справу порушену за ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України стосовно директора ТОВ «А» гр. омадянина А., який зловживаючи своїм службовим становищем «всупереч інтересам служби та діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, здійснив розтрату майна зазначеного товариства переданого у заставу ПАТ «Альфа-Банк».

Проведеним у справі слідством було встановлено, що посадовці ТОВ «А» у 2007-2008 роках отримали у ПАТ «Альфа-Банк» 44 627 497,05 грн кредитних коштів для придбання рухомого та нерухомого майна, яке передали в заставу банку для забезпечення зобов’язань по поверненню кредитних коштів.

Як з‘ясувалося, упродовж 2007–2009 років, ТОВ «А» лише частково сплатило заборгованість за кредитами, і, щоб запобігти звернення банку щодо погашення боргу заставним майном - директор зазначеного товариства, діючи за попередньою змовою «з невстановленою слідством особою», в період з 24 лютого по 25 березня 2009 року, без згоди банку незаконно продав заставне майно загальною заставною вартістю 52 006 814,40 гривень на користь третіх осіб, а вирученими від реалізації заставного майна грошовими коштами розпорядився на власний розсуд. У результаті чого ПАТ «Альфа-Банк» було завдано шкоди на 70 762 776,62 гривень.

Щоб підозрюваний не ухилявся від слідства та суду та не перешкоджав встановленню істини по справі, 27 вересня 2010 року Шевченківським районним судом міста Києва громадянину А. було обрано міру запобіжного заходу взяття під варту.

Крім того, з метою відшкодування завданих затриманим збитків та забезпечення цивільного позову, під час проведення досудового слідства було накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «А», загальною балансовою вартістю 3 666 522,26 гривень, а також встановлено місце знаходження всього незаконно відчуженого громадянином А заставного майна: великої рогатої худоби, сільськогосподарської техніки та зерносховища на 100 000 тонн для зберігання зернових з обладнанням, загальною балансовою вартістю 26 197 790 гривень, які визнанні та приєднанні до кримінальної справи речовими доказами і внесено заборону на їх відчуження.

За інформацією наданою джерелами у правоохоронних органах, «винність громадянина А. у вчиненні зазначених злочинів у повному обсязі доказана зібраними у справі матеріалами, а саме: заявою ПАТ «Альфа-Банк», показами свідків, документами вилученими під час проведення виїмок в банківських установах, нотаріусів та товариствах, висновками почеркознавчої та судово-економічної експертиз, іншими матеріалами справи».

15 січня цього року у зазначеній кримінальній справі заступником Генерального прокурора України затверджено обвинувальний висновок і скеровано по підсудності до Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області.

19 травня cуддя зазначеного суду О.Ільченко, «діючи в інтересах власників придбаного у громадянина А. заставного майна, всупереч фактичним обставинам учинення гр. А інкримінованих йому злочинів, не дослідивши в повному обсязі всіх матеріалів справи, поклавши в основу вироку свідчення громадянина А. про нібито не обізнаність останнього щодо кредитних взаємовідносин між ТОВ «А» та ПАТ «Альфа-Банк», які повністю спростовуються зібраними у справі доказами, незаконно виправдав бізнесмена за ч.5 ст.191, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, звільнив його з-під варти у залі суду та скасував арешти з майна».

31 травня прокурором, що приймав участь у розгляді справи в суді першої інстанції, до судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області подано апеляцію на вирок Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області.

Залишається сподіватися, що правосуддя таки восторжествує…

Степан Коваленко