22 червня. Львів

Попри побоювання міністра внутрішніх справ України Анатолія Могильова, провокацій під час вшанування пам’яті жертв Другої світової війни у Львові не сталося.

На Пагорбі слави, який вважали найбільш «вибухонебезпечним», станом на 12 год. 25 хв. було спокійно. Сюди ще зранку зігнали посилені наряди міліції та спецпідрозділів. При цьому, як зазначив міністр Могильов, громадський спокій забезпечується виключно силами львівської міліції і «ніякого особливого режиму там немає».

На місце ймовірних провокацій прибули також особисто начальник ГУ МВСУ у Львівській області Богдан Щур та прокурор області Віталій Ковбасюк.

Громадська організація «Відсіч», як і обіцяла, о 8 год. 30 хв. запустила відео-трансляцію подій на Пагорбі в Інтернет.

ВО «Свобода» вирішила бути від гріха подалі і устами голови своєї фракції у Львівській облради Ірини Сех заявила, що участі у заходах біля меморіального комплексу не братиме. «На Пагорбі слави, відповідно до програми відзначення річниці масових розстрілів в Галичині, ні в розпорядженні голови обласної ради, ні в розпорядженні голови обладміністрації, ні в розпорядженні міського голови Львова, немає заходів. Тому «Свобода» в таких заходах участі не братиме», – сказала вона.

Натомість, як стало відомо, міський голова Андрій Садовий зранку 22 червня вніс акцію «Свободи» біля пам’ятника Т.Шевченку щодо вшанування пам’яті жертв Другої світової війни до списку офіційних заходів.

Об 11 год. перший секретар Львівського обкому КПУ Михайло Стула, голова Львівського антифашистського комітету Олександр Калинюк разом з ветеранами поклали квіти на Пагорбі слави. Ніхто з представників правих чи інших сил їм не заважав це зробити. Захід пройшов спокійно. За заходом спостерігали окремі депутати Львівської міськради, а також правоохоронці.

Представники російських телеканалів «Росія» та «НТВ», які, напевно, сподівалися відзняти сенсаційні кадри, виглядали розчарованими і обмежились записом коментарів у лівих. Водночас голова фракції ВО «Свобода» Руслан Кошулинський відповідати на запитання російських журналістів відмовився, мотивуючи це тим, що вони часто перекручують факти.

Журналісти трохи пожвавились, коли помітили у натовпі молодого хлопчину у футболці «Одеса-мама». Адже, як відомо, громадські організації «Євреї проти антисемітизму» та «Євреї проти Гурвіца», попри заборону суду, таки збиралися приїхати до Львова 22 червня і провести свої акції.

Та хлопчина у бесіді з журналістами назвався українським націоналістом з Одеси, і що приїхав, аби висловити протест проти комунізму-фашизму.

Перший секретар Львівського обкому КПУ Михайло Стула у коментарі Вголосу сказав, що провокацій у Львові не сталося, бо комуністи «не хотіли провокацій і уникали будь-яких конфліктів».

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О 10.00 у Львові пройшла загальноміська хвилина мовчання на знак вшанування пам’яті жертв нацистського та комуністичного режимів в Україні.

Перед цим представники влади разом з громадськістю та духовенством поклали квіти до підніжжя пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів (пл. Шашкевича, 1). «22 червня – це велика трагедія для світової історії. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять мільйонів людей, які загинули під час війни. Ми висловлюємо свою подяку їм спільною молитвою», – зазначив міський голова Андрій Садовий.

Відтак всі перемістилися до музею «Тюрма на Лонцького», де пройшла екуменічна панахида за загиблими під час масових розстрілів службами НКВД у 1941 році та гестапо у 1941-1944 роках. «Всі ми єдині. У різні часи були різні ідеології. Зараз ми бачимо, до чого це призвело. Істинна єдність можлива з Богом. Треба змінювати себе, навертати до Бога не сусіда, а себе. Наближення до Бога – найбільша вдячність тим, хто загинув», – сказав під час панахиди Владика Венедикт.

Близько 12 год. біля пам’ятника Т.Шевченкові пройшов інформаційний пікет, організований ініціативною групою «Пам’ять без агресії». Декілька волонтерів роздавали перехожим листівки чорного кольору із закликом до мешканців міста не піддаватися на можливі провокації. Крім того, усім охочим вони пояснювали, що означає дата 22 червня для львів’ян.

Загалом за день організатори запланували провести 13 таких пікетів

«Ми намагаємось налаштовувати львів‘ян не на якісь агресивні дії, які можуть провокувати зацікавлені особи, а щоб мирно вшанувати пам'ять загиблих і не політизувати ці моменти. Ми повинні показати, що Львів не є, як вже пройшло по всіх мас-медіа, місто, де панує «печерний націоналізм», де народжується новітній нацизм чи шовінізм, а навпаки, львів’яни – спокійні, помірковані люди», – розповів представник оргкомітету ініціативної групи «Пам'ять без агресії» Михайло Мураль.

Василь Скріба. Вголос. Фото Євгена Кравса. УНІАН.