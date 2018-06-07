Українці заради великих грошей розпродають себе по шматках

Продаж органів в Україні є забороненим і карається ув'язненням до 7 років. Органи для пересадки хворому можна передати лише на безоплатній основі живим близьким родичам. Або ж – взяти у померлого у разі згоди його родичів. У разі виконання цих умов операції із пересадки органів цілком легально роблять у інститутах трансплантології.



Утім "чорний ринок" органів існував і існує в Україні. Українці добровільно погоджуються торгувати власними внутрішностями на свій страх і ризик через Інтернет.



Головна причина продажу органів та інших складових людського організму – швидко заробити великі гроші. Сплеск пропозицій із продажу внутрішніх органів спостерігався у кризові 2008-2009 роки. Тоді тенденцію пояснювали неможливістю розрахуватися із кредитами у зв'язку із втратою роботи.



Сьогодні органи продають здебільшого, аби дістати гроші на операції власним дітям. Принаймні, так повідомляють в оголошеннях. Зустрічаються і такі, хто хоче у такий "легкий" спосіб покращити житлові умови, купити машину чи якусь техніку. Для декого розпродаж органів – такий собі "благородний" спосіб самогубства: нібито, і з життя пішов, і людям допоміг.



А ось поділитися спермою або яйцеклітиною менш прибутково, але легально і безпечно.



Кожен оцінює свої внутрішності по-різному. Іноді доходить до комічного. Дехто за дозу сперми просить кілька тисяч доларів (хоча насправді її "ринкова" вартість – близько 20 доларів за дозу), а дехто чесно зізнається "печінка пропита, роблю знижку".



Жарти жартами, а здебільшого вік продавців власних внутрішностей, судячи з оголошень, складає 20-30 років. Скільки коштуємо ми у "розбірному" вигляді, та що загрожує здоров'ю донора - дізнавався ТСН.ua.



На нирки попит найбільший



У черзі на операцію із пересадки нирки – близько двох тисяч українців. На чорному ринку цей орган також один із найпопулярніших. Більшість донорів цього органу керуються логікою: мовляв, нирок у мене аж дві, тож, якщо я віддам одну, від мене не убуде. Насправді, лікарі неоднозначно оцінюють наслідки для організму донора після зречення цього органу. Одні твердять, що нестача однієї нирки призводить до послаблення організму, збільшення чутливості до хвороб. Інші, напроти, вважають, що здоровому організму, у разі відсутності протипоказань така операція нічим не загрожує.



"Нирка – це той орган, який родичі найчастіше віддають для спасіння своїм рідним. Одна нирка компенсує необхідний метаболізм організму. Ми провели вже близько ста операцій із пересадки нирки, не бачили ускладнень", - каже відомий хірург-трансплантолог Олександр Ніконенко, хоча зізнається, що операція із пересадки будь-яких органів – це завжди ризик і проводити її повинні досвідчені лікарі.



Ті ж донори, які продають свої органи на чорному ринку, звісно ризикують набагато більше.



В Інтернеті ми знайшли окремий сайт, присвячений продажу цього органу. На першій сторінці у фарбах розповідається, які перспективи відкриваються перед людиною після продажу одного з найважливіших органів.



"Криза крокує по планеті, але у вас з'являється шанс! Ціна нирки це 70-80 тисяч доларів, і цього вистачить аби розрахуватися із боргами, оплатити кредити і багато іншого. Продавши нирку ви зможете допомогти собі прямо зараз", - пишуть покупці-створювачі сайту.



Нижче міститься і мелодраматична історія із "хеппі-ендом" про те, як успішний чоловік після кризи втратив все, був змушений разом з дружиною продати по нирці, аби розрахуватися із кредитом на машину і квартиру, і тепер у нього знову все добре.



Печінка і кісний мозок пересаджуються лише частково



Печінка у людини одна, тож віддати можна лише частину цього органу. За умови проведення ретельного обстеження і відсутності протипоказань для операції, печінка донора здатна відтворюватися і вже за півроку ви знову матимете повноцінний орган, кажуть лікарі.



"Це орган, який відновлює свій об'єм. Але також має проводитися спеціальне обстеження, для того, щоб виключити якісь патології. Це технічно дуже складна операція", - каже Олександр Ніконенко.



На чорному ринку часточку печінки оцінюють у 20-50 тисяч доларів.



Кісний мозок, як і печінку, продають частково. Лікарі стверджують, що відсутність частини кісного мозку може вплинути на швидкість відновлення організму після травм. Утім потенційних продавців це не лякає: вони оцінюють свій мозок по-різному, в середньому - у 30-60 тисяч доларів.



Утім, дехто і "демпінгує". Якщо людині терміново потрібні гроші, вона ладна розпрощатися із частинкою себе задешево. Приміром, як авторка цього оголошення: "Терміново потрібні 70 тисяч гривень на операцію дитини. Продам кісний мозок. Захворювань не було, не палю. Знаю, що за такі операції просять набагато більше грошей, але мені потрібно лише стільки, щоб хватило на операцію дитини".



Частково продають і рогівку ока. Одна частка – від кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів.



Серце – найдорожче на чорному ринку



Серце пересаджують лише з померлих людей. Людина, яка хоча і далі жити, не може стати донором цього органу – його відсутність спричиняє смерть. Саме тому на чорному ринку серце – один із найдорожчих органів, його вартість сягає 80-120 тисяч доларів.



В інтернеті ми знайшли оголошення живих людей, які були готові пожертвувати цим органом: "Я не хочу жити, а комусь, можливо, моє серце врятує життя", - говорилося в оголошенні потенційного донора Івана. Утім така самоспожертва також поза законом.



Яйцеклітина, сперма і кров: дешево, але законно



Серед легальних способів заробітку на внутрішностях – здача сперми, крові, а також яйцеклітини.



Попит на жіночі яйцеклітини – шалений. На деяких сайтах із працевлаштування навіть містяться оголошення про "роботу" для жінок, які мають бодай одну дитину, не хворіють і які молодші 32-34- річного віку.



"Якщо ви молода, здорова жінка, пізнали радість материнства і маєте бажання допомогти безплідним парам, у вас є такий шанс. Досвід роботи, освіта не мають значення. Дохід – до 16 тисяч гривень", - говориться в одному з оголошень на цю тему.



Як правило, у таких оголошеннях додатковою обіцяють безкоштовний огляд у медичній клініці. А ще – вимагають, аби жінка була обов'язково привабливою. Користуються популярністю яйцеклітини світловолосих, блакитнооких жінок.



Потенційним покупцям яйцеклітини повідомляють: "Ви отримуєте будь-яку інформацію про обрану жінку, включаючи відомості про освіту, соціальний стан, про дітей і родичів, національність та інші принципові показники".



Більшість жінок на тематичних форумах порівнюють пересадку яйцеклітин із здачею крові: тобі не шкода, а комусь – життєво необхідно. Ставати донором яйцеклітин радять не більше 10 разів.



"Я уже одного разу віддала свою яйцеклітини. Якраз сиділа без роботи. А що тут такого", - каже відвідувачка форуму Тетянка.



"А мені якось лячно, буду потім ходити, дивитися на дітей і думати, а раптом це моя дитинка?" - ділиться страхами Наталі.



Суворі вимоги до донора сперми: це має бути психічно і фізично здоровий чоловік, який не палить і не п'є і також має своїх дітей. Здавати сперму можна хоч кожен тиждень, утім заняття це – не дуже прибуткове – близько 100-200 гривень за дозу. Та й від статевого життя донору доведеться відмовитися – всюди не встигнеш.



Ще дешевше оцінюють кров – близько 60 гривень за 400 мл. Утім таким донорством принаймні ти сам собі не занапастиш.



Скільки коштує людина?



Єдиної думки з приводу того, за скільки можна розпродати органи людини, не існує. У першу чергу, все залежить від того, чи хоче людина після цього залишитися живою.



"Якщо продавати лише парні органі і частки деяких інших, щоб після цього залишитися живим, за приблизними підрахунками можна наварити на собі тисяч двісті доларів. Якщо людина мертва – її внутрішності загалом можуть потягти і на кілька мільйонів, включаючи голосові зв'язки, селезінку, кістки, шкіру та інше", - дають поради на форумах.



І додають, що органи людини живуть лише кілька діб, після чого їх вже не можна пересаджувати. Тож, якщо знайти покупців відразу на всі органи – сума буде більшою, а вже за кілька днів "простою" внутрішності людини не будуть нікому потрібними.



Та якими б привабливими не виглядали перспективи продажу ваших органів, варто пам'ятати, що людина безцінна і жертвувати здоров'ям заради грошей не варто.



Наталія Мелещук. ТСН.ua