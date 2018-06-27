Рудяк: Іспит на імідж Львова ми склали

Скептичні прогнози щодо неготовності Львова до Євро-2012 та щодо гіпотетичного зростання злочинності, в тому числі й проти іноземців, на щастя, не підтвердилися. Львів задекларував себе гостинним містом, а львів’яни справжніми європейцями. Принаймні, у цьому переконаний начальник Головного управління МВС України у Львівській області, генерал-майор міліції Олександр Рудяк.

На його відомство було чи не найбільше навантаження, адже наплив футбольних вболівальників та туристів із-за кордону до Львова був найбільшим з часів незалежності. Отож, про роботу міліції Львівщини у відповідальний період в інтерв’ю Олександра Рудяка.

– Олександре Вікторовичу, «Євро-2012» в Україні перейшло екватор. У Львові завершилися усі три матчі. Як на мене, міліція спрацювала добре. Навіть з боку львів’ян спостерігається підвищення довіри до органів МВС Львівщини. Перед початком чемпіонату Ви сказали: «9 травня у Львові пройшло спокійно, спокійно відбудеться і чемпіонат з футболу». Суттєвих порушень, справді, не було?

– На жаль, авторитет міліції на сьогодні ще не є таким пристойним. Можливо, завдяки «Євро-2012», він на кілька відсотків зріc та не суттєво. Що ж стосується 9 травня у Львові чи охорони громадського порядку під час проведення футбольного чемпіонату, то тут успіх наш спільний. Це заслуга усього колективу львівської міліції.

Ще за два місяці до проведення матчів у Львові, я сказав, що наша міліція готова до «Євро» на 100 відсотків. Були проведені тренування, вирішили низку завдань оперативно-службового характеру.

Звичайно, не можна казати, що в той час, коли проходить чемпіонат, не скоюються злочини, і міліція зорієнотована лише на охорону громадського порядку стосовно подій, пов’язаних з футболом чи фанами. За цей час вчинялося від 21 до 46 злочинів за добу, сталося кілька вбивств, які, слава Богу розкриті,зокрема. подвійне вбивство в одному із районів Львова.

Але на час «Євро-2012» у Львові була задіяна величезна кількість особового складу, тому рівень вуличної злочинності, пік якої завжди припадає на літо, значно знизився. Кількість грабежів, хуліганств та розбійних нападів на вулицях Львова суттєво зменшилась. На вулицях міста було багато людей у формі, патрулювали 33 автомобілі, що були надані у розпорядження підрозділів громадської безпеки, плюс відповідальне ставлення до роботи з боку працівників УМВС – все це дало позитивний результат. Я задоволений, що міліціонери Львівщини і працівники міліціїз п’яти прибулих до нас областей практично не допустили жодних грубих порушень дисципліни.

Щиро вдячний обласним керівникам міліції, підлеглі яких були до нас скеровані, вдячний усім працівникам за допомогу в охороні громадського порядку і достойне виконання своїх функціональних обов’язків.

Словом, нині ми вже обходимося власними силами. Після закінчення футбольних матчів у Львові подякували нашим колегам з інших областей і попрощалися з ними. Хоча в інших приймаючих містах, скажімо у Харкові, ще досі працюють міліціонери з інших областей.

Отож, до чемпіонату «Євро-2012» ми підійшли з повною відповідальністю, адже від цього залежав і залежить імідж міста Лева та нашої держави.

– Під час прес-конференції іноземні полісмени, що перебували у Львові, високо оцінили рівень підготовки нашої міліції.

- Кілька днів тому з інспекцією у Львові перебував головний інспектор з охорони громадського порядку та безпеки Німеччини пан Шуберт. Він проінспектував роботу своїх полісменів, спілкувався з данцями, португальцями, і всі висловлювали позитивне враження від роботи, проведеної львівською міліцією. Безпосередньо на самому стадіоні міліція не була присутня, там працювали стюарти, зауважень до яких також нема. Матчі відбувалися без порушень, за винятком двох випадків задимлення на першій та останній футбольних іграх. Але це суттєво не вплинуло на загальну ситуацію охорони громадського порядку на стадіоні.

Словом, хотів би відзначити злагоджену роботу всіх служб. Зокрема хочу подякувати за допомогу директорові Євро в Україні Маркіяну Лубківському. Також маю зазначити: щодо проведення свята ми працюємо єдиною командою з головою Львівської ОДА та міським головою Львова. Вважаю, що на першому етапі, а проведення матчів на «Арені «Львів» я називаю першим етапом «Євро-2012» у Львові, ми своє завдання виконали.

– Скільки міліціонерів на «Євро-2012» у Львові було залучено. Можете назвати цифру?

– Стосовно працівників львівської міліції, не хотів би наголошувати на їхній кількості, а щодо міліціонерів з інших областей, то їх було1342 особи - з блоку громадської безпеки. На території Львова постійно діяли 327 нарядів, беручи до уваги службовців Внутрішніх військ, прибулі з інших областей підрозділи та наші внутрішні резерви. Ви, очевидно, звернули увагу, що у місті, практично не був присутній «Беркут». Усі підрозділи «Беркуту» переведені у розряд резерву, на випадок ускладнення оперативної обстановки. Але, дякуючи Богу, львів’яни з розумінням поставилися до вболівальників, а вболівальники до львів’ян.

Під час першого матчу були певні тертя, я б навіть це назвав звиканням одних до других, але без порушення громадського порядку. Спочатку, можливо, гості з-за кордону не зовсім ще адекватно сприймали Україну як європейську державу. Та згодом зрозуміли: Львів – справжнє європейське місто, з усіма притаманними цьому ознаками.

Що ж до львів’ян, то вони на початку звикали до манер вболівальників, їхніх методів та засобів, коли перемогу своєї збірної галасливо святкують до ранку. Але дуже швидко консенсус було знайдено.

– Чи припускали Ви найгірші варіанти під час проведення футбольного турніру?

– Коли ми проводили навчання особового складу, то, звісно, розглядали найгіршу модель розвитку подій. Якби, не дай Боже, трапилося щось, що потребує міліцейського втручання, то могли б зреагувати одразу. Фактично, навчання проводилося на прикладі тих подій, які, згодом, мали місце на території Польщі: громадська непокора, хуліганські дії, масові безпорядки. Ми відпрацьовували таку ситуацію. На рівні Міністерства з нами проводились відповідні навчання, були показові заняття у місті Києві, моделювалися ситуації дій та реакції, починаючи від дій оперативного працівника. Навчання проводив особисто міністр внутрішніх справ Віталій Юрійович Захарченко. На рівні області ми достатньо відпрацьовували різні варіанти. Тому за будь-якої ситуації, що ускладнює оперативну обстановку, можемо діяти адекватно.

– А чи були якісь курйозні випадки, які не становили загрози, але на що міліція змушена була реагувати.

– Таких випадків, які не підпадали під дію Кримінального Кодексу України, було достатньо. Але я приведу лише кілька. Вже відома ситуація з італійцем, які сприйняв наших дівчат за повій, а це була помилка… Також перед останнім матчем «Євро-2012», що проходив у Львові (грали "Німеччина -Данія"), на "Арені Львів" було затримано двох німецьких громадян. Вони, спокусившись на дешевші, аніж у Федеральних землях, пиво та горілку, трохи не розрахували свої можливості і дещо неадекватно себе поводили. Ми їх затримали, згодом прибули німецькі поліцейські. Маючи квитки на футбольний матч, ці німецькі уболівальники, прослухали перебіг футбольних баталій по радіо у спеціальній кімнаті на стадіоні «Арена-Львів». Така послуга у нас є. Це затримання було звичайною профілактикою.

– Чи є статистика про злочини, скоєні проти іноземців?

– Звичайно. Можу повністю описати ситуацію: з 8 червня по 19 червня на території Львівської області зареєстровано 35 повідомлень про злочини та події, пов’язані з іноземними громадянами. Отож, скоєно 4 грабежі, щодо усіх випадків порушено кримінальні справи, 3 злочини розкрито; 4 крадіжки, по одній відмовлено у порушенні справи, також усе розкрито. Працівники ДАІ виявили 4 факти використання підроблених перепусток на автостоянки об’єктів «Євро», проводиться експертне дослідження, зареєстровано 14 фактів втрати документів з боку іноземців, 3 факти отримання легких тілесних ушкоджень, 6 фактів дрібного хуліганства. З 35 повідомлень про злочини, зареєстровано 11 злочинів, щодо 10 з них – особи встановлені, 1 злочин не розкрито.

– Розкажіть про розслідування справи про побиття та пограбування у парку «Високий замок» румунського журналіста, про що вже писали ЗМІ.

– Це був фотокореспондент Худро Валентин Адріон, який на громадських засадах працював на кілька румунських видань. Працівники міліції розкрили це побиття та пограбування. Двох громадян, підозрюваних у злочині,ми затримали трохи раніше, ще один затриманий вночі проти 20 червня, і він дає покази. Попередні затримані вказали на останнього, як на організатора цього злочину. Вилучені всі речові докази. Наше подання про арешт причетних до побиття та пограбування румунського фотокореспондента погоджено з прокуратурою області, однак двох попередньо затриманих, своєю ухвалою звільнив з-під варти Галицький районний суд Львова. Не виключаю, що таке рішення буде прийнято й стосовно третього. Ані міліція, ні прокуратура з цим рішенням Галицького районного суду не згодні. Прокурор області Олег Василенко, за що я щиро вдячний, особисто, вивчаючи матеріали цієї справи, а це стосується іміджу держави, бо злочин скоєно проти іноземця, дав вказівку підлеглим звернутися в апеляційну інстанцію. І на це є цілком обєктивні підстави.

– Щодо вимагання 500 євро хабаря у португальських журналістів працівниками чи псевдопрацівниками ДАІ. Ви маєте підтвердження?

– Стосовно цього випадку міліція дуже серйозно попрацювала, перевіряючи всі нюанси звинувачення. Спільно з українським Інтерполом ми зв'язалися зі своїми португальськими колегами, телефонували одному з авторів статті, прізвище називати не буду. Кому цікаво, нехай зайде на португальський сайт і з'ясує. Так ось, ми попросили португальського журналіста, який кинув таке звинувачення, відповісти на кілька запитань: де і при яких обставинах це сталося, де він мешкав. Також він відмовився коментувати той факт, що у Львові його не було зовсім…У Держкомкордоні надали інформацію, що один з авторів статті взагалі не перетинав межі України, ніде! Далі судіть самі, я не хотів би коментувати…

Ми зібрали командирів усіх взводів ДАІ, командирів рот, куратором на цей час був заступник начальника департаменту ДАІ України Володимир Резніков, перевірили всі алкотестери, адже тести на вміст алкоголю в організмі там фіксуються та зберігаються, – жодного доказу щодо португальців не виявилося.

Що ж стосується псевдопрацівників ДАІ, то я на 99,9 відсотків виключаю цю ситуацію. І ось чому: за такої кількості нарядів міліції, за такої щільності нарядів ДАІ цього бути не могло. Повторюю, на 99,9 відсотків.

Взагалі за час мого перебування на посаді на Львівщині не зафіксовано жодного випадку чи звернення щодо шахраїв у формі державтоінспекторів. Скарги на працівників ДАІ за цей час були, ми їх розгядаємо, де є підстави жорстко реагуємо, протоколи через суд скасовуємо.

Отож, у ситуації із потругальськими журналістами для мене головним аргументом є відповідь Державної прикордонної служби України!

– Ви вболівальник? На скількох футбольних матчах у Львові побували?

– Згідно з реламентом, разом із прокурором області, начальником УСБУ у Львівській області був присутній на усіх трьох футбольних матчах. Ми були акредитовані.

– Яке враження від футболу?

– Великого футбольного свята. Хоча для нас це була і робота, але, як вболівальник зі стажем, повторю ще раз: було відчуття, що ми є учасниками велико футбольного свята.

– Спостерігали за грою збірної України? Що скажете?

– Я не футольний функціонер чи тренер, тому оцінок давати не буду. Звісно, як вболівальнику, прикро що наші програли. Шкода, що не зарахували гол у ворота збірної Англії. Гра футбольної збірної мені сподобалася: багато моментів, на жаль, не було реалізовано. Але треба також взяти до уваги, що наші грали у найсильнішій групі: з англійцями, французами, шведами…

– Що дає проведення «Євро-2012» львівській міліції, окрім досвіду, звичайно?

– Укладено низку меморандумів про співпрацю. Скажімо, згадуваний вже головний інспектор з охорони громадського порядку та безпеки пан Шуберт привіз документ про співробітництво з німецькими полісменами, який наше Міністерство також підписало. Підписано низку документів з поцілейськими структурами інших держав.

Справді тепер у нас є великий позитивний досвід спілкування з іноземцями, з такою великою кількістю. Щоденно на території Львівщини перебувало від 12 до 30 тисяч вболівальників. Деякі з них, до речі, ще залишилися, помилуватися красотами Львова. Враження іноземців від перебування у нас чудове, Львів сподобався, ставлення до них з боку львів’ян, українців було гостинним, доброзичливим.

Коли мене запитували напередодні Євро: як ви будете охороняти іноземців, я відповідав: насамперед будемо охороняти безпеку та спокій наших громадян. Ми зобов’язані охороняти громадський порядок. На цьому першому етапі Євро-2012 у нас все вийшло.

Взагалі цей чемпіонат має величезне значення для іміджу Львова та держави. І я переконаний, що враження іноземців від України – якнайпозитивніші.

Іван Хас, Гал-інфо