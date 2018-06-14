Екс-нардепа Шепелєва затримали «завдяки» друзям

4 июля венгерская полиция задержала бывшего нардепа от БЮТ Александра Шепелева в ресторане одного из самых дорогих отелей Будапешта – «4 сезона» (стоимость номера стартует от 3,5 тыс. грн). Шепелев, которого подозревают в причастности к расхищению средств «Родовид Банка» и покушении, был в бегах больше двух лет. Беглец жил на широкую ногу по поддельным документам. По некоторым данным, он имел канадский паспорт, оформленный на девичью фамилию жены – Фрезенталь.

Подвела беспечность

Как стало известно «Вестям» из источников в МВД, задержание депутата стало возможным благодаря его беспечности. 4 июля в ресторане отеля он решил отметить свое 43-летие. По одной из версий, в этот день он получал поздравления от друзей, оставшихся в Украине. Их мобильные могли стоять в СБУ на прослушке, таким образом и удалось вычислить местонахождение беглеца, попросив венгерских представителей Интерпола проверить эту информацию. Сведения подтвердились, и Шепелев был задержан. Не исключено, что Шепелев постарается избежать экстрадиции в Украину. К примеру, попросит политубежища, заявляя, что он бывший член партии Юлии Тимошенко. Также он может добиваться рассмотрения своего дела в Канаде.

Старые дела

Александр Шепелев

Стоит отметить, что Шепелева хотели арестовать еще в бытность главами СБУ Валентина Наливайченко и Валерия Хорошковского. В октябре 2008-го тогдашний руководитель СБУ Наливайченко обвинил Шепелева в попытках обанкротить «Проминвестбанк».«Эта группа людей за текущий год вывела за границу около 400 млн. грн, в частности, через банк «Уником» (Донецк), собственником которого является нардеп Шепелев», – заявил тогда Наливайченко. В то время Шепелев был членом фракции БЮТ и ответил на обвинения подачей иска о защите чести к бывшему главе СБУ.

Злой гений «Родовида»

Много о делах Шепелева рассказывал экс-временный администратор «Родовид Банка» Сергей Щербина, просидевший в СИЗО СБУ три года. Он утверждал, что именно Шепелев в 2008–2009 годах разворовал рефинансирование банка «Родовид» на 315 млн грн и выкачал со счетов финучреждения еще около 220 млн грн. Также экс-депутат фигурировал по делам об убийстве председателя набсовета «Автокразбанка» Сергея Кириченко в январе 2003 года и в покушении на жизнь бывшего акционера «Родовид Банка» Сергея Дядечко. По некоторым данным, Шепелев может быть причастен также к смерти ключевого свидетеля в деле о махинациях в «Родовид Банке» финансиста Геннадия Пискуна, который выпал из окна своей квартиры в Донецке при невыясненных обстоятельствах в ноябре 2011-го.

Жена Шепелева - в розыске

«В пятницу венгерские коллеги подтвердили, что суд арестовал бывшего депутата Александра Шепелева на 40 суток – пока будет решаться вопрос с экстрадицией», – заявил «Вестям» Сергей Бурлаков, и. о. начальника пресс-службы МВД Украины.

Кстати, до сих пор в розыске жена Шепелева – Галина, с которой они, по информации СБУ, провернули фиктивную реконструкцию за госсчет здания банка «Родовид» в переулке Рыльский, 4 в Киеве. Сам Шепелев все обвинения отрицал. «Если у органов есть вопросы, неприкосновенность могут снять, условно, за пять минут. Пришли в зал, проголосовали и сняли», – заявлял Шепелев.

Віктор Андрєєв, "Вести"