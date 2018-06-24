Про природу кримінальної відповідальності за судові рішення

Принято считать, что незаконное судебное решение – это отдельно взятый частный случай. Да, кого-то обидели, обделили, не повезло. Но это судьба отдельного человека. Что она значит в масштабах страны? Кто от этого пострадал? Увы, все.

Судьи теоретически должны принимать решения в строгом соответствии с нормами законодательства. Теоретически. А практически судья может заработать на принятии решения, которое разрешит нарушать нормы законов. При этом мы как-то забыли, что реальность, в которой мы живем, – это физически ощутимая реальность. Если по нормам от дома до другого дома должно быть не менее 20м (ДБН 360-92**), а суд принял решение, что можно 15м, 17м? Что есть реальность? Решение суда, потому что строится будет здание не так, как написано в законе, а так, как предписал суд. Решения суда обязательны для исполнения. Поэтому живем мы не в той реальности, которая описана в нашем законодательстве. Мы живем в реальном мире, который формирует судебная власть. И этот мир далек от норм и правил, рассчитанных специалистами, принятых законодателями. Мир, который формируют судьи Украины, единственно реален, осязаем. Именно те решения, которые принимают суды, являются нормами нашего общества, потому что эти решения материально воплощаются. Принимай законы – не принимай, все равно отдельно взятый судья будет решать, как именно реализовывать то, что принято. И именно по решению этого судьи будет сформирован фрагментик нашей реальности. Где тут место Верховной раде, Президенту? Его нет.

Мир, который пытаются моделировать Верховная рада и исполнительная власть, Президентская власть, виртуален и зависит от того, как будут реализовываться законы, принятые властями. Не буду приводить много примеров, они есть почти у каждого украинца, который хоть раз обращался в суд. Но для иллюстрации – по нормам ДБН нельзя размещать никакие объекты в 3 м от строительной конструкции надземной теплотрассы. Решение Донецкого окружного административного суда – можно (судья Бабаш). Так формируется наш реальный мир. А ведь для принятия закона работала Верховная рада, депутаты поправки вносили, голосовали, потом Президент закон подписывал или ветировал, внося предложения, Верховная рада еще раз все это принимала уже с поправками Президента. Нормативные акты, постановления Кабмина разрабатываются специалистами, проходят обсуждение, потом принимаются, поступают в Минюст, который анализирует, делает выводы, регистрирует или возвращает без регистрации на доработку. Так формируется законодательство. А какая-то судья посмотрела на эти законы, почитала, прицелилась, решив, что можно уцепиться за фразу и написать в решении, что читать это надо не так-то, а так-то, — и вынесла решение. Так вот, в реальность воплотится решение судьи, а не то, что написано в законе. Решение судьи формирует нашу окружающую среду и общество. Отдельно взятая судья одним росчерком пера может зачеркнуть работу всего законодательного органа страны и Президента, который подписал закон. Так просто.

Так вот, в Уголовном кодексе Украины преступлением называется «суспільно небезпечне винне діяння» (ст 11 ККУ). Что это такое? Это действие, которое рушит общественный порядок. В применении к судье? Если судья принимает заведомо неправосудное решение (читал закон, знал, как надо, но сделал наоборот), этот судья (или эта) своими действиями переформатируют систему отношений в обществе (система отношений в обществе отражена в законодательстве). Судья фактически обязывает участников процесса действовать вопреки закону, нарушать закон, потому что решения суда обязательны для исполнения. Поэтому «суспільно небезпечним винним діянням» судьи является единоличное переформатирование нашей реальности. Единоличное, потому что законы у нас принимаются коллегиально, люди могут возразить, митинги устраивают, при этом в законы вносятся поправки. Т е на процесс принятия законов общество может повлиять. А вот на процесс разрешения нарушать законы – нет. Набат пробил в 2007. Тогда Пленум ВСУ принял эпохальное в своем роде разъяснение «Про незалежність судової влади» (Пленум ВСУ №8 от 13.06.2007). По тексту видно, что судьи защищались от давления, искали выход, но то, что они прописали… С точки зрения уже сегодняшнего дня, читаем: «Відповідно до частини 5 ст 124 Конституції України судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України і тому вважаються законними, доки вони не скасовані в апеляційному чи касаційному порядку або не переглянуті компетентним судом в іншому порядку, визначеному процесуальним законом, в межах провадження справи, в якій вони ухвалені. Виключне право перевірки законності та обґрунтованості судових рішень має відповідний суд згідно з процесуальним законодавством». Все вроде бы правильно, а как быть с решением ВАСУ (справа К/800/8381/13) в соответствии с которым (я часто этот пример привожу) по ДБН от надземной теплотрассы до стены здания должно быть не менее 10 м, а в проекте 5м, и суд это легализовал? Уже не отменишь, потому что ВАСУ. Оно законно? Зачем тогда ДБН? Как будет в реальности? В соответствии с решением ВАСУ – 5м от здания до теплотрассы. Это безопасно? Нет. Но есть судебное решение, которое, как утверждается в тексте Пленума ВСУ №8 от 13.06.2007, «вважаються законними, доки вони не скасовані в апеляційному чи касаційному порядку або не переглянуті компетентним судом в іншому порядку». И контролирующие органы исполнительной власти обязаны будут выполнить именно решение суда и не обратить внимание на нарушение при строительстве. Т е исполнительную власть суд обязал нарушать закон. Мир искривляется, правда? Совсем не та картинка, которую мы себе представляли, если посмотреть на процесс формирования окружающей среды через призму судебных решений. Все не так просто. Не так безопасно, как казалось. Ни к чему физики и химики, работающие над техническими нормами, которые потом утверждаются государством. Их работу легко перечеркнут судьи, потому что именно судьям нашим обществом дано право безнаказанно искажать научные работы, воплощенные в нормативы.

Вторжение в систему общественного договора, сложившихся и закрепленных законодательно отношений, изменение этих отношений есть преступление. Именно это действие совершает любой судья, принимая заведомо неправосудное решение. Да, система научилась себя защищать. Принято считать, что на действия судей надо подавать жалобы в Высшую квалификационную комиссию судей Украины (ВККСУ). Эту формулировку Вы найдете в любом прокурорском ответе. Глупость? Конечно. Потому что ВККСУ наказывает за нарушения правил работы, т е такие нарушения, которые существенно не повлияли на изменение общественных отношений. Это затягивание с рассмотрением дела (3 месяца вместо одного), неоглашение решения (не зачитал, а выдал через секретаря) и т д. Если судья системно или грубо нарушает правила работы, могут и уволить. Как любого работника, системно и грубо нарушающего правила работы на фирме, предприятии. Но это не одно и то же, что понести ответственность за преступление в виде заведомо неправосудного решения. Смотрю по телевизору, как люди заседание ВККСУ пикетируют, и думаю: прокуроры добились своего. Чего именно? А эти люди верят, что ВККСУ может повлиять на принятое судьей решение. Многие в стране верят. Даже не догадываются, что ВККСУ – это всего лишь комиссия, которая следит за нарушением судьями их трудовой дисциплины.

Судейскую систему, когда в обществе «накипело», как говорится, спас Пленум ВСУ №8 от 13.06.2007, после которого прокуроры начали массово писать в ответах, что решение не отменено судом апелляции или кассации, поэтому считается законным, соответственно, какое там привлечение к ответственности за неправосудное решение. Особенно потешно такие формулировки смотрятся в отношении таких решений как «по ДБН до стены надо 10 м, но можно 5м». Незаконность этого решения ВАСУ измеряется линейкой (расстояние от теплотрассы до здания в проекте) и чтением ДБН В.2.5-39:2008 приложение Б таблица Б3. И это удар по общественным отношениям, по договору в обществе, регулирующему порядок. Судьи спрашивают нас: «А что это у нас там черненькое белеет?». Это такой новый судейский язык.

Интересно, является ли судебное решение документом? Если да, то читаем «Внесення до документів неправдивих відомостей означає включення інформації, яка повністю або частково не відповідає дійсності, до офіційного документа (Узагальнення ВСУ «Практика розгляду кримінальних справ про злочини, склад яких передбачено ст. 366 КК України (службове підроблення)» (Документ n_002700-09, редакцiя вiд 19.10.2009). Если не судья вносит в документ заведомо неправдивые ведомости, перекручивая нормы законов, — это служебный подлог? А если это же делает судья? Почему ст 366 ККУ работает, по ней привлекаются к ответственности должностные лица, а статья 375 ККУ (принятие заведомо неправосудного решения судьей) – мертвая? Принято считать, что судьи не могут быть наказаны за решения, которые они принимают. Это такая же глупость, как не наказывать политиков за политические решения. А за какие? Политики других не принимают. Вообще за свою работу отвечать не должны? Если так пойдет, то и медиков за неверное назначение лекарств наказывать нельзя.

Шквал незаконных решений привел к изменению отношения общества к судам. Люди поняли, что судьи могут разрешить все: отменить штраф за нарушение ПДД, разрешить строить там, где нельзя, обязать горсовет выделить землю. Так в обществе образовался спрос на незаконные решения. А спрос определяет предложение. Но интересна природа этого спроса. Люди прониклись ненавистью к нормам и правилам и уже даже не задумываются о том, что вообще-то нормы и правила спасают им жизнь, имущество защищают от уничтожения. Запрет строительства на береговой линии многие воспринимают как происки подлых законодателей, которые мешают гражданам Украины на берегу моря дом построить. А ведь норма запрета строительства в 100 метрах от береговой линии – это не из вредности. Береговая линия – это слабые грунты, перерезаемые под землей подземными потоками, которые стремятся к морю. На Азове – илистая местность. Запрет строительства вблизи береговой линии спасает не только берег, но и имущество людей, потому что при попытке построить человек может столкнуться с процессами затягивания конструкций в илистую трясину (на Азове это каждый второй случай). Плюс наступление моря на берег, при котором люди теряют и дома и участки. Норма бы спасла. Но законодатель – враг, а судья — друг, он разрешит. Я уже не говорю о правиле не переходить улицу на красный свет. Наше общество превратилось в стадо недоразвитых людей, у которого враги-законодатели запрещают, а суды-друзья разрешают. Улицу на красный свет, за буйки заплывать, на берегу реки высотки строить. Вы представляете себе, к какому перекосу в психологии привела вакханалия с заработками судов? Законодательная власть, издающая законы, и исполнительная власть, контролирующая исполнение законов, стали врагами для людей. Но судей критикуют, скажете вы. Почему критикуют? На рынке это обычный прием торга, сбивания цены. Благодаря деятельности нашей судебной системы люди перестали считать пользой для себя соблюдение порядка в обществе. Успешным считается тот, кому удается безнаказанно нарушать, заплатив немного. Неудачник – тот, у кого нет денег купить решение суда. Система ценностей переместилась в судебную плоскость. Работа государственной власти – это сырье для производства продукта судебной системы. Раз есть законы, значит можно продать разрешение эти законы нарушать.

Нет, формально реформу провести можно. И не одну. Вот только не мешало бы власти кроме проведения реформ сделать хоть что-нибудь для того, чтобы добиться хоть какого-то результата в реальности.

Я понимаю, что возвращение на точку отсчета — заведение, как положено, уголовных дел на судей за незаконные решения, породит нового дракона: уже прокуратура начнет трактовать законы вместо судей и принимать заказы на «отменить судебное решение через уголовное дело на судью». И опять «это читается не так-то, а так-то». Но уже в исполнении прокуратуры. Филологов привлечь, чтоб объясняли, как надо читать законы судам и прокурорам? Филологи займут место получающего и начнут за отдельную плату писать «правильные» трактовки. Что тогда?

Люди трусливы по своей натуре. Парочку процессов над судьями за незаконные решения, громких, с концертом, как положено, плюс запустить в ход выборочную проверку судебных решений и… все прекратиться. Да, и разъяснительную работу от министерств по нормам законов, а то кроме министра финансов ни один чиновник не считает нужным эту работу вести. Заняты все. А дальше? Люди быстро приспосабливаются к предлагаемым обстоятельствам. Будет как в анекдоте: «А, так что ж сразу не сказали, что нельзя?». Но тут вопрос политической воли. Не наш с Вами вопрос.

Наталья Кашкевич, ОРД