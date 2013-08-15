Міліція перекрила канал надходження кокаїну з Молдови

В Одесі міліція перекрили канал надходження небезпечних наркотиків з Молдови — кокаїну та екстазі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

Згідно з повідомленням, співробітники обласного управління боротьби з незаконним оборотом наркотиків у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, цього тижня провели санкціонований обшук у будинку 66-річної одеситки.

Окрім господині, у будинку перебував її 40-річний знайомий. За словами пенсіонерки, чоловік живе в Роздільнянському районі області і є родичем її подруги. Коли він приїжджає до Одеси, то часто залишається у неї переночувати. Як з`ясувалося, немолода жінка не знала, чим займається гість в її будинку.

«Під час обшуку у кімнаті чоловіка правоохоронці виявили і вилучили 25 пакетиків з порошком білого кольору загальною вагою 50 грамів, 62 пігулки, ложка із слідами кип’ятіння, а також електронні ваги і 43 патрони калібру 5,45 і 5,6 мм», - цитує слова начальника відділу управління боротьби з незаконним оборотом наркотиків Одеської області Дмитра Головіна.

Встановлено, що вилучений порошок - кокаїн, пігулки - психотропний засіб «екстазі». За словами чоловіка, наркотики він привіз з Молдови, з якою межує його рідне селище Лиманське. Він сам приймає наркотики, а також розраховував заробити шляхом їх збуту.

Зараз чоловіка затримано за ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 307 КК України.

Наголошується, затриманого раніше було засуджено за вбивство, він відбував покарання у вигляді 14 років тюремного ув’язнення. На волі він пробув 6 років, тепер йому загрожує тюремне ув’язнення терміном від 4 до 8 років.

Тривають заходи щодо встановлення всього кола осіб, які причетні до збуту наркотиків на територію області, а також каналів їх поставки.