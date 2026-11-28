На тривалість життя дельфінів впливає не лише кількість друзів.

Дельфіни, які постійно підтримують соціальні звʼязки зі своєю групою, здебільшого живуть довше. Про це йдеться у новому дослідженні, передає The Independent.

За словами вчених, це говорить про те, що переваги соціальних взаємодій виходять за межі просто кращої якості життя тварин.

Зазначається, що дельфіни є соціальними ссавцями, які формують складні, тривалі стосунки зі своїми родичами. Попередні дослідження показали, що окремі особини розвивають стосунки, підтримують соціальні звʼязки впродовж усього життя та співпрацюють з певними партнерами.

Відео дня

Проте досі не було зрозуміло, яким саме чином тривалі групові стосунки приносять користь дельфінам.

"У новому дослідженні вчені проаналізували дані за 40 років щодо 400 диких індо-тихоокеанських афалін зі східної частини затоки Шарк-Бей у Західній Австралії, щоб з’ясувати, як товариськість впливає на їхнє виживання", - додають у матеріалі.

Науковці з Університету Квінсленда виявили прямий зв’язок між уподобаннями дельфінів щодо об’єднання в групи та тривалістю їхнього життя, яка для деяких з них сягала 53 років.

"Перебування в групах допомагає дельфінам знаходити та налагоджувати дружні стосунки, обмінюватися інформацією та надає більше можливостей для пошуку партнерів", - розповіла Келлі Міхан, одна з авторок дослідження, опублікованого в журналі PLOS Biology.

Попри те, що перебування у великій групі надає захист від хижаків, якщо група стає дуже великою, це може збільшити й ризик передачі захворювань та спровокувати сутички через обмежену кількість їжі та партнерів.

Як показало дослідження, на тривалість життя дельфінів впливає не лише розмір групи, а й стабільність соціальних зв’язків.

"З віком дельфіни з часом налагоджували все більше соціальних зв’язків, і підтримання цих дружніх стосунків протягом усього життя приносило їм користь та могло сприяти збільшенню середнього розміру групи. Ми виявили, що з віком тварини починали віддавати перевагу певному розміру групи, який їм подобався, і не приєднувалися до груп, що були занадто великими або занадто малими", - висловилася доктор Келлі.

Також вчені наголошують, що два дельфіни можуть мати однакову середню кількість друзів, але їхні способи спілкування можуть значно відрізнятися.

"Дельфін № 1 може бути інтровертом і постійно спілкуватися з тими самими двома особинами, тоді як дельфін № 2 поводиться скоріше як товариська особина – йому подобаються групи будь-якого розміру", – пояснила Селін Фрер, ще одна авторка дослідження.

В загальному дослідники проаналізували 65 тисяч спостережень за соціальною поведінкою дельфінів та виявили чіткі соціальні відмінності між самцями та самками.

"Самки дельфінів можуть бути більш або менш товариськими, залежно від їхньої особистості. Оскільки їжа є їхнім основним ресурсом, а з нестачею їжі вони справляються, переміщуючись та урізноманітнюючи свої стратегії пошуку їжі, їм не потрібні інші самки для успішного пошуку їжі", - зауважила вона.

Водночас вчені застерегли, що такі висновки є лише кореляцією, а не доказом того, що наявність більшої кількості друзів безпосередньо збільшує тривалість життя.

Інші цікаві матеріали про тварин

Раніше експерти пояснили, чому кішка торкається вас головою. За допомогою дотику головою ваша кішка може показати, що вона вважає вас близькою та надійною людиною.

Також вчені розповіли, чому маленькі собаки живуть довше за великих. За їхніми словами, тривалість життя залежить від багатьох факторів, але загалом можна сказати, що чим менший розмір собаки, тим довшим може бути її життя.

Вас також можуть зацікавити новини: