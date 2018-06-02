Мерів українських міст ловлять на хабарах, рекеті та підробці документів

Від початку року проти щонайменше 13 мерів та 8 їхніх заступників були порушені кримінальні справи за хабарництво, дачу неправдивих свідчень, підробку документів та службову недбалість.

Так, у січні правоохоронці затримали заступника мера Красного Луча за підозрою в отриманні 10 тисяч гривень хабара. Було почато досудове розслідування за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

У лютому прокуратура Запорізької області пред’явила обвинувачення меру Мелітополя та його заступнику в одержанні хабарів та низці судових злочинів – посадовий підлог, підробка документів, надання неправдивих свідчень під час досудового розслідування. Згодом віце-мера відпустили під заставу у 172 тисячі гривень. У серпні ж мера міста із зали суду госпіталізували у кардіологічне відділення мелітопольської лікарні. Згодом його відсторонили від посади мера до середини листопада.

Того ж місяця міського голову міста Арциз (Одеська область) затримали під час отримання хабара у розмірі 25 тисяч доларів. Вже у квітні очільника міста відправили у відставку.

У березні мера міста Перевальська (Луганщина) затримали за одержання хабара у розмірі 50 тисяч гривень. Підозрюваного відпустили під заставу в 34 тисячі гривень.

Наприкінці квітня на Донеччині за підозрою в отриманні хабара розміром 110 тисяч гривень затримали голову Родинської міської ради. Джерело у правоохоронних органах повідомило, що затриманий вимагав гроші від підприємця за дозвіл на продаж будівлі дитячого садочка у центрі міста. Зазначалося, що мер був затриманий «на гарячому» у власному кабінеті.

У квітні рада Сакської міської організації ПР виключила мера міста зі своїх лав за порушення cтатуту партії, невиконання рішень партійної організації, дестабілізацію роботи депутатського корпусу і невиконання рішень фракції ПР у міській раді. Згодом на позачерговій сесії депутати міськради відправили мера у відставку, а через кілька днів його затримали за одержання хабара у розмірі 30 тисяч доларів. У серпні Сімферопольський райсуд засудив колишнього мера до 5 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки. Свою провину екс-мер визнав. При винесенні вироку суд врахував важкі захворювання, наявні у підсудного (за інформацією джерел у правоохоронних органах, у колишнього очільника міста діагностували онкологію).

У квітні відбулося гучне усунення Сергія Одарича, мера Черкас, з посади. Екс-мер оскаржив рішення про відставку в Соснівському райсуді міста, однак той 23 травня залишив в силі рішення міськради. Згодом у прокуратурі повідомили, що Одарич підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 ККУ - грубе порушення законодавства про працю, зловживання службовим становищем, невиконання судового рішення. Зазначається, що своїми діями екс-чиновник завдав збитків міському бюджету на 900 тисяч гривень. Одарич намагався оскаржити своє усунення у Соснівському райсуді, однак безрезультатно. Після була подана скарга на рішення райсуду до апеляційного адміністративного суді Києва, однак той претензії відхилив. У травні правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування щодо одного з мерів Запорізької області. За інформацією ГУБОЗу, очільник міста та двоє його заступників займалися рекетом, організувавши систему поборів з підприємців, які займалися пасажирськими перевезеннями. За результатами досудового розслідування посадовцям інкримінували 13 кримінальних правопорушень, серед яких одержання хабарів, перевищення влади, службових повноважень, службове підроблення та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наприкінці травня колишнього мера Красноармійська засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за одержання хабара. Мер міста із начальником комунального підприємства та приватним підприємцем вимагав від бізнесменів хабар за «сприяння» у придбанні будівлі колишнього гуртожитку. Подільники колишнього голови міста отримали 8 та 5 років відповідно.

Також наприкінці травня працівники міліції затримали заступника мера міста Петровське за отримання хабара у розмірі 3 тисяч гривень. Гроші посадовець отримав за надання громадянину в оренду земельної ділянки та сприяння у прийнятті сесією міської ради рішення про розміщення об'єкта торгівлі.

На початку червня на Львівщині правоохоронці затримали мера міста Миколаєва, його заступника, працівника міськради та керівника аукціонного центру. Зазначається, що вони вимагали від бізнесменів 2,2 мільйони гривень за сприяння у викупі земельної ділянки під ливарний завод, а також за створення переваг під час проведення аукціону зі зниженням вартості землі і зменшенням в 2 рази інвестиційного вкладу в бюджету міста. Для мера обрали запобіжний захід утримання під вартою. У якості ж альтернативи пропонувалася застава у 1,4 мільйони гривень.

Також у серпні при отриманні 20 тисяч гривень хабара було затримано одного із заступників мера Феодосії.

У серпні колишнього віце-мера Керчі засудили на три роки обмеження волі умовно за отримання хабара. Також було винесено вирок колишньому начальнику юридичного департаменту мерії Керчі Наталі Мочаєвій. Їй суд призначив місяць арешту.

У серпні правоохоронці затримали мера Теребовлі під час отримання хабара у 2,2 тисячі гривень та 100 доларів. Гроші очільник міста вимагав від місцевого жителя за надання дозволу на розміщення об’єкта надання послуг.

Наприкінці серпня під час отримання 30 тисяч гривень хабара затримали віце-мера Нової Каховки. Таку «подяку» він вимагав за вирішення питання про зменшення розміру орендної плати за земельну ділянку, яка перебуває у комунальній власності.

У вересні мера одного з міст Донеччини викрили в отриманні хабара. Зазначається, що чиновник вимагав і одержав від підприємця 2 тисячі доларів. Саме в таку суму міський голова оцінив своє сприяння у виділенні земельної ділянки під будівництво магазину.

Також у вересні стало відомо, що мера кримського міста Коктебель засудили до трьох років в’язниці за службову недбалість, а саме передачу складів місцевої овочевої бази без урахування оціночної вартості об'єкта в 1994 році.

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