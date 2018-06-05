Древні греки в Криму

При проведенні спільних розкопок на місці античного поселення Тірітака поблизу Керчі польським та українським археологам вдалося віднайти фрагменти фортифікаційних споруд та житлові конструкції. Оскільки будівлі непогано збереглися, українці подумують над створенням тут археологічного парку – пише Кшиштоф Ковальський у польській Rzeczpospolita.

У стародавні часи ця місцевість мала назву Тірітака. Це було багатонаселене місто, розташоване на Керченському півострові. Наразі його руїни знаходяться на території селища Аршинцево в східній частині Криму – в 11 кілометрах на південь від міста Керч (стародавнього грецького міста Пантікапей).

Із польськими дослідниками співпрацюють спеціалісти з України, з Одеського університету та Керченського музею. У рамках програми «Боспорське місто Тірітака» роботами керують доктор Альфред Твардецький (з польського боку) та професор Віктор Зінько.

У ході цьогорічного сезону розкопок, який вже добіг кінця (він тривав п’ять тижнів), польські археологи дослідили площу, що охоплює приблизно 300 квадратних метрів. 90 зі знайдених під землею пам’яток дослідники зарахували до винятково цінних. Це, зокрема, монети, біжутерія, архітектонічні деталі, фрагменти написів грецькою мовою, ручки глиняних амфор (так звані держаки) зі штампами виробників вина, оливкової олії і т.д., а також оздоблені фрагменти інших керамічних посудин. Усі пам’ятки, що мають експозиційну цінність (добре збережені), потраплять до Керченського музею.

Під час цьогорічних робіт польським археологам вдалося віднайти добре збережені фрагменти місцевого кам’яного оборонного муру, що знаходився в західній частині античного міста. Мур завтовшки більше 2 метрів. У ході розчищення цих фортифікаційних споруд дослідники натрапили на рештки кам’яних стін, схожих на стіни житлового будинку – також добре збережених. За попередніми висновками, ці об’єкти датуються приблизно VI-V століттям до н.е. Під муром і стіною знаходилися ще давніші кам’яні плити періоду, коли ця частина міста ще не була фортифікована.

З огляду на те, що мур дуже видовищний, добре збережений і йому не загрожує руйнація, українська сторона прийняла рішення про його реконструкцію і подальше експонування. Це стане початком першого в Україні археологічного парку, де можна буде побачити руїни античного міста.

Черговий успіх польських археологів – знахідка двох дуже цікавих житлових конструкцій.

Перша – землянка періоду, коли ці терени належали хозарам. Вона датується VIII-X століттям н.е., коли Тірітака вже не була містом. Другий об’єкт – фрагмент пізньоантичного будинку з двором та подвір’ям зі сходами. Ця та попередня знахідка (хата) схиляють дослідників до висновку, що Тірітака як місто після заснування іонійськими колоністами була заселена принаймні до VI століття н.е.

Раніше на цій території знаходилося звичайне поселення – ще з часів Бронзової доби, тобто з ІІ тисячоліття до н.е.

У древньому грецькому місті Тірітака вже працювали археологи. Із 1932 року роботами керував професор Ґайдукєвіч. На жаль, Друга світова війна перервала ці дослідження, документація загубилася. Топографічні зміни, які відбулися з того часу, призвели до того, що сучасні дослідники не знали, де знаходилися довоєнні розкопи. На щастя, в ході цьогорічної кампанії їх було локалізовано. «Зараз ми прагнемо дослідити широку смугу стародавнього міста від його західного до східного кордону», – розповідає доктор Альфред Твардецький.

Переклад - http://inozmi.glavred.info/articles/2149.html

Оригiнал матерiалу - http://www.rp.pl/artykul/376763.html