Угода з Україною про флот розширює в регіоні зону впливу Росії

Україна погодилася подовжити термін оренди бази російського Чорноморського флоту в обмін на суттєве зниження ціни на природний газ. Ця довгострокова компромісна угода після кількох років напруженості повертає Москві велику частину впливу на колишнього радянського сусіда.

Договір – ще один доказ готовності Росії використовувати свої величезні енергоресурси для повернення домінування в регіоні, втраченого після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Угода дозволить Росії зберегти стратегічну військову присутність за кордоном до 2043 року – упродовж чверті століття після завершення терміну дії чинної угоди про оренду бази на українському Кримському півострові.

Сильно постраждала від світової економічної кризи Україна отримала можливість купувати газ без сплати «Газпромом» експортного мита, що зменшить його для України аж на 30% протягом наступних дев’яти років і дозволить уникнути конфліктів, які призводили до перебоїв у поставках газу посеред зими.

Домовленості промовисто свідчать, що український президент Віктор Янукович, який прийшов до влади два місяці тому, зближує країну з Москвою після п’ятирічного правління прозахідних лідерів Помаранчевої революції. Деякі з цих політиків – тепер в опозиції – засудили поступку пана Януковича Росії в питанні базування флоту і назвали її продажем суверенітету України.

Пан Янукович і його російський колега Дмітрій Медвєдєв оголосили про підписання угоди після зустрічі в українському місті Харкові. Пан Медвєдєв сказав на спільній прес-конференції, що угоди про газ і розташування флоту пов’язані між собою. «Це був крок, якого ми давно чекали», – сказав він про подовження оренди бази. В обмін на це, сказав він, «наші українські партнери отримають знижку ціни на газ».

Україна – країна з 46-мільйонним населенням, затиснена між Росією і Європейським Союзом, – з часів здобуття незалежності в 1991 році ніяк не може збалансувати відносини з двома сусідами. Попередник пана Януковича, Віктор Ющенко, розлютив Москву, намагаючись спекатися флоту з території України і називаючи його присутність ворожою.

Чорноморський флот колись був частиною радянського флоту і залишився в Україні під російським прапором. Чинна угода про оренду бази була підписана в 1996 році.

Пан Янукович, який відмовився від цілей свого попередника щодо приєднання України до Північноатлантичного альянсу, тепер, дозволивши флоту залишитися, ризикує налаштувати проти себе значну частину своїх співвітчизників. Колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, яка очолює найбільшу опозиційну партію в Україні, сказала, що рішення порушує положення Конституції про заборону розміщення іноземних військових баз на території України. Ця заборона все ж допускає як виняток перебування іноземних військ на умовах тимчасової оренди.

«Це не лише зрада, – сказала Тимошенко. – Це початок систематичного руйнування незалежності нашої держави».

Міністерство закордонних справ України заявило: «Ми не вважаємо Чорноморський флот джерелом загрози для суверенітету і територіальної цілісності України».

Пан Медвєдєв сказав, що подальша присутність флоту забезпечить «більшу, кращу гарантію європейської безпеки в Чорноморському басейні».

Подовження оренди бази матиме наслідки для інших колишніх радянських республік. Флот, що складається з 40 бойових кораблів, надавав підтримку з моря російським сухопутним військам у короткій війні з Грузією в 2008 році. Зокрема, флот потопив грузинський корабель із ракетними пусковими установками.

Як повідомляє російське державне інформаційне агентство «РИА Новости», у середу Росія також підтвердила, що планує купити французький військовий корабель класу «Містраль». Це судно здатне транспортувати танки і гелікоптери та забезпечувати висадку морського десанту.

Президент Грузії Михаїл Саакашвілі, який перебував у США в рамках саміту з питань ядерної безпеки, назвав події середи черговими ознаками експансіоністського курсу Москви. Як сказав Саакашвілі в інтерв’ю, прем’єр-міністр Росії Владімір Путін «не приховує спроб відновити щось на кшталт радянської імперії… З Україною, на їхню думку, питання вже більш-менш вирішене».

«Я знаю, що [в США] багато говорять, ніби «холодна війна» завершена, – сказав він. – Можливо, вона закінчилася для Америки, але, безумовно, не для Владіміра Путіна»

Для Росії ціна українського співробітництва сягне мільярдів доларів, які вона втратить, звільнивши «Газпром» від експортного мита при поставках Києву. Згідно з підписаним 10-річним контракту на основі ринкової цінової схеми Україна платила 330 дол. за тисячу кубометрів російського газу,.

Пан Янукович назвав ту угоду неймовірним тягарем для економіки України (ВВП минулого року скоротився на 15%) та у ході передвиборчої кампанії пообіцяв переглянути її.

Нова газова угода, підписана в середу російським газовим експортером «Газпром» і національною енергетичною компанією України «Нафтогаз», звільняє від експортного мита 30 млрд. кубометрів газу, який Україна купить цього року, і 40 млрд. кубометрів газу, який вона збирається купувати в наступні роки до 2019 року.

«Газпром» заявив, що знижка складатиме 30% ринкової ціни, але не більше 100 дол. за тисячу кубометрів газу. Київський інвестиційний банк Dragon Capital оцінює, що знижка дозволить Україні заощадити цього року 1,5 млрд. дол.

За словами високопосадовців, це дозволить новій владі країни прийняти бюджет на цей рік і забезпечити поновлення кредитування з боку Міжнародного валютного фонду. Віце-прем’єр-міністр Сергій Тігіпко полетить у четвер до Вашингтона, аби представити МВФ програму економічного зростання. Минулого року фонд заблокував виплати в рамках кредитної програми обсягом 16,4 млрд. дол. після прийняття закону про суттєве збільшення соціальних видатків.

Глава «Газпрому» Алєксєй Міллер сказав, що прибутки компанії не постраждають через новий контракт. Він також заявив, що згідно з угодою Україна не платитиме штраф, якщо купить менше газу, ніж передбачено контрактом.

«Ця угода – виграшна для всіх,– сказав Метью Сеґерс, експерт з євразійського енергетичного сектора Кембріджської асоціації енергетичних досліджень. – «Газпром» виграє, тому що зберігає прибутковість. Україна отримує знижку в ціні. А Кремль здобуває те, чого хотів, – демонструє, що він диктує правила і є геополітичним господарем у цій частині світу».

Джеймс Марсон, Джейкоб Ґронгольт-Педерсен, The Wall Street Journal (США)

Ukraine Fleet Deal Expands Russia`s Regional Reach

Переклад Inozmi