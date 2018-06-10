Повелитель мух. Великий і могутній

Кримські регіонали зробили великий подарунок президентові Януковичу та своїм однопартійцям у ВР України. Кримські парламентарії під час засідання ухвалили рішення щодо восьми «мовних» питань, переадресувавши ВР України весь порядок денний про зміни в кількох законах і прийняття нових, а також оголосили російську мову регіональною. Як і обіцяв президент Янукович для всієї країни.

Хоча багатьом здається, що насправді подарунок цей — велика свиня, правда, підкладена президентові не навмисне, а з причини провінційної політнаївності. Самі ж видатні регіонали автономії стверджують, що пішли на це з безвиході напередодні місцевих виборів. Мовляв, а що робити? «Ми (кандидат Янукович) обіцяли людям російську мову в усіх сферах, і навіть більше — як другу державну, треба ж щось робити. Он «Русский блок» і комуністи як напирають. Не зробимо ми — вони підуть на вибори з критикою Партії регіонів».

Таким чином, спільними зусиллями кримські депутати адресували ВР України такі побажання: внести зміни до законів про Конституцію АРК і ВР АРК, розглянути проекти законів «Про гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської мови та інших мов національних меншин України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо дотримання статті 10 Конституції України), «Про внесення змін до Закону України «Про кінематографію». І на доважок — звернення до ВР України про «недопущення прийняття проектів законів України, які порушують право громадян України на використання російської та інших мов національних меншин України». Усі законопроекти, як водиться, муситимуть рухати народні депутати-однопартійці, оскільки ВР автономії права законодавчої ініціативи не має (і особливо, треба сказати, на цьому й не наполягає).

Звісно, виборцям тепер буде що розказати. Проте перелік самих «революційних» нововведень мав би викликати в електорату природне запитання: а що від цього зміниться?

Що зміниться у житті кримчан від того, що на будинку парламенту автономії та на значках депутатів замість «Верховна Рада» красуватиметься напис «Верховный Совет»? Що поруч із табличками з назвами органів влади та самоврядування висітиме російськомовний дублікат? Інше питання — скільки це коштуватиме платникові податків, за гроші якого надрукують ще й дорожні знаки? У проектах постанов бюджетування не наводилося.

Не спитавши в Києва і не особливо зважаючи на чинне законодавство, кримські депутати, з бешкетом правової безвідповідальності часів президентства Ю.Мєшкова, вирішили втрутитися у сфери, їм не підвладні. А саме: порядок видачі паспортів, свідоцтв про народження, документів про освіту і мову судочинства. Загалом, залишилося тільки повернути московський час у Криму і пообіцяти пенсії в рублях. Хоча, якщо вивчити рішення кримських депутатів і звірити їх із реальним життям, то виходить, що постріл був холостим, але про це політики мовчать.

«У Криму видаватимуть паспорти російською мовою» — облетіла новина світ. Панове, розгорніть паспорт громадянина України. Всі дані — двома мовами, українською і російською. Оскільки так велить пункт 4 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою ВР України ще 1992 року. Але чудова постанова ВР автономії, слід гадати, пропонує паспортним столам взагалі першу сторінку (вона україномовна) не заповнювати. Втім, дозволяє вносити (на бажання громадянина) дані в паспорт та інші документи, які засвідчують особу, кримськотатарською мовою. Адже вона, за Конституцією Криму, теж офіційна. Дуже хочеться побачити паспортиста, який виконуватиме цю постанову ВР автономії, людину, котра оформляє паспорт виключно кримськотатарською мовою, а також почути реакцію міністра внутрішніх справ А.Могильова на рішення своїх побратимів по партії. Хоча насамперед, напевно, має з’явитися протест прокурора АРК на цю постанову, яка вочевидь виходить за рамки компетенції ВР автономії, а також на ту, котра регламентує кримським судам мовні новації.

Ні, на практиці й так усі засідання проходять російською мовою. Суддя відкриває засідання державною, потім сторони висловлюють побажання продовжувати російською. Але документи, звісно, виконані українською. Кримські депутати тепер пропонують судам видавати дублікати російською мовою. «На клопотання учасників процесу процес проводиться російською мовою, на клопотання учасників процесу суд видає тексти процесуальних документів, поряд із державною мовою, і в перекладі російською мовою», — ідеться в постанові. Така дрібниця, як гроші, які суди муситимуть вишукати для перекладу процесуальних документів (усіх, слід гадати?), у постанові не згадується. Та це й не кримський головний біль — суди фінансуються з держбюджету. Крім того, депутати вирішили закріпити право громадян на вільне використання російської мови в нотаріальному провадженні, у провадженні у справах про адміністративні правопорушення і при наданні юридичної допомоги. Так само — документи державною мовою повинні складатися у перекладі російською.

Навіть залишивши за дужками очевидну сумнівність законності таких рішень, а відтак — нереальність втілення, не можна не здивуватися їхній абсурдності і навіть шкідливості для людей. Ну уявіть собі, що рішення суду першої інстанції людина отримала російською мовою. Апеляційні інстанції господарського та адміністративного судів Криму знаходяться в Севастополі, який не входить у «територію АРК». Далі — касаційні інстанції в Києві. Чи кримські депутати думають, що слідом за їхньою постановою всю законодавчу базу і практику її застосування буде змінено?

Тому запитання: що з усім цим баловством робитиме Київ в особі президента та його адміністрації, ВР України, Кабмін та окремі міністерства й відомства?

Варіант перший: непублічно дадуть по шапці кримським регіоналам, щоб не бігли попереду паровоза, коли їх не просять, і зроблять вигляд, що нічого не сталося.

Варіант другий: прикинуться, що все законно і продовжать гру вже у ВР України, в результаті чого кількість законопроектів з даної теми зросте на півдюжини і вони повільно рухатимуться. Чи не рухатимуться. Але виборцям скажуть: от, слова дотримали, впроваджуємо російську мову в усі сфери життя...

Однак треба розуміти: всі бажаючі позмагатися в кримському парламенті щодо висування своїх проектів на досягнутому навряд чи зупиняться. Вибори тільки-тільки з’явилися на обрії. І поле в основних гравців — те саме, конкуренція небачена. До того ж потоку ресурсів із Білокам’яної вже ніхто не перекриватиме. Тому сподіватися на те, що одним засіданням і «авоською» мовних проблем весь пар випущено, деяким поміркованим у цьому питанні керівникам Криму не варто. Ритуальні танці навколо обліпленого мухами фетиша тривають, з усіма наслідками, що звідси випливають...

З іншого боку, судячи з усього, Крим у баченні Віктора Януковича повинен явити Україні авангард перевтілень та поліпшення життя вже сьогодні. Віце-прем’єр А.Клюєв так і сказав на нараді: «Під кінець року населення Криму просто зобов’язане відчути результат!». Щоб Крим став взірцем регіонального успіху, Кабмін грошей не шкодує. На завершення будівництва об’їзної дороги навколо Сімферополя та інших транспортних розв’язок, будівництво приміського вокзалу — 800 млн. грн., на вирішення проблем енергозабезпечення півострова та будівництво вітроелектростанцій — 150 млн., на розробку генплану розвитку Криму — 10 млн. грн... Ні, все логічно, якщо враховувати, що Крим — базовий регіон для ПРУ: куди ж, як не у свої вотчини, вливати основні бюджетні кошти. Але мету поставлено — явити результат!

Деякі вже є — розпочався курорт ний сезон. За підготовку до нього відповідальна вже оновлена влада. Звісно, ніхто не сподівався на диво, але думалося, що криза все-таки змусить реальних власників курортної індустрії заворушитися в боротьбі за туриста, а необхідність показати неслабкий результат подвигне на рішучі заходи з наведення елементарного порядку з землею та парками-пляжами макіївську бригаду Партії регіонів, яка десантувалася в уряд Криму.

Андрій Клименко, відомий кримський економічний експерт і автор кількох програм та концепцій розвитку автономії і Севастополя, видає невтішний результат порівняння новин із країн Причорномор’я та Криму. Новина з Болгарії — у поїздах упроваджують Wi-Fi. Наша влада повідомляє: на дорогах Криму завершується ямковий ремонт. Ще приклад: Туреччина запроваджує додаткові прямі авіарейси з Європи, у Криму ж у курортний сезон запустять додаткові тролейбуси. Економічна криза в більшості країн — сусідів Криму підштовхнула до зниження цін і полегшення податкового тягаря. Болгарія планує збільшити турпотік і доходи від туризму приблизно на п’ять відсотків. Насамперед — за рахунок російського туриста, якого так чекають у Криму, і за рахунок... національного туриста. Для цього вони впровадили цілу програму зі зниження цін для болгар, які приїдуть відпочивати на болгарські курорти! У Криму ціни в цей сезон можуть зрости на 15 відсотків, а влада має намір запроваджувати нові податки для середнього бізнесу — власників приватних готелів і пансіонатів.

Відразу ж після приходу до влади команди Василя Джарти було створено робочу групу з перевірки пляжних зон. Рада міністрів видала постанову про заборону брати плату за доступ на пляжі загального користування. Чудово! А скільки їх? Бо організованих відпочивальників, за статистикою останніх років, у Криму лише один мільйон, і відпочивають вони на лікувальних і дитячих пляжах, які для інших курортників закриті. А «дикунів», як раніше казали, — чотири мільйони. Міністру курортів і туризму Сергієві Кириленку точну кількість пляжів назвати важко, каже, що загального користування — близько 30. От на них, треба думати, всі чотири мільйони й розмістяться.

На радість їм, за логікою кримських політиків, мають бути таблички російською мовою. Втім, на парканах, які закрили доступ до загальнонародного надбання — моря, вони завжди були великою і могутньою...

Валентина САМАР, газета "Дзеркало тижня"