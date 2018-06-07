Карта України обростає дивами. Цього разу – природними

Карта України обростає дивами. Цього разу – природними

09:45, 28 серпня 2008
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Україна нарешті показала своє природне обличчя... Ми маємо унікальні печери, цілющі озера, єдину в Європі пустелю, яблуню-колонію, якої не знайдеш ніде більше в світі...

Україна нарешті показала своє природне обличчя. І довела, що нам є чим пишатися і дивувати не лише самих себе, а й вибагливих і бувалих іноземців. Ми маємо унікальні печери, цілющі озера, єдину в Європі пустелю, яблуню-колонію, якої не знайдеш ніде більше в світі і багато інших надзвичайних природних об’єктів, справжніх чудес.

– Відтепер, коли будуть говорити про Україну як в її межах, так і за кордоном, згадають, що це країна з унікальними природними ландшафтами, багатобарвною і неповторною природою, і в цій країні було визначено 7 найкращих природних чудес, – заявив ініціатор акції “7 природних чудес України” Микола Томенко на початку церемонії оголошення переможців.

Отже сімка природних чудес України виглядає наступним чином: заповідник “Асканія-Нова” (Херсонщина), регіональний ландшафтний парк “Гранітно-степове Побужжя” (Миколаївщина), Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська і Хмельницька області), Мармурова печера (Крим), Національний природний парк “Подільські Товтри” (Хмельниччина), озера Світязь (Волинь) і Синевир (Закарпаття).

Спеціальних номінації удостоїлися Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент в Криму, Олешківськім піски на Херсонщині і Оптимістична печера на Тернопільщині.

Директор національного природного парку “Подільські Товтри” Олег Янковський очікував на перемогу.

– В Інтернет-опитуванні до сьогодні ми йшли першими з відривом від багатьох учасників. Я ціную своїх колег, своїх конкурентів, але Поділля є Поділля. Це центр Європи, це Швейцарія на території України. Це красота, яку не можна забути, – ділиться Янковський. – Хто побував хоч раз у місті Камянець-Подільськлму і побачив наші Товтри, другий раз обов’язково приїде. Як море манить до себе моряків, так наша природа манить до себе туристів.

А от директор центру спелеотуризму “Онікс-Тур”, відкривач Мармурової печери Олександр Козлов навіть не сподівався увійти у сімку.

– Це для мене стало цілковитим сюрпризом, дуже приємним. Я думав, може ми потрапимо у якусь додаткову номінацію.

У Мармурової печери був сильний конкурент – Оптимістична печера на Тернопільщині. До речі, за результатами Інтернет-голосування, вона посіла 3 місце. Але експерти вирішили, що для туризму більше придатна печера Мармурова, а Оптимістичній виділили спеціальну номінацію. Козлов об’єктивно вважає перемогу над конкурентним об’єктом заслуженою.

– Оптимістична печера унікальна тим, що вона найдовша в гіпсах. Показати її великій кількості населення не можливо. Бо це спортивна печера, де потрібно мати спецспорядження, довго повзти, щоб потрапити в саму печеру, – пояснює Козлов. – А Мармурову можуть відвідати сотні людей кожного дня.

Загальнонаціональна акція “7 природних чудес України” тривала з 1 листопада 2007 р. Спочатку за пропозицією експертів визначили 100 номінантів, потім вони вибрали з них 21 об’єкт, згодом стартувало Інтернет-голосування та експертне. Експертний супровід забезпечувався Інститутом геологічних наук НАН України та фахівцями біологічних, географічних та геологічних факультетів провідних вузів країни. Отже місцевий патріотизм, який зазвичай поєднує Інтернет-голосуванння, оптимально поєднали з фаховою позицією і вийшли на найчудовішу природну сімку.

Отже за результатами двох турів “чудесних” акцій туристична карта України, яка за словами організаторів акції в майбутньому поповниться духовними, культурологічними та іншими чудесами, вже почала формуватися. Тож професійні туристи і аматори вже можуть підбирати собі маршрути.

Якщо ви живете, наприклад, у серці України, то в столиці ви звісно вже відвідали Києво-Печерську Лавру та Софію Київську, отже на Київщині вам залишається обов’язково побачити Переяславський музей. А якщо поїхати на північ і захопити Чернігівську область, де варто побувати у знаменитих Антонієвих печерах, а далі прямувати до Новгород-Сіверського – малої батьківщини Леоніда Даниловича, де можна подивився на чудові розливи Десни – Деснянську оболонь. А якщо ви вирішили поїхати на південь від столиці, на Черкащину, то неодмінно заверніть у Шевченківський заповідник в Каневі, де заодно побачите і Канівські гори, а там вже і до Умані недалеко, де розташований знаменитий  Софіївський парк.

Якщо ви запланували подорож на Схід України, то на своєму шляху обов’язково відвідайте Кочубеївські дуби на Полтавщині і яблуню-колонію на Сумщині. А вже зарядившись енергією дерев прямуйте до Харкова, де розташований Будинок державної промисловості, а на Донеччині відвідайте Святогорську лавру та заповідник “Кам’яні могили”.

Багата на дива Хмельниччина... Там і заповідник “Кам’янець”, і Подільські Товтри, і Дністровський каньйон. А неподалік вже і Чернівецькі чудеса: Хотинська фортеця і Буковинські водоспади. Далі на Захід тягнуться Карпати. Тут вже Івано-Франківщина “володіє” найвищою точкою України – Говерлою, а в Коломиї розташований унікальний музей у формі яйця – “Писанка”. А з іншого боку гір вже і Закарпаття зі старовинним мукачівським замком “Паланок” і високогірним озером Синевир.

Північно-західна Україна теж вас здивує. Взяти хоча б рівненські Базальтові стовпи і комплекс князів Острозьких чи волинський Луцький замок та цілюще озеро Світязь. На Львівщині теж є свій замок – Олеський, а ще дивні Урицькі скелі. А на Тернопільщині розташована одна з трьох православних святинь України – Почаївська лавра і вже вище згадувана Оптимістична печера.

Якщо прямуєте на Південь, то у Запоріжжі не можна не відвідати Хортицю і Кам’яну могилу під Мелітополем. У Херсонщині обов’язково зупиніться в Асканії Новій і зробіть екскурсію до Олешківських пісків. На Одещині відвідайте українську Венецію – Вилкове, де розташований Дунайський біосферний заповідник і відомий одеський театр опери і балету. У Миколаївщині своє чудо – Гранітно-степове Побужжя.

Найбільша концентрація див вийшла в Криму. Там і Херсонес Таврійський, і Лівадійський палац, і Карадазький природний заповідник, і Мармурова Печера, і Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент.

Кіровоградська, Луганська, Дніпропетровська і Житомирська області поки не позначені на туристичній карті, але це не означає, що ці регіони не мають своїх див. Просто ще не показаний весь їхній потенціал – культурологічний, історичний, духовний і т.д.

– На сьогодні презентувати Україні крім історії, культури і природи поки нічого, – наголосив Томенко. – Ні політика, ні економіка не є гідною візитівкою країни.

Хоча наступну акцію оголошено не було, Микола Володимирович всіх запевнив, що чудоманія триватиме. Найближчим часом будемо шукати свої духовні, культурологічні або історичні дива.

Анна Ященко

 

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