«Любов у великому місті»: гроші на вітер, а хіть на полицю

До малолітражного парку поганеньких акторок наразі додано поп-зірку Анастасію Стоцьку, яку привів у картину невгамовний відкривач «нових талантів» Філіп Кіркоров… Рецензія

Початок зацікавленню легковажно-позитивними стрічками з важкою рекламною підкладкою поклав, як знати, молодіжний фільм «Спека». З часом безцільні блукання трьох столичних друзів, з яких універсальним брендом залишився лише герой Олексія Чадова, набули хоч якогось сенсу в комедії «Любов у великому місті». Утім, уже друга частина цього молодіжного трешу, втіленого на екрані автором провального фільму «Гітлер капут!» довела, що час змінювати ідеологічні пріоритети.

Зрештою, не дивно, що перша частина «любовної» саги була присвячена пошукам кохання і утворенню трьох пар, а вже в другій мова про народження дітей. Цілком у дусі державної політики Росії, в якій, як знати, зменшується чисельність населення, прогулянково-розважальний жанр заступила чітка лінія демографічного спрямування. Себто якщо заможні пари не народжуватимуть дітей, то країна просто вимре, чи не так?

Жарти жартами, але саме життя свідчить про те, що любов без сексу – це як пиво без горілки. Себто гроші на вітер, а хіть на полицю. Утім, особливого кохання у фільмі не спостерігаємо, адже за сюжетом герої знову потрапляють під гарячу руку Святого Валентина, який накладає на них прокляття – перший, хто ляже з жінкою, стане батьком, а решті з цим ділом пощастить лише через десять років.

Отже, якщо з «любов’ю» у фільмі не дуже складається, то, може, хоч у «великому місті» погуляємо? На жаль, аж ніяк. Попри те, що суто технічно «Любов у великому місті 2» – це локальний витвір сценаристів «95 кварталу», яке саме «велике місто» ми бачимо у фільмі? Лише теоретично нам відомо, що це Москва, яка аж ніяк не показана у своїй широкій «життєвій» перспективі, як, скажімо, ландшафти того ж Бангкоку. Які, до речі, виглядають у російській стрічці, як реклама екзотичного курорту, наче у фільмі «Тайський вояж Степанича».

Так само нібито «московський» мегаполіс, в якому відбувається екранне дійство, у рівній мірі скидається як на Нью-Йорк, так і на Лондон, оскільки сюжет здебільшого розгортається в розкішних квартирах і в офісах з євроремонтом. Чепурні галявинки всередині сучасного міста, куди час від часу пересувається дія фільму, і де відбуваються сеанси психотерапії і роздача рекламних листівок зубожілим головним героєм, так само скоріше нагадують Центральний парк у Нью-Йорку, аніж загазовані реалії сучасної Москви. Мовляв, та скільки там того «великого міста»!

Зрештою, не про російську столицю мова, як у вищезгаданому фільмі «Спека», що замахувався було на успіх відомого радянського хіта «Я крокую по Москві». Просто стандарт безплатної любові до Батьківщини локалізувався у формат ділових відносин з рідним краєм, і все змішалося у російському домі. Зрозуміло, що життя заможних героїв «Любові у великому місті 2» триває здебільшого у фешенебельному оточенні, але в кадрі немає реальної Москви, присутньої в тій самій «Спеці», і тому дія фільму стає надто умовною, відірваною від «живого» життя, схожою на картинку в рекламному буклеті.

Такий самий перебір з участю у фільмі зірок шоу-бізнесу. Крім статичної Віри Брежнєвої, до малолітражного парку поганеньких акторок наразі додано поп-зірку Анастасію Стоцьку, яку привів у картину невгамовний відкривач «нових талантів» Філіп Кіркоров, і якому, починаючи від малоросійських новорічних мюзиклів, сподобалося грати нечисту силу.

Щоправда, цього разу він виконує роль Святого Валентина, але будистського формату. Якщо чесно, то «Любов у великому місті 2» нагадує своєрідну реабілітаційну базу не лише для більшості акторів. Так само режисер фільму Марюс Вайсберг явно бере реванш після жахливої стрічки «Гітлер капут», а резидент «Камеді клабу» Павло Воля у ролі таксиста-грузина на ім’я Гамлет враховує власний негативний досвід у фільмах «Платон» і «Наречена за будь-яку ціну». Хіба що головний фін російського кіно Вілле Хаапасало виступає у тому самому безпрограшному образі трансвестита, який він утілив у нещодавній стрічці «Веселуни» про російських естрадних зірок нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Наостанок про те, що ситуативна фішка, на якій тримається весь сюжет цієї комедії від самого початку не витримує жодної критики. Ну добре ще недоумкуватий фін, якого у фільмі супроводжує малоросійська пісенька про «оленів небритих і неголених» з репертуару гурту «ТіК», і який у цій кінематографічній «дружбі народів» виконує роль героя анекдотів про чукчу.

Але ж решта його просунутих друзів, на кшталт, «крутого пацана» Артема і нью-йоркського стоматолога Ігоря! Невже вони ніколи не чули про такі речі, як контрацепція? А якщо чули, то чому бояться «зробити дитину» подружці, утримуючись від сексу? Мабуть, якби було інакше, і в пригоді став звичайнісінький презерватив (який герой-коханець завжди має в кишені), то ніякої б комедії не вийшло?

Ігор Бондар-Терещенко