З дозволу Росії українці побачать стрічку «Катинь» Анджея Вайди

Фільм Анджея Вайди "Катинь" покажуть по Першому Національному із запізненням на кілька років… Раніше неможливо було домовитися з російською телекомпанією, яка викупила право на показ фільму по телебаченню у всьому СНД, бо ціна ліцензії становила тоді 140 тис. дол. Після трагедії під Смоленськом і показу фільму у Росії, вдалося домовитися про демонстрацію його в Україні за 8 тис. доларів…

Перший Національний канал провів прес-конференцію, присвячену фільму "Катинь", у якій взяли участь генеральний директор Національної телекомпанії України Єгор Бенкендорф, директор Польського інституту в Києві Єжи Онух, актор фільму "Катинь" Олег Савкін та кінокритик Вадим Скуратівський.

Як заявив Єгор Бенкендорф, що фільм "Катинь" покажуть по Першому Національному о 15.30 24 травня. "Нажаль, в Україні цей фільм бачило лише вузьке коло кінолюбителів. У Росії цю стрічку демонстрував один з центральних телеканалів.

– Хочемо, аби правду про трагедію братського нам польського народу дізнався український телеглядач, сказав він.

– Це буде не прем`єра, а телепрем`єра, – нагадав присутнім Єжи Онух, урочиста прем`єра фільму в Україні відбулася два роки тому, під час днів Польського кіно, коли в гостях у Києві і Харкові був режисер фільму Анджей Вайда. Тоді ж, під час урочистої прем`єри Президент України нагородив режисера Орденом Ярослава Мудрого за його видатну творчість і за фільм "Катинь". Кіноверсію фільму придбала компанія B NTG, яка створила дуже якісний український дабінг.. Фільм був показаний у мережі Кінопалац у кінці лютого – на початку березня. Таким чином його змогло побачити досить вузьке коло кінолюбителів. Те, що тепер фільм буде показано на Першому Національному дуже важливо. Бо так його зможе побачити на багато більша кількість людей. Стрічка дуже важлива для нас і для всіх для кого важлива історія, сьогодення, і майбутнє. Фільм говорить про дуже драматичні події початку війни і після війни вже в Польщі. Цей фільм дуже важливий особисто для Анджея Вайди. Тому, що його батько був розстріляний як польський офіцер у Харкові в 1946 році. Про Катиньську трагедію довго не говорилося у Радянському Союзі. Президент Росії Єльцин частково відкрив архіви й тоді вже стала можлива розмова між спеціалістами – істориками. Треба було тої трагічної події, катастрофи польського літака під Смоленськом, щоб найвища влада Росії –Президент Медведєв, і прем`єр Путін вирішили, що вже нема потреби забороняти говорити про це широко і публічно, і фільм було показано двічі на російських телеканалах. Так, що вже мільйони людей в Росії побачили фільм і знають про цю справу. І тепер можна про неї говорити.

Єжи Онух також відзначив особливе художнє значення фільму:

– Це не просто історичний фільм. Це фільм Анджея Вайди – одного з творців польської кіношколи. Це – дуже якісний продукт. І Вайда в дуже витончений спосіб говорить про трагічну історію Катині. Фільм дуже переконливий, всі костюми дуже детальні, усе дуже автентичне. Вайда сказав мені, що вони брали костюми в Лондоні, де є величезний склад матеріалів, які чудово говорять про цю епоху.

Кінокритик Вадим Скуратівський у свою чергу нагадав про історичну роль стрічки:

– Я дуже радий прем’єрі, з тієї причини, що ми торкнемося одного з найбільш трагічних сюжетів не лише ХХ століття, а й у всьому історичному часі. Нарешті заговорили про те, що людству боліло понад півстоліття. Брехня – то страшна річ у світовій історії. А історія Катині була чи не найбільше опутана брехнею. Тому дуже добре, що український телеглядач побачить цей фільм".

Актор Олег Савкін розповів про свої враження від роботи з видатним польським режисером:

– У мене досить скромна роль у цьому фільмі. Але для мене запрошення Вайди не обговорювалося. Бо Анджей Вайда – це справжня кінематографічна глиба й участь у його фільмі, навіть у невеликій ролі є честю. Мені хотілося ближче познайомитися з цим майстром, подивитися як він працює. Я вдячний долі за цю можливість. Людина визнана у всьому світі кіно дивиться на тебе –актора, якого ніколи раніше не бачила й таке враження, що він любить тебе і все життя мріяв, щоб ти знімався у його картині. Ми проводили репетиції перед зйомками, що в наш час у кінематографії зустрічається рідко, обговорювали сюжет, обговорювали епізоди. Трагедія польського народу, тема Катині для мене була зовсім невідома, і лише попрацювавши з цим режисером, для якого це є особиста трагедія, я її зрозумів. Мене приємно вразило те, що Вайда, який мав особистий рахунок у цій трагедії, не переносить свої особисті відчуття на картину, не зіштовхує польський народ з російським чи українським народом. Він говорить про те, що в радянській тоталітарній системі були й росіяни, і українці, і, напевно, поляки. Цей фільм – вирок системі, але не народам, які живуть поряд уже багато віків, і чесно відповівши на питання, що було в нашій історії, ітимуть разом далі.

Єжи Онух розповів про труднощі з показом фільму на українських телеканалах у попередні роки:

– Продуцентом фільму "Катинь" є Польське телебачення. Фільм широко демонструвався у Польщі, де його побачили мільйони людей, а також у багатьох країнах світу. Він номінувався на Оскар. Щодо України, то два роки тому після кіно-прем`єри, ми відразу почали переговори, чи хтось з українських дистриб’юторів міг би його показати. Компанія BNTH навіть стала вести переговори з каналом «Інтер», щоб показати фільм по телебаченню. Але виявилося, що вона купила не всі права. Права на показ по телебаченню в СНД були ексклюзивно продані російській телекомпанії. І так склалося, що вона не дуже продавала ці права. У країнах СНД ці роки фільм не демонструвався. Лише після Смоленської трагедії, коли російська влада прийняла рішення про показ цього фільму. Усе пішло відносно просто.

– Яка російська компанія придбала права на показ цього фільму? – Я не пам`ятаю назви. Це була просто якась телекомпанія. Це зараз всі знають, що вона російська. Вона має свою адресу в Лос-Анджелесі. І тепер ми ведемо переговори з їхніми представниками в Швейцарії. Але всі сліди ведуть до Росії. – Як сталося так, що виключні права демонструвати фільм у СНД були продані одній компанії? – Це є відкрите питання. У Польщі всі включно з Вайдою задають собі одне питання: як це сталося, що Польське телебачення продало права на демонстрацію фільму в СНД тільки одній компанії і не взяло жодних гарантій? Можливо, ця компанія запропонувала дуже добрі гроші... І ні хто не подумав, що права на показ викупаються не для того, щоб показувати фільм, а для того, щоб його не показувати. Коли я перший раз говорив з цією компанією, ціна за ліцензію (неодмінно на чотири роки) була 140 тисяч доларів. Це неймовірна ціна, і кому потрібно демонструвати фільм чотири роки?. Зараз ми дійшли до суми 8 тисяч доларів.

Ольга Фіщук