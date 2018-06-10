Перверзії і рекреації фестивалю «ФортМісія-2010»

Цього літа вже вдруге на Львіщині поблизу українсько-польського кордону відбувся міжнародний фестиваль мистецтв «ФортМісія».

У цьогорічній програмі: рок, етно, література, електронна та експериментальна музика, джаз, театр, візуальне мистецтво, атракції, перверзії і рекреації.

На території шести фортів представили візуальне мистецтво ленд-арт проекти: Sloma (Fire show), формація «Кома», група «Тотем», Топій, Кауфман, Бажай, Петлюк, Хорошко, Вайда, Барабаш, Савченко, Сидоренко, Якунін, Сусленко, Тремба, Kozyara, Scipior, Бахтови, Небесник, Нойс, Никитюк, Бараннік та інші.

Група «Тотем» уже вдруге на ФортМісії, готувалися заздалегідь, представили низку композицій, серед яких - проект «Дитинство». Присвячується всім, хто любив у дитинстві лазити по деревах. Прототипом хлопчика виступив чинний гарант Конституції, точніше його світлина.

Олена Афанасьєва, центр «Тотем» із Херсону: "ми - степовики, для нас кожне дерево є великою цінністю. Я сама любили лазити по деревах, це для нас не пустий звук, ми присячуємо цей проект усім, хто вже посадив дерево і всім кого переживуть ці дерева, які ми посадили.."

Пані Олена зазначила, що вони уважно спостерігають за своїми обєктами, збирають версії та розповіла історію про інсталяцію "Підґрунтя"

“Бабуся розповідала онуці, що то є янгол, убитий снарядом під час війни, дівчинка розплакалася і бабуся її почала її заспокоювати, сказала, що то ж є мистецтво, воно примушує задумуватись, чи варто розв’язувати війни, тобто бабуся пояснювала дівчінці, яка переживає всім серцем, це дуже ніжний такий для нас досвід.”

“Сучасне мистецтво має спонукати до дискусії, починаєш думати, починаєш про це говорити і ростеш”, - каже пані Олена.

Хоча фестиваль відсвяткував тільки другий день народження, митці зібрались не лише відпрацювати програму, отримати гонорар і подихати свіжим повітрям.

За словами гітариста гурту «Мертвий півень» Романа Чайки на ФортМісії добре зібратись у колі друзів.

Музичну частину фестивалю представили українські та польські рок, етно, джаз гурти: «Banda ARKAN», гуцульська капела «БАЙ», «KOKA», «Miazsz», «Samba Sim», «Пропала грамота», «Ґорґішелі», «Шоколад», «Тартак», «Мертвий півень» та інші.

«Півні» не дотримали обіцянки представити новий альбом «Радіо Афродіта», відігравши з нього лише три пісні. Але “відпрацювали”, як завжди, на всі сто. Місько Барбара практично літав над сценою.

Потішив своїх шанувальників і головний лісничий українського року гурт «Тартак», який примусив фанів стрибати понад годину. Сашко Положинський охоче “пірнав” зі сцени, натомість вдячні слухачі закидали музикантів грошима, бейсболками та іншим одягом.

Лідер гурту поділився своїми враженнями про фестиваль: “Публіка дуже класна на концерті і шалена після його закінчення, але якщо говорити про атмосферу в прямому сенсі, то звичайно дим оцих усіх багать вплинув на стан мого здоров’я і мене навіть трохи знудило”.

Положинський поскаржився на нелегку “зіркову” долю: “Мінімальні затримки привели до того, що я приїхав буквально в останній момент і, чесно кажучи, уже численний досвід показує, що просто відпочивати на фестивалях не вдається, бо тільки десь хтось один впізнає, відразу увага концентрується на моїй особі і, на жаль, весь відпочинок перетворюється на фотографування і на роздавання автографів, і це дуже сильно напружує, не дає розслабитися, немає жодної вільної хвилини. Пам’ятаю, на одному фестивалі мені навіть люди поїсти не давали, бо я півдня ходив з ними спілкувався, фотографувався, автографи роздавав, я вже почав злитися: ну, коли людина голодна, то якої привітності від неї можна чекати...”

Тих, хто дожив до дискотеки (далеко за північ), дистанційно розважали гурти «Тік», «Брати Гадюкіни», «Скай» та інші. Вночі на під’їзді до місця дійства утворився справжній "корок", це небайдужі до сучасного мистецтва поповнювали лави піонерів. Ведучий закликав зі сцени фортмісіанців із дітьми не губити останніх, проте цієї ночі губились переважно журналісти.

День другий. Працювали численні воркшопи, за бажання можна було зробити ляльку-мотанку, напитись меду та обновити гардероб у наметі «Мокша».

Журналісти мали змогу піднятись у небо на повітряній кулі і з кошика оглянути територію фортів.

Цього року також працювала театральна сцена, на якій демонстрували своє мистецтво театри: «Калейдоскоп», «Агат-Т», Центр імені Вс. Мейєрхольда, театр Софії та Джоель Габріельсон (Швеція), драматургічні майстерні з Павлом Ар’є.

Літературний проект Kabi.Net представив Петра Мідянку, Світлану Поваляєву, Олександра Бойченка, Олега Лишегу та інших.

“Ніч поезії” закінчилась коронуванням найдостойніших на думку журі. Королем поетів став Михайло Трохим, а Королевою – Ярина Черняк.

А от багатообіцяючий Перший Міжнародний турнір із волейболу безпосередньо через «колючий дріт» лінії кордону Україна-Польща не відбувся - на заваді стали польські прикордонники.

Тетяна Давиденко, Марія Балабанова

Фото Т.Давиденко