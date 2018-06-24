Одеський кінофестиваль: з днем народження!

Перший Одеський міжнародний кінофестиваль знову зібрав гостей та учасників на червону доріжку біля Оперного театру, де, власне, і відбулася церемонія нагородження переможців та урочисте закриття кінофоруму. Мабуть, першої доріжки церемонії відкриття всім вистачило – цього разу тут зібралося не так багато людей. Але атмосфера свята залишилася, та й зірки крокували доріжкою із задоволенням.

Відчувалося, що кінець не просто не за горами, а він вже тут. У когось це викликало полегшення, у когось – сум. Та всіх турбувала не стільки спека, скільки головна інтрига вечора – хто ж отримає статуетку “Золотий Дюк” за кращу кінороботу? З-поміж 16-ти фільмів конкурсної програми мало не кожен заслуговував на таку честь.

Доки одесити, гості та фотографи плавилися на сонці, червоною доріжкою пройшли нідерландський режисер та голова журі ОМКФ Йос Стеллінг, Вікторія та Сергій Тигіпки, Ольга Кабо, Емануїл Віторган. Але гучніше за всіх вітали нових зірок, яких Одеський фестиваль відкрив для української аудиторії – режисери Даніель та Дієго Вега, Девід Лі Міллер, Габріель Сандей...

До речі, цікавий момент полягає у тому, що закордонні гості вирішили просто проігнорувати дрес-код церемонії – замість довгих пишних суконь і метеликів, вони обрали простий та доступний стиль casual – джинси, майка, кросівки. Але дружини високопосадовців, наприклад, чомусь поголовно вирішили, що чим пишніша сукня, то більше вона їм личить. Тож джинси – це ніби дань простому люду, споглядаючого за дійством з-за огорожі.

Ведучими церемонії закриття, як і відкриття, були Олександр Педан та Ольга Фреймут. Довгий перелік співспонсорів та партнерів і нарешті – довгоочікувана мить: перший приз глядацьких симпатій отримує російський фільм Андрія Кавуна “Дітям до 16-ти”.

– Це дійсно приємно і неочікувано, – зізнається Андрій Кавун. – Хочу подякувати вам і Одесі. З днем народження, Одеський кінофестиваль!

Насправді нічого неочікуваного. Усе було зрозуміло вже після підбиття глядацького рейтингу. І що це взагалі за звичка – обв’язково казати про неочікуваність? Адже зрозуміло, якщо організатори залишають тебе до кінця кінофестивалю, то ти стовідсотково маєш щось отримати.

Дві спеціальні нагороди отримали дві закордонні стрічки – “Жовтень”, перуанських режисерів Дієго та Даніеля Вега і “Моє самогубство”, Девіда Лі Міллера.

– Що ви тепер відчуваєте, коли цей приз уже у вас? – питаю я Дієго Вега.

– Я ціную те, що наш фільм оцінили. І ми дуже гарно провели час в Одесі.

– Це один з ваших перших фільмів. Чи є вже ідеї для наступних?

– У режисера завжди є ідеї, – відповідає Даніель Вега. – Тому якби їх не було, навіть тоді ми б відповіли – так, є. Тож – так, є.

А от “Моє самогубство” розчарувало. Переважна більшість була впевнена, що фільм з такою тематикою, неординарний та смішний, соціальний мав би здобути пермію за “Кращий фільм”. Але Девід Лі Міллер не переймається – поїздка до Одеси стала можливістю відвідати Миколаїв, де багато років тому жили його дідусь та бабуся.

Приз “Кращий режисер” отримав поляк Юліуш Махульські зі своєю чорною комедією “Колискова”. На жаль, сам Юліуш не зміг завітати до України, але його представляв актор “Колискової” Кшиштоф Крежновські. Він зачитав листа від режисера, у якому той вибачається та обіцяє приїхати наступного разу. Можливо, був у листа і більш цікавий зміст, але у перекладі з польську на українську допомагали Фреймут та Педан. Допомагали – сказано сильно, бо насправді зрозуміло було мінімум, вони просто перекручували його слова, спеціально перекладаючи неправильно.

Та й взагалі, Педан та Фреймут – це ще та пара ведучих. Він постійно намагається жартувати на одеський манер, вона – вставляє якісь дивно і малозрозмілі нормальній публіці коментарі... З бюджетом кінофестивалю можна було дозволити собі когось з більш високим інтелектуальним рівнем. Хай навіть Бориса Бурду, котрий, до речі, був присутній на церемонії відкриття, все одно виглядало б і звучало краще.

Нагороду за кращу акторську роботу отримав Арнуд Бос, що зіграв головну роль у фільмі “Кондидетер”. Представити фільм та його акторів приїхала режисерка Анемарі ван де Мон.

– А Арнуд вже знає, що отримав цю премію? Яка в нього реакція?

– Ще ні, – посміхається Анемарі. – Давайте зателефонуємо і скажемо?

Вона дістає телефон, але, судячи з усього, слухавку на іншому кінці проводу ніхто не бере. Вона стенає плечима і каже, що порадує Арнуда наживо.

Те, що відбулося далі, було дійсно сюрпризом для всіх глядачів і тих, хто впотай вболівав саме за цей фільм – Йос Стеллінг як голова журі ОМКФ нагородив статуеткою “Золотого Дюка” російських “Дітей до 16-ти”.

– Це один з тих небагатьох випадків, коли журі й глядачі зійшлись у виборі, – зазначає він. – Але наше рішення було прийняте одноголосно. І я хочу привітати Одесу, тому що ми дійсно присутні на народженні нової світової події.

Андрій Кавун здивований не менше за публіку в залі. Перед виходом на сцену він навіть знімає взуття та шкарпетки:

– Отримати перший приз першого фестивалю – це щось грандіозне. Я роззувся, бо чим безглузліші традиції, тим солідніше виглядає режисер. Дякуємо глядачам! Ви так живо дивитеся, так яскраво реагуєте!.. У Москві такого немає.

Коли останні бурні прояви емоцій в залі затихли, на сцену в довгій зеленій сукні вийшла Вікторія Тігіпко, президент Одеськго кінофестивалю. Саме їй випала честь офіційно закрити кінофорум.

– Хочеться особливо відзначити одну подію фестивалю – показ “Броненосця Потьомкінка” на Потьомкінських сходих 17 липня. Був живий оркестр, великий екран і це було чудове видовище. І коли фільм закінчився, весь цей живий кінозал з десяти тисяч людей почав рухатися... Це було неймовірно, – розповідає Вікторія Тігіпко. – Я не знаю, чим заразила наша публіка акторів та режисерів, але абсолютно всі майстер-класи пройшли з аншлагом. І глядачів було дійсно багато – фільми відвідували і одесити. Фестиваль став масовим і це – перемога.

Також Вікторія Тігіпко запросила всіх на другий Одеський міжнародний кінофестиваль, що відбудеться в Одесі з 17 по 25 липня 2011 року. На питання “Чому саме липень? Адже він найбільш спекотний місяць”, президент не відповіла, давши зрозуміти, що дати не переноситимуть.